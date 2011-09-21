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Антирейдер пойдет в депутаты Госдумы от ЛДПР

21 Сентября 2011, 01:44 | Приморье

Съезд ЛДПР, состоявшийся в Москве 13 сентября, утвердил кандидатов в депутаты Госдумы. От Приморья сможет пройти только один человек, полагают сами жириновцы. Но в региональном списке три фамилии.

- Первым номером утвержден коренной житель Владивостока, член координационного совета Приморского регионального отделения ЛДПР с 2008 года Руслан КАЛЮЖНЫЙ, - сообщил «ЗР» заместитель регионального координатора ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

Руслан Калюжный является вице-президентом краевой ассоциации воздухоплавания «Единое небо». Работает заместителем директора компании «Вертикаль», которая специализируется на борьбе с рейдерами.

Вторым номером утвержден координатор Приморского регионального отделения ЛДПР Евгений ЗОТОВ. Третья в списке – молодая член партии Екатерина ЧАПЛЫГИНА, которая занимается в партии приемом обращений граждан.

- Реально оценивая наши шансы, мы полагаем, что сможем провести в Госдуму только одного кандидата, хотя в целом намерены набрать не менее 25% голосов, - сообщил Андрей Андрейченко.

Теперь Приморскому отделению ЛДПР предстоит сформировать список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК). Сейчас по краю проходят собрания первичных ячеек, на которых проходит выдвижение претендентов. Окончательный список будет утвержден на краевой конференции 25 сентября.

- На выборах в ЗС ПК мы планируем получить три-четыре мандата и тогда сможем создать собственную фракцию. Причем, мы рассчитываем победить и на 2-3 одномандатных округах, - заявил Андрей Андрейченко. – Например, по Кировскому району у нас идет глава поселка «Горные ключи», пользующийся огромной популярностью в районе Вадим ХАСАНОВ, и там же по одномандатному округу весьма энергичный местный врач Игорь КАРТАШОВ. Уверен, они обязательно победят.

В Приморье ЛДПР занимает второе место по количеству глав городов и районов, отмечают жириновцы.

Автор: Олег Жунусов
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