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Главная задача строительства в Приморье – снижение цен

21 Июня 2012, 02:29 | Приморье

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ считает, что массовое жилищное и дорожное строительство будут одними из приоритетов социально-экономического развития Приморского края в ближайшие годы. Об этом он сказал в ходе совещания с руководителями строительных организаций края.

«Сегодня основную часть работы приморских строителей определяет госзаказ, но после саммита АТЭС на первый план должны выйти коммерческие проекты. Чтобы сохранить наработанные трудовые коллективы строительных предприятий края, необходимо заместить госзаказ частными инвестициями», - отметил Владимир Миклушевский. По мнению губернатора, главной задачей политики в сфере строительства должно стать снижение себестоимости жилья, - сообщает пресс-служба администрации.

Губернатор считает, что за время подготовки к саммиту на стройках во Владивостоке увеличилась доля квалифицированных рабочих, которых стоит беречь. Он рекомендовал строителям более активно внедрять в производство перспективные научные разработки и принять участие в работе профильных экспертных советов, которые в скором времени будут созданы при губернаторе. По его мнению, «подобный формат работы позволит оперативно выявлять и решать проблемы, которые имеются в строительной отрасли».

Чтобы привлечь частные инвестиции в экономику Приморья, директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Николай ДУБИНИН на другом совещании у губернатора высказал идею внедрения в структуру ОАО «Наш дом – Приморье» подразделения, которое взяло бы на себя обязанности инвестиционного агентства Приморского края. По его мнению, это должен быть специальный орган, работающий в режиме «одного окна» по оказанию информационных, консультативных и организационных услуг российским и иностранным инвесторам. Таким образом планируется привлечение частных инвестиций в экономику края в размере 300 млрд рублей ежегодно. Но губернатор с предложением не согласился.

- Считаю, что агентство создавать нужно, безусловно, - сказал он. – Но в виде отдельной структуры, возможно, в содружестве с ДВФУ, и отдать ей как раз эти функции. Это будет посредник, в хорошем смысле слова, между инвесторами и администрацией. Сейчас необходимо дать поручение департаменту экономики определить форму и возможность участия ДВФУ в этом проекте.

По мнению губернатора, проблема строительства социального жилья стоит очень остро, краю надо выходить на объем 1-1,5 миллиона квадратных метров. Это позволит перейти к приемлемым ценам на жилье. «Я считаю, инвестиционное агентство должно позволять работать на первых стадиях – разработке ТУ и т.д., это не девелоперские функции в чистом виде. Поэтому необходимо создавать отдельную структуру», - объяснил свою позицию губернатор.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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