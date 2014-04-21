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Сотрудничество России и КНР обсудили в Приморье
В Приморье состоялось 12 заседание постоянной рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Заседание провели с российской стороны – статс-секретарь-заместитель Министра регионального развития РФ Светлана Иванова, с китайской стороны – заместитель Министра коммерции КНР Чжун Шань. Они являются председателями российской и китайской частей постоянной рабочей группы.
В заседании также приняли участие вице-губернатор Приморского края Алексей Сухов, директор департамента международного сотрудничества и развития турима Алексей Старичков, представители федеральных министерств и ряда российских регионов: Республик Тыва, Саха(Якутия), Алтай и Хабаровского края.
КНР представляли должностные лица Министерства коммерции, посольства КНР в РФ, провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а также Госкомитета по развитию и реформам и Банка развития Китая.
Стороны отметили важность приграничного и межрегионального сотрудничества. «Это важный элемент двусторонних отношений. Китай сегодня – крупнейший торговый партнёр многих российских регионов, и в том числе – дальневосточных», - сказал Чжун Шань.
В своём выступлении он обозначил основные направления сотрудничества, которые предлагает развивать КНР. «В первую очередь, это расширение инвестиционного сотрудничества с Россией. Китай сегодня занимает 4 место по объёму инвестиций в российскую экономику, но они распределены неравномерно. Парадоксально, но меньше всего инвестиций приходится на регионы Дальнего Востока», - отметил он.
Помимо этого предлагается усилить сотрудничество в сфере сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, в частности китайских инвесторов интересует участие в проектах модернизации Транссиба, БАМа, дальневосточных портов, строительства доступного жилья и другие. Также КНР готова принимать участие в проектах, реализуемых в особых экономических зонах, усиливать финансовое сотрудничество с регионами.
Светлана Иванова отметила, что российско-китайское межрегиональное сотрудничество не ограничивается приграничными регионами. «Более 40 субъектов федерации, в том числе в центральной России, взаимодействуют с административными структурами КНР на основании межрегиональных договоров. Сотрудничество не ограничивается экономикой – связи налажены в гуманитарной, научной и других сферах», - сказала она и проинформировала представителей КНР о том, что Правительство РФ сейчас формирует законодательство по территориям опережающего развития, где будет установлен особый режим благоприятствования в налоговой и финансовой сферах. «Мы рассчитываем, что КНР станет значимым партнёром на этих территориях», - подчеркнула она.
Заместитель министра регионального развития перечислила сферы, к сотрудничеству в которых российская сторона приглашает китайских инвесторов.
Кроме того, участники заседания обсудили вопрос подготовки к российско-китайской выставке ЭКСПО, которая пройдёт в Харбине летом этого года. Рассмотрели результаты реализации программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири РФ и Северо-Востоком КНР.
Также был рассмотрен вопрос расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на уровне регионов.
Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Алексей Старичков отметил шаги, которые предпринимает руководство Приморья в этом направлении. «Ведётся работа по улучшению инвестиционного климата и создание эффективной инфраструктуры делового сотрудничества», - сказал он.
Перспективным направлением он также считает развитие туризма. «Ежегодно Приморский край посещают более 300 тысяч граждан КНР. Губернатор Владимир Миклушевский поставил задачу – увеличить турпоток за 7 лет до 6 миллионов человек. В том числе – и за счёт гостей из Китая», - отметил он.
По итогам заседания рабочей группы Светлана Иванова и Чжун Шань подписали итоговый документ, положения которого будут в дальнейшем использованы в работе высшими должностными лицами Росси и Китая.
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