В Приморье в коридорах власти не хватает стульев

Переизбраться в парламент Приморского кр аясмогут далеко не все нынешние депутаты

До очередных выборов в парламент Приморья осталось чуть более полутора лет. Согласно действующему избирательному законодательству, в Приморском крае выборы Законодательного Собрания 6-го созыва, как и пять лет назад, будут совмещены с голосованием за депутатов Госдумы в декабре 2016 года. Ведущие партии и политики уже вовсю готовятся к предстоящей кампании, пишет газета "Золотой Рог".

За полтора года нынешним членам «парламентского клуба» предстоит доказать свою необходимость избирателям (главным из которых станет губернатор Приморья и окружение), а представителям небольших партий - попытаться воспользоваться нестабильностью социально-экономической ситуации в стране и в регионе.

В поисках свежих имен

Превентивные шаги, которые так или иначе окажут влияние на будущие выборы, уже предприняла «Единая Россия». Среди видимых шагов стоит отметить смену руководства отделения «ЕР» в Ленинском районе Владивостока, известном своим неизменно низким процентом голосов за партию власти на любых выборах. Новым лидером единороссов здесь стал лояльный руководству Приморья депутат ЗС ПК, тележурналист Дмитрий НОВИКОВ. В конце 2014 года секретарь МПС сменился также в Первореченском районе, однако это было связано с переходом Павла СЕРЕБРЯКОВА на должность вице-губернатора. Активно присутствует в информационном поле недавно избранный в ЗС ПК от Первореченского района Юрий КОРСАКОВ, которому через полтора года предстоит переизбрание в непростом округе. Среди возможных новых имен кандидатов в депутаты от «ЕР» на будущих выборах наблюдатели также называют вице-губернатора Сергея НЕХАЕВА, руководителя приморского отделения Союза журналистов России Виктора СУХАНОВА, председателя Молодежного правительства ПК Михаила КРИВОПАЛА и ряд других персон, развивших активную общественную деятельность.

Основной соперник единороссов на всех последних выборах, КПРФ, пока делает ставку на использование протестного потенциала граждан, чье благополучие уже пострадало из-за кризиса. Представители партии были замечены на недавнем собрании сотрудников «Тихоокеанской мостостроительной компании» в Уссурийске, а также провели ряд антиправительственных митингов в Арсеньеве и Артемовском городском округе. Правда, повышенная активность коммунистов уже вызвала противодействие со стороны неизвестных: в начале апреля в городах края появились листовки, якобы выпущенные КПРФ, с резкой критикой губернатора Приморья.

Ослабляют партию и внутренние разногласия в краевом отделении, чреватые распадом фракций Компартии в краевом парламенте и Думе Владивостока. Недаром в публичном поле то и дело муссируются слухи о переходе депутатов, избранных в 2011 году под брендом КПРФ, в другие проекты.

- Просто так подобная информация не возникает, думаю, что цель - проверить нашу реакцию, - уверен депутат ЗС ПК от Компартии Евгений БОЧАРОВ. - Что касается предложений о переходе в другие партии, то не скрою, что таковые поступают, в том числе и мне. Полагаю, что это нормальный процесс в связи с приближением выборов, и предложения сменить партию поступают не только депутатам-коммунистам, но и членам других оппозиционных фракций.

- Переходы из партии в партию являются свидетельством активной подготовки к предстоящим выборам со стороны депутатов. Однако они никоим образом не повышают шансы на переизбрание, - считает директор Дальневосточного консалтингового центра, политолог Петр ХАНАС. - Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ нацелен на кардинальную смену депутатского корпуса, заинтересован в создании пула абсолютно контролируемых депутатов. Работа по формированию вариантов списков будущих кандидатов в ЗС ПК уже идет. И какую бы лояльность губернатору ни демонстрировали нынешние депутаты, переизбрание большинства из них под вопросом - в том числе представителей «Единой России». Разумеется, будут и исключения, связанные со спецификой отдельных территорий Приморья, где сложно найти замену действующему депутату.

Материал для новых проектов

По сведениям газеты «Золотой Рог», некоторые из депутатов, стремясь избежать угрозы остаться за бортом региональной политики, могут попытать счастья в рядах небольших партий, которые пока не представлены в Законодательном Собрании. Политолог, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр КЫНЕВ в недавнем интервью РБК предположил, что в преддверии федеральных выборов-2016 расколы будут происходить как раз внутри так называемых системных партий, а «лишние люди» из крупных партий усилят небольшие.

- С учетом того, что уменьшится число депутатов, избираемых по партспискам, внутренняя борьба за места будет обостряться. Именно эти расколы во многом предоставят строительный материал для новых проектов. Кроме того, неизбежно появятся новые кандидаты - те, кто ранее не участвовал в выборах по разным причинам, и те, кого подняла политическая волна минувших лет, - считает эксперт.

Из малых партий за полтора года до выборов более-менее заметную активность в Приморье проявляют «Родина» и «Союз труда», а также «Яблоко». Зато не слишком активно пока ведут себя и два члена парламентского клуба, о которых еще не было упомянуто. «Справедливая Россия» в 2014 году отказалась от участия в выборах губернатора Приморья, а также проигнорировала ряд важных избирательных кампаний местного уровня. Кроме того, все громче заявляют о себе партийные бренды, в свое время ставшие основой «СР», но сейчас восстановившие отдельный статус, - «Родина» и «Российская партия пенсионеров за справедливость». Например, обе партии включились в борьбу за депутатские места в Дальнереченском районе, в то время как эсеры - нет. Не слишком понятна и тактика ЛДПР, которая старается участвовать в максимальном числе избирательных кампаний, но зачастую выдвигает одних и тех же кандидатов в разных муниципальных образованиях.

На данный момент партий, имеющих право принимать участие в выборах, в России насчитывается более 70. На уровне Приморского края собирать подписи для кандидатов в ЗС ПК не требуется «Единой России», «СР», ЛДПР, КПРФ, партии «Яблоко» и партиям, у которых имеется фракция хотя бы в одной муниципальной думе. Все остальные партии на региональных выборах обязаны будут собирать подписи в поддержку партийного списка и кандидатов по одномандатным округам.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.