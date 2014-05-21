Из Уссурийска будут делать сити

Второй по величине город Приморья, Уссурийск, вскоре перейдет на систему сити-менеджмента. Причем случится это вне зависимости от того, какие решения в рамках реформы МСУ будут приняты на федеральном уровне. В пятницу, 16 мая, в городе состоялись общественные слушания по поправкам в устав, отменяющим выборы мэра. В тот же день их в оперативном порядке рассмотрели городские депутаты, срок полномочий которых истекает уже через четыре месяца.

Пока Государственная Дума РФ завершает работу над законом об очередной реформе МСУ, в уссурийской думе уже приняли решение о том, что у города должен появиться сити-менеджер. Согласно новым положениям устава УГО, глава городского округа теперь будет избираться думой города из состава депутатов, а кроме того, у города появится назначаемый по конкурсу сити-менеджер. Изменения были закреплены сразу после общественных слушаний на внеочередном заседании Думы Уссурийска лишь при одном голосе «против».

Тем не менее, полностью новая конфигурация власти заработает лишь после сентябрьских выборов нового созыва Думы УГО. Пока же главой города формально остается Сергей РУДИЦА, временно отстраненный от должности в рамках расследования против него уголовного дела. В марте политик неодобрительно высказался о возможном переходе к сити-менеджменту, но, видимо, для депутатов городской думы его слова теперь интереса не представляют. А задуматься стоило бы: опыт применения такой схемы даже в менее крупных городах Приморья обернулся политическими конфликтами, уголовными делами и полным развалом системы управления…

Добавим, что активно возражавший против поправок в устав депутат Думы УГО от КПРФ Виктор ИОНЕНКО обратил внимание коллег, что половина депутатского корпуса будет избираться по партийным спискам.

«Краевое руководство «Единой России» внесет в свои партийные списки кандидатом в депутаты нашей думы неизвестного нам человека, который пообещает людям золотые горы. И они ему поверят! Так наш город и его сельские территории могут оказаться в руках корыстного временщика», - цитирует депутата портал «Золото Уссурийска».

Тем временем «ЕР» готовится к проведению праймериз по определению кандидатов в депутаты Думы УГО. Как сообщили «ЗР» в пресс-службе регионального отделения партии, участвовать в предварительном голосовании уже изъявили желание более 60 человек, однако прием заявлений продлен до 26 мая. Праймериз состоится 31 мая на 42 площадках. А сентябрьские выборы в Думу УГО – если не произойдет ничего экстраординарного – будут проведены по смешанной системе: 13 из 26 депутатских мест займут депутаты, прошедшие по партийным спискам, и столько же –депутаты-одномандатники.

Наконец, Государственная Дума 20 мая планирует рассмотреть законопроект о реформе МСУ во втором чтении. На днях профильный комитет ГД одобрил поправки к документу, которые предусматривают как прямые выборы глав, так и сити-менеджмент, однако этот вопрос фактически оставлен на откуп губернаторам. А значит, уссурийский сценарий может вскоре повториться и в других городах региона.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.