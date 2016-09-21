"Партия Дела" обошла "партию власти" на муниципальных выборах в Приморье

Помимо выборов депутатов Госдумы РФ и ЗС ПК 18 сентября в Приморском крае состоялись выборы Думы Спасского муниципального района. Их итоги стали не менее сенсационными, чем год назад: больше всего депутатов в новом составе районной Думы будет у «Партии Дела». Победители намерены предложить свою программу развития Спасского района и развить успех на муниципальных выборах в 2017 году.

Напомним, что в сентябре 2015-го жители района уже сделали свой выбор, избрав в Думу депутатов от нескольких непарламентских партий. «Партия Дела» тогда заняла второе место. Однако неприятные для «партии власти» итоги этой весной отменили по суду. Избранную в 2015 году Думу распустили и назначили повторные выборы.

Но итоги выборов-2016 доказали, что спасские избиратели не ошиблись в своем выборе. Более того, «Партия Дела», против которой была развернута масштабная пиар-кампания, улучшила свой результат: все 5 её кандидатов избраны в Думу Спасского района, в то время как «Единая Россия» сумела провести только 4 из 15 своих кандидатов!

«Золотой Рог» попросил прокомментировать итоги воскресного голосования председателя краевого отделения «Партии Дела» Всеволода ИЮ.

- Всеволод Сантеевич, после предыдущих выборов в Спасском районе «Партию Дела» обвиняли во всех смертных грехах. Якобы именно она допустила грубые нарушения, из-за которых суд был вынужден аннулировать результат тех выборов… Ощущали ли ваши кандидаты давление во время этой избирательной кампании?

- Начну с того, что административный ресурс, как и прежде, работал на наших конкурентов. Одна из чиновниц, к примеру, ездила по району и категорично требовала от людей голосовать за кандидатов от «партии власти». Оказывалось давление и на наших кандидатов – одному из них даже угрожали увольнением родственника, директора школы. Но люди не дрогнули: они живут в Спасском районе, и в «Партию Дела» пришли сознательно, чтобы защищать интересы своей малой родины. Один из наших кандидатов, Дмитрий ШИШКОВ, уже избирался в Думу от «Партии Дела» год назад, а другой кандидат, Наталья ПРОХОРОВА, имеет опыт работы в муниципальном комитете.

Я благодарен жителям Спасского района за то доверие, которое вновь оказано нашей партии. Во всех пяти округах, где «Партия Дела» выдвигала кандидатов, они одержали убедительную победу. Некоторые – с отрывом более чем в 100 голосов от ближайшего соперника. Для выборов в небольшом районе это очень весомое преимущество.

- Есть народная мудрость про выборы: не важно, как проголосовали, важно, как посчитали. Пришлось ли «Партии Дела» защищать свой результат на этих выборах от фальсификаций?

- Мы заранее готовились к тому, чтобы не дать украсть у нас победу. Поэтому на каждом избирательном участке у «Партии Дела» было по два своих человека: один член участковой комиссии с правом совещательного голоса и один наблюдатель. Мы обучили наблюдателей тому, как нужно контролировать работу комиссий, чтобы те не «химичили» с выборами.

И как оказалось, наши усилия были не напрасными. При подсчете голосов на одном участке наш кандидат на несколько голосов обошел кандидата от «Единой России». В участковой комиссии итоговый протокол пытались переделать - под предлогом «технической ошибки». Однако нам удалось настоять на пересчете голосов, после которого преимущество кандидата от «Партии Дела» еще увеличилось. Считаю, что именно контроль за деятельностью участковых комиссий помог нам показать 100-процентный результат на этих выборах: все пять кандидатов от «Партии Дела» избраны депутатам.

- Какие задачи стоят перед «Партией Дела» в новой Думе Спасского района?

- Сейчас важно сделать так, чтобы Дума была работоспособным органом власти. Мы обязательно выдвинем своего депутата на пост председателя, ведь депутатов от «Партии Дела» будет больше, чем представителей «Единой России». Но главная задача – добиться того, чтобы районная власть повернулась лицом к небольшим сельхозпроизводителям, оказывала им поддержку. К сожалению, последние пять лет на уровне района такой поддержки не было. Кстати, одним из кандидатов «Партии Дела» на этих выборах стал фермер, обращения которого чиновники постоянно «отфутболивали».

В Спасском районе есть свободная земля, на которой можно работать, и есть люди, которые готовы работать. И «Партия Дела» будет работать над тем, чтобы власти района наконец это поняли.

- Итак, в Спасском районе «Партия Дела» показывает уверенный результат уже второй год подряд. В 2017 году сразу в нескольких городах Приморского края предстоят выборы муниципальных депутатов. Планируете ли вы принимать участие в этих избирательных кампаниях?

- Обязательно! Знаете, некоторые наши оппоненты называли «Партию Дела» партией-однодневкой. Но год назад и сейчас мы убедительно доказали, что это не так, что мы умеем побеждать. Люди видят, что «Партия Дела» умеет работать, и становятся нашими сторонниками. Поэтому мы намерены побороться за победу и на выборах следующего года, в том числе – в крупных городах.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.