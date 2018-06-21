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Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
Диплом за лучшее строительство стендов региону присудил оргкомитет ярмарки
Стенд представил инвестиционную и туристическую привлекательность Приморья для партнеров и гостей из Китая. В дни ярмарки 15-17 июня на стенде работали представители институтов развития региона – Центра развития экспорта, Инвестиционного агентства, краевого Туристско-информационного центра, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В работе ярмарки приняла участие делегация Приморского края, которую возглавил врио Губернатора Андрей Тарасенко. Глава региона отметил, что на ярмарке представлен потенциал региона в нескольких важнейших направлениях: инвестиционная привлекательность края, преференции для иностранных партнеров, экологически чистая приморская пищевая продукция и развитие круизного, культурного, гастрономического туризма.
Не только оргкомитет, но и многие участники делегации отмечали удобство и функциональность приморского павильона на Харбинской Ярмарке.
“Мы постарались сделать так, чтобы стенд стал и удобным офисом на дни работы выставки, и “вторым домом” для представителей делегации и их партеров. Для этого предусмотрели удобные переговорные зоны, а также вместе с коллегами из администрации Приморского края постарались как можно шире представить регион нашим зарубежным партнерам. Стенд Приморского края охватывает практически все аспекты жизни региона, подчеркивает его культуру, научный и экономический потенциал, а главное – красоту Приморья и Японского моря”, – отметил генеральный директор рекламного агентства «Пасифик Медиа» Максим Балковский.
“Компания «Пасифик Медиа» в этом году выступила оператором приморского стенда на Харбинской выставке. Мы благодарны администрации Приморского края за доверие. Надеемся, что гости и участники Ярмарки по достоинству оценят как павильон, так и красоту нашего любимого края”, – подчеркнул Максим Балковский.
В составе миссии в Китае работали вице-губернаторы края Гагик Захарян и Константин Богданенко, председатель комитета по региональной политике Законодательного Собрания Приморья Джамбулат Текиев, президент Торгово-промышленной палаты Приморья Борис Ступницкий, сотрудники департаментов международного сотрудничества и туризма, краевого Центра развития экспорта, Инвестиционного агентства региона, Корпорации развития Приморского края, а также представители приморского бизнеса.
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