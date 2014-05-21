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Приморье и Удмуртия – лучшие регионы страны по работе с инвесторами
Приморский край и Удмуртия лучше всех работают с инвесторами. К такому выводу пришли специалисты агентства стратегических инициатив по итогам составления рейтинга регионов. В пятерку лучших также попали Москва, Пензенская и Астраханская области.
«Мы абсолютно убеждены, что ключевым фактором выбора региона для инвестора являются не ресурсы, а то качество работы, которое демонстрирует региональная команда», – говорит Андрей Никитин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.
В рейтинге представлен 21 субъект России. Все они получили оценку своей работы в процентах. Замыкает список – Ярославская, Нижегородская и Липецкая области. Их показатели втрое меньше лидеров.
Отметим, губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает улучшение инвестиционного климата одной из важнейших задач региона.
«Нам важно знать мнение бизнеса, и этот вопрос находится под моим личным контролем. Я не буду утверждать, что мы в Приморье уже решили все проблемы с инвестиционным климатом, хотя мы внедрили стандарт, который разработало Агентство стратегических инициатив. Активно работают Агентство по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию территорий. Мы, как говорится, не изобретали велосипед, а внедряли опыт передовых в этом направлении регионов», - отметил Владимир Миклушевский.
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