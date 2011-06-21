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Обращение к губернатору от Ю.И. ПОПОВА, зампредседателя Думы г. Владивостока
Уважаемый Сергей Михайлович!
Вот уже десять лет Вы руководите Приморьем, и эти годы вся жизнь существенно изменилась к лучшему. Под Вашим руководством развивается экономика края, укрепляется социальная сфера, улучшается инвестиционный климат. Обеспечение экономических и международных интересов Дальнего Востока России неразрывно связано с Вашей деятельностью. В том, что саммит АТЭС 2012 года пройдет во Владивостоке, есть большая Ваша заслуга. Именно настойчивость Губернатора Приморского края, умение видеть перспективу на годы вперед существенно повлияли на отношение федерального центра к проблемам и будущему приморцев.
Приморье – Ваша родина, Вы любите ее и здесь черпаете силы для напряженной, ответственной работы. Сегодня, когда масштабная подготовка к саммиту АТЭС 2012 года развернулась во всей полноте, то, что еще несколько лет назад казалось мечтой, становится реальностью. С Вашим именем связаны новейшая история нашего края, возрастание его роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ваш талант руководителя, способность объединять людей ради достижения важных целей – залог того, что любые государственные задачи обязательно будут выполнены.
За эти годы Вы не только многое сделали для возрождения Приморья, но и добились уважения и поддержки его жителей, люди связывают с Вами свои надежды на лучшее будущее. В день десятилетия избрания Вас Губернатором примите пожелания крепкого здоровья, исполнения всех Ваших планов, успешной работы на благо Приморского края и России.
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