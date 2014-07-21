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В Приморье началось формирование новых составов общественных экспертных советов

21 Июля 2014, 12:55 | Приморье

Сегодня, 21 июля, в Администрации Приморского края начато формирование новых составов общественных экспертных советов. Обновление ждет советы по культуре, развитию сельского и рыбного хозяйства, водных биологических ресурсов и аквакультуры, информационного общества, транспортной политике, развитию туризма.

Как сообщили в департаменте организационной работы, граждане, желающие войти в состав вышеуказанных советов, должны в срок до 1 августа 2014 года предоставить в департамент следующие документы:

- личное заявление кандидата на включение в состав соответствующего совета (http://open.primorsky.ru/files/upfiles/Zayavlenie_na_vklyuchenie_v_sostav_Soveta.doc);

- резюме, оформленное согласно представленного образца: (http://open.primorsky.ru/files/upfiles/Rezyume_kandidata_v_sostav_Soveta_novoe_s_zaslugami_.doc) и содержащее сведения о деятельности кандидата, предложения по предметам и результатам деятельности совета и по критериям оценки деятельности совета, согласие кандидата на обработку его персональных данных;

- копии документов, подтверждающих наличие у кандидата заслуг (государственных наград; ведомственных наград; благодарностей, почётных грамот или иных форм поощрения органами государственной власти; учёного звания, учёной степени; спортивного звания).

Указанные документы принимаются в электронном виде на адрес электронной почты open@primorsky.ru или в бумажном виде по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 203а в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

При подаче документов в электронном виде кандидат в течение суток получит уведомление об их получении. Если подтверждение не было получено, необходимо связаться с сотрудниками департамента организационной работы по телефонам: 220-93-13; 220-92-62 и 220-92-27.

 ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: администрация  общественный совет  экспертный совет 



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