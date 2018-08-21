Приближая новоселье

Глава Приморья решает проблемы дольщиков Владивостока

16 августа врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО встретился с дольщиками жилых домов Владивостока, строительство которых замерло на разных стадиях. Разговор с людьми, которые годами ждут своих квартир, а также с представителями компаний-застройщиков, состоялся прямо на объектах. Глава региона не обещал, что уже через месяц у каждого дольщика появятся, наконец, ключи от своего жилья, но заверил: руководство региона не оставит людей один на один с их жилищной проблемой.

В поездке по проблемным стройплощадкам также приняли участие куратор строительной отрасли Приморья, вице-губернатор Алексей НЕМКОВ и директор департамента градостроительства Приморского края Максим ВЕДЕНЕВ.





Первой остановкой стал жилой кооператив на Пихтовой, 35, где строительство остановилось еще в девяностых годах, а пайщики уже давно не могут достичь взаимопонимания. Дом строился и эксплуатировался с многочисленными нарушениями, а один из недостроенных подъездов, возможно, придется снести – ответить на этот вопрос должна экспертиза. Недавно к имеющимся проблемам добавилась новая – вышел из строя бойлер, от которого дом получал тепло в зимний период. Именно этот вопрос обладатели жилья в недостроенном доме задали Андрею Тарасенко одним из первых.

- У нас есть решение по подключению по теплу и обследованию двух подъездов. Инвестор дает на это деньги. Но вам, в свою очередь, необходимо единогласно избрать главного представителя кооператива, с которым впоследствии инвестор будет работать, - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Высотка с пафосным названием «Одиссей» на Змеинке перестала строиться два года назад. Хотя практически все дольщики своевременно и в полном объеме внесли деньги за квартиры и теперь столь же ответственно платят по ипотечным кредитам. При этом представитель застройщика не смогла ответить на вопрос, когда дом будет сдан, сославшись на нехватку средств для завершения работ и банкротство генерального подрядчика строительства. Аналогичная ситуация и в ЖК «Life» в районе Второй Речки – только количество дольщиков здесь намного больше, чем в «Одиссее». Зато есть земля под строительство второй очереди комплекса.

- Ситуация очень простая. Вы собрали деньги с людей, а квартир нет. Представьте себя на их месте, - обратился Андрей Тарасенко к собственнику обоих объектов Марине КОЛЕЦКОЙ. Дольщики обоих жилых комплексов согласились на то, чтобы их дома достраивала другая компания. По словам врио губернатора, инвестор для достройки объектов уже найден.

А вот в микрорайоне «Д» Снеговой Пади застройщик уже сменился – достраивать дома, которые начинали строиться в рамках проекта «Жилье для российской семьи», будет ООО «Восточный луч». Поэтому здесь встреча дольщиков, застройщика и представителей власти сразу превратилась в доклад о ходе работ по достройке проблемных домов. В ближайшее время на стройплощадках установят видеокамеры, с помощью которых за работами можно будет наблюдать в реальном времени, а на сайте опубликуют их график. Параллельно с достройкой домов будут строиться и коммуникации к ним – на эти цели из краевого бюджета было выделено около полумиллиарда рублей.

- До этого была огромная задержка. Честно говоря, уже ни во что не верилось, - призналась главе Приморья одна из женщин, купившая квартиру в новом микрорайоне.

- Мы максимально готовы взаимодействовать с каждым дольщиком. Приходите – мы открыты, готовы рассказывать, выезжать на строительные объекты. То, что пообещали - выполним, - пообещал представитель новой компании-застройщика.

- Буду приезжать, смотреть, контролировать, - заверил покупателей квартир в микрорайоне «Д» Андрей Тарасенко.

Дольщики дома «Олимп» на Грибоедова, 46 рассказали главе края привычную историю – у застройщика кончились деньги, работы остановились. Тогда дольщики решили передать дом и землю под ним в краевую собственность, но бывший застройщик этому долго препятствовал. Решить вопрос удалось только в начале этого года. По словам представителей инициативной группы, дольщики готовы достроить объект за собственный счет, но непонятна юридическая схема застройки.

Андрей Тарасенко предложил создать отдельное краевое предприятие, которое выступит в качестве застройщика. В этом случае приступить к строительным работам удастся уже в сентябре 2018 года. Что касается стоимости подключения к сетям электро- и теплоснабжения, то по поручению врио губернатора администрация Владивостока проработала вопрос о снижении в несколько раз стоимости работ по техприсоединению проблемного дома.

Напомним, что вопросы введения в эксплуатацию долгостроев в Приморье находятся на особом контроле главы региона. В конце июля Андрей Тарасенко провел встречу с застройщиками проблемных объектов, возводимых на территории Владивостока, в том числе с привлечением средств граждан. По каждому конкретному случаю был выработан план действий. В ходе встречи выяснилось, что одна из основных проблем, препятствующих сдаче объектов в эксплуатацию, – это подведение инженерных сетей. Андрей Тарасенко подчеркнул, что готов оказать содействие компаниям в решении вопросов, связанных с техприсоединением. При этом глава региона акцентировал внимание застройщиков на том, что каждый недостроенный дом должен быть сдан в максимально короткий срок.

- Ничего не делать – это не решение проблемы. За вами стоят люди! Они должны получить свое жилье, – подчеркнул глава региона.

Развитие жилищного строительства является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. А на федеральном уровне по поручению президента России Владимира ПУТИНА сформирована «дорожная карта» по внедрению проектного финансирования строительной отрасли вместо договоров долевого участия (ДДУ). Полностью отказаться от использования денег дольщиков для строительства жилых домов планируется к концу 2020 года.

На фото: Вопросы введения в эксплуатацию долгостроев в Приморье находятся на особом контроле главы региона.

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