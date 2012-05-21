Спикер Думы Дальнегорска уговаривает депутатов сложить полномочия

ПРИМОРЬЕ, 21 мая, ZRPRESS. 22 мая в 17 часов в Дальнегорске созывается внеочередное заседание думы города. В повестке дня два вопроса: об отзыве с должности спикера Думы Александра ТЕРЕБИЛОВА и о внесении изменений в регламент Думы. Инициативу о созыве заседания проявили 11 депутатов.

Теребилов в настоящее время находится на больничном, но дума вправе рассмотреть вопрос о его отзыве и без его участия. В то же время, как сообщил депутат Думы ДГО Дмитрий ЛУЦУК, Теребилов уговаривает 8 депутатов сложить с себя полномочия, тогда все решения Думы будут нелегитимными, так как в думе останется менее чем две трети депутатов. В том числе нелегитимным будет и решение о поправках к Уставу о возврате прямых выборов мэра ДГО.

Но Луцук уверен, что таких заявлений о выходе из Думы будет всего 4 – от самых верных сторонников спикера и от самого Теребилова. Сторонники – Светлана ТАРОЩИНА, Алексей ШАПОРОВ и Владимир КОКРЯЦКИЙ. Дмитрий Луцук не сомневается, что остальные депутаты заявления о выходе из Думы не напишут, а если и напишут, то отзовут.

Чтобы отозвать Теребилова с должности спикера Думы, достаточно 11 голосов. Фактически уже 13 человек готовы принять такое решение.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».