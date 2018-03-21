На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов

Удивительные цифры с избирательных участков

68,18% голосов за Грудинина. В Иране!

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин выиграл выборы на избирательном участке в иранском городе Решт — за него проголосовали 75 человек. За Путина отдали голоса только 34 человека — это единственный зарубежный участок, где он проиграл.

На участке 1396 в Подмосковье Грудинин набрал 66,65% голосов — за него отдали 1141 голос, а за Путина — 501. На соседнем 1305-м участке кандидат от КПРФ тоже обогнал действующего президента. Правда, оба эти участка находятся на территории поселка Совхоза имени Ленина. Грудинин — глава ЗАО «Совхоз имени Ленина».

В относительных числах лучший результат Грудинина — 80% на одном из участков в Приморье. Правда, это 16 голосов.

За Ксению Собчак больше всего голосовали за рубежом

Из топ-20 участков по числу голосов за Собчак 18 приходятся на другие страны. Ее лучший результат — 868 голосов в Лондоне (23,42%). В Амстердаме за Собчак проголосовали 27% избирателей (293 голоса).

36,15% (47 голосов) — лучший результат Ксении Собчак из всех российских участков. Этот участок находится в Чувашии. На одном из московских участков (в Тверском районе) Собчак заняла второе место с результатом 15,02% (241 голос).

96,43% — результат Владимира Жириновского на одном из участков

За Жириновского отдали 27 голосов на одном участке в Приморье, этого хватило, чтобы набрать 96,43% от общего числа. Если брать абсолютные числа, лучший результат Жириновского — 421 голос на одном из участков в Тюменской области (чуть больше 33%).

Григорий Явлинский получил рекордное число голосов на одном из уфимских участков. По ошибке

Утром 19 марта ЦИК Башкирии опубликовала данные о внезапной победе Явлинского на одном из избирательных участков в Уфе. Он набрал рекордные 968 голосов, или 77,94%, тогда как Путин получил лишь 13 голосов. Днем эти данные поправили: 968 голосов ушли Путину, а Явлинскому достались те самые 13 голосов.

53709 погашенных бюллетеней на Украине

Украинские правоохранительные органы не позволили гражданам России проголосовать на выборах президента, на участки пропустили только сотрудников российской дипломатической миссии. В результате проголосовать смогли 376 человек, из них 323 — выбрали Путина. За Сергея Бабурина свой голос отдал один человек. Десятки тысяч подготовленных бюллетеней пришлось погасить.

На 306 участках Путин набрал меньше половины голосов

Среди участков, где за Путина проголосовали меньше половины избирателей, многие находятся на Дальнем Востоке — на Камчатке, Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях. Но в этом списке есть и другие регионы: например, из 40 избирателей, голосовавших на одном из участков Веденского района Чечни, Путина выбрали только 10 человек, а Грудинина — 11. В Амстердаме действующий президент набрал 49,12% голосов.

Итоги выборов в Приморском крае читайте в материале "Взлет Путина, падение сокола".

https://meduza.io

Фото Евгении ПРИЙМАК.