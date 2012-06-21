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В Приморье не исполняется поручение правительства
Дальний Восток практически готов к запуску 1 июля 2012 года системы межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Этот вопрос обсужден на совещании в полпредстве, которое провел заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Александр Левинталь.
Обсуждался также вопрос состояния перевода приоритетных государственных и муниципальных услуг в электронный вид.
Согласно действующему законодательству до 1 июля 2012 года должна быть создана единая электронная межведомственная система взаимодействия, в результате которой все необходимые согласования и запросы органы власти обязаны осуществлять самостоятельно по системе «одного окна».
«Если органы власти до 1 июля не смогут обеспечить электронное взаимодействие, то закон и поручение Президента РФ должны быть исполнены в любом случае. Значит - органы власти будут обязаны общаться друг с другом с помощью посыльных, по факсу, другими способами, но не перекладывать свои обязанности на граждан», - заявил А. Левинталь.
О готовности регионов Дальнего Востока аппарату полпреда доложили представители органов власти субъектов федерации.
Анализируя их доклады, заместитель полпреда отметил, что процесс организации электронного межведомственного взаимодействия идет неравномерно. Он констатировал, что некоторые регионы не уделяли должного внимания вопросам электронного правительства, а сегодня ставят перед собой просто «наполеоновские планы».
«Суди сами, за всё время некоторым регионам удалось подключить к системе электронного правительства по 30% структур, а за три недели до 1 июля хотят добиться стопроцентного результата. При этом хуже других субъектов Дальнего Востока выглядит Республики Саха (Якутия), а абсолютным аутсайдером, имеющим нулевые позиции, является Чукотский автономный округ», - отметил он.
Замечания прозвучали и в адрес Приморского края, где по планам только 2% муниципальных образований будут подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия. В то же время в Камчатском крае 100% муниципальных образований будут подключены к этой системе.
Особое внимание на совещании уделено населенным пунктам, не имеющим каналов передачи данных необходимых для оказания гражданам и организациям государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.
Наиболее серьезная ситуация складывается в Республике Саха (Якутия), на долю которой приходится свыше 40 % от всей численности населения Дальнего Востока, не имеющего необходимых каналов передачи данных для получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.
Всего на Дальнем Востоке 486 такихнаселенных пунктов, где проживают более 160 тысяч человек. Хотя еще два месяца назад согласно данным, поступавшим в полпредство, таких населенных пунктов было -564.
В Якутии 157 населенных пунктов не имеют каналов передачи данных, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг населению и юридическим лицам в электронном виде. Здесь найдено свое решение проблемы - разрабатывается порядок межведомственного взаимодействия посредством почты, факса, курьеров.
В Камчатском крае насчитывается 19 таких населенных пунктов.
В Приморском крае их 87. В Хабаровском крае – 28.
В Амурской области- 62
В Магаданской области – 7. Здесь совместно с ОАО «Ростелеком» рассматривается возможность установки спутниковых наземных станций VSAT, в настоящее время составляется спецификация оборудования.
На Сахалине 68 населенных пунктов. Для решения проблемы запущены базовые станции сотовой связи стандарта 2G/3G.
В Еврейской автономной области – 4. Прорабатывается вопрос с оператором мобильной связи «Мегафон» о подключении к 1 июля 2012 года населенных пунктов к системе межведомственного электронного взаимодействия посредством сотовой связи, а со 2-го полугодия 2013 года – по оптоволоконному каналу связи.
На Чукотке – 24 населенных пунктов не имеют интернета. В ряде сельский поселений планируется создать пункты коллективного доступа на базе отделений Почта России (со скоростью 128 кбит/с).
В завершении совещания А.Левинталь напомнил, что актуальность и острота решаемой сегодня задачи определяется правом гражданина, вне зависимости от места проживания, получить государственные и муниципальные услуги в полном объеме.
Вопросы создания электронного правительства находятся на жестком контроле Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
"Золотой Рог".
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