Разработкой программы социально-экономического развития Приморья займутся эксперты

ПРИМОРЬЕ, 21 марта, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел рабочее совещание по вопросу разработки программы социально-экономического развития Приморья.

В нем приняли участие представители администрации Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, высших учебных заведений, «ТИНРО-Центра», ДВО РАН и многие другие.

По мнению первого вице-губернатора Приморского края Александра Костенко, при формировании программы необходимо учесть территориальную проекцию и территориальное развитие городов и районов края. Для привлечения внутренних и внешних инвестиций важно снизить риски для предпринимателей и обеспечить конкурентную среду.

Сегодня приоритетными направлениями развития в крае являются транспортировка и переработка углеводородного сырья, транспортное направление, судостроение, машиностроение, энергетика, развитие малой авиации, малый бизнес.

При этом Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона проявил интерес к 19 проектам, реализующимся на территории края. Среди них – строительство судоверфей, нефтехимического комплекса, завода по производству полимерно-композиционных материалов, особой экономической рекреационной зоны, игорной зоны и многие другие. Проекты имеют экономическую эффективность, и смогут обеспечить комплексное развитие Приморья.

Владимир Миклушевский отметил, что большое внимание в крае необходимо уделить развитию автомобильной промышленности, малой авиации и другим отраслям-мультипликаторам.

По словам губернатора, в крае есть необходимый научный потенциал для разработки данной программы.

«Возможно, при создании программы, мы внесем изменения и в стратегию развития Приморского края. В первую очередь, нам необходимо ориентироваться на факторы, способствующие повышению качества жизни населения», - подчеркнул он. «Зачастую мы выставляем вперед экономические показатели. И это касается не только конкретного региона, а всей России. А население, прежде всего, волнует качество и доступность образования и здравоохранения, социальных услуг, цены на продукты питания. Вместо того чтобы выходить на работу, молодая мать вынуждена думать о том, как устроить ребенка в детский сад. При разработке программы нужно исходить именно из этих позиций», - отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор поручил в максимально быстрый срок создать рабочую группу по разработке программы, в состав которой должны войти представители администрации края, высших учебных заведений, науки, бизнеса и эксперты. В первую очередь, рабочая группа должна определить срок реализации программы, основные показатели эффективности и проект технического задания.

При этом Владимир Миклушевский распорядился в ближайшее время сформировать консорциум с участием представителей науки и всех вузов края, которые займутся разработкой основы программы. «Правильно, когда в разработке основы такой программы принимают участие не чиновники, а эксперты. В состав консорциума должны войти представители ДВОРАН, а также ДВФУ, ВГУЭС, МГУ, Дальрыбвтуза и других вузов. Это будет эффективно, поскольку каждый из вузов имеет компетенцию в своей области», - отметил губернатор.

"Золотой Рог".