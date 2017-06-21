75% территории Дальнего Востока находится в "зонах "нельзя"

На бумаге одно, а на земле другое. Проблемы с распределением и оформлением «дальневосточного гектара» были во всеуслышание озвучены на Прямой линии с президентом

В ходе Прямой линии с Владимиром ПУТИНЫМ был задан вопрос о предоставлении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», расположенных на территориях охотугодий. По словам жителя, он пытался получить землю в Приморском крае, но положительного решения так и не дождался. Как пояснили специалисты, во время рассмотрения заявки они выявили наложение границ участка на территорию охотничьих угодий. В связи с этим было приостановлено рассмотрение обращения гражданина.

«Проблема заключается в том, что сегодня нет нормального кадастра (примечание: кадастровой карты). Очень много ведомственной земли: и Минобороны, и Академии наук, и все, что связано с природоохраной. На бумаге одно, а на земле реально другое. Поэтому вам номер кадастровый выдали, а когда начали проверять, там, наверняка, какие-то несовпадения», - отметил глава государства.

На сегодняшний день 75% территории Дальнего Востока находится в так называемых «зонах «нельзя». Вопрос о расширении перечня земель, доступных в рамках программы «Дальневосточный гектар», неоднократно поднимали сами дальневосточники.

«Нужно урегулировать со всякими ведомствами эти несовпадения. Я этим тоже постараюсь позаниматься. Постараюсь помочь коллегам и губернаторам эти вопросы гармонизировать таким образом, чтобы не было проявления подобного вашему», - добавил Владимир Путин.

Минвостокразвития России уже подготовило и внесло в Государственную думу законопроект, который позволит увеличить площадь «открытых земель».

«Минвостокразвития разработало проект закона, и он в мае правительством России был направлен в Государственную думу на рассмотрение. Хочу отметить, что закон о «дальневосточном гектаре» - беспрецедентный. Но, как и все новаторские законы, он требует «отшлифовки» и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, по которым необходимы дополнительное законодательное урегулирование и расшивка «узких мест». Мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами», - подчеркнул министр России по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Отметим, на сегодня уже подано больше 93 тысяч заявок на получение участка. Из них почти треть уже получили положительный ответ.

«В целом программа идет неплохо. Из 92 тысяч заявок 27 тысяч заявок удовлетворены. То есть больше чем треть. Это первое. Второе. В среднем если получение земельного участка в европейской части занимает, как это ни печально, до 3 лет, то на Дальнем Востоке, имея в виду этот гектар, это два месяца с небольшим», - подчеркнул президент.

По словам министра, перед регионами была поставлена задача, чтобы все обратившиеся за земельным участком граждане получили землю. На сегодня в двух регионах Дальнего Востока - на Чукотке и в Магаданской области - положительный ответ получили все заявители, еще в четырех регионах процент оформленных участков дошел до 99 процентов. Это Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская и Сахалинская области. Два региона отстают по этому показателю. В Республике Саха (Якутия) разрыв между поданными заявками и оформленными участками сокращен до 74 процентов, на Камчатке - до 87%.

Как отметили в ведомстве, критическая ситуация сложилась в Приморском крае. Всего лишь 27 процентов заявок из поступивших одобрено и оформлено гражданами.

Вопрос о предоставлении «дальневосточных гектаров» в охотугодьях неоднократно поднимал вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ.

«В рамках сегодняшнего законодательства предоставление таких земельных участков не допускается. Устанавливая запрет, законодатели исходили из того, что для сохранения охотничьих ресурсов, среды их обитания и создания охотничьей инфраструктуры нужны значительные площади, которые нельзя разрывать. Подобных заявок на территории Дальнего Востока немало, мы исходим из того, что их нужно удовлетворить. До внесения изменений попросил губернаторов не отказывать гражданам, подавшим через информационную систему заявки на такие участки, и обязательно разъяснить, что предоставление участков станет возможным после изменения законодательства, которое, надеемся, произойдет в весеннюю сессию», - добавил Трутнев.

Напомним, изменения в федеральные законы о «дальневосточном гектаре» и государственной регистрации недвижимости, предложенные Минвостокразвития России, были одобрены на заседании правительства России, принято решение о внесении законопроекта в Государственную думу.

На фото: Кураторы Дальневосточного региона обещают, что земли под «дальневосточный гектар» будут расширены, а проблемы с оформлением - минимизированы.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток