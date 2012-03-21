В Арсеньеве состоялась инаугурация нового мэра

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта, ZRPRESS. В Арсеньеве в большом зале Дворца культуры «Прогресс» состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА.

Для участия в церемонии в город прибыл губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. В зале присутствовали также представители администрации Законодательного Собрания Приморского края, главы муниципальных образований, руководители предприятий и учреждений, общественных организаций и политических партий Арсеньевского городского округа, жители и гости города.

Церемонию инаугурации открыл председатель территориальной избирательной комиссии города Арсеньева Владимир ПЛЮТА, который огласил результаты прошедших выборов главы Арсеньевского городского округа. Затем на сцену поднялся избранный глава городского округа Александр Дронин. При официальном вступлении в должность вновь избранный глава произносит присягу жителям города, собственноручно подписывает текст произнесенной присяги и передает его на хранение в Думу Арсеньевского городского округа. Первым главу Арсеньева А. Дронина поздравил губернатор Приморского края В. Миклушевский. Владимир Владимирович отметил, что Арсеньев – прекрасный город с прекрасными людьми, в чем он убедился, посетив накануне ведущие предприятия, встретившись с жителями Арсеньева. А избранному главе города губернатор пожелал успехов на новом поприще.

В тот день со сцены звучали также поздравления от председателя Законодательного Собрания Приморского края Евгения ОВЕЧКИНА, управляющего директора авиакомпании «Прогресс», депутата Законодательного Собрания Юрия ДЕНИСЕНКО, генерального директора ОАО «Аскольд» Леонида КОЛЕСНИКОВА. Своего коллегу тепло поздравили прибывшие на инаугурацию главы муниципальных образований края во главе с председателем Совета глав муниципальных образований Сергеем РУДИЦЕЙ. Со словами напутствия от пожилых жителей города к А. Дронину обратился председатель городского совета ветеранов войны и труда Василий КЛОКОВ.

В течение семи лет Александр Дронин успешно возглавлял Чугуевский муниципальный район. С теплыми словами поздравления к нему обратились представители Чугуевского района, которые несколько лет проработали рядом с Александром Алексеевичем, – председатель Думы района Петр ФЕДОРЕНКО, и.о. главы Анатолий БАСКАКОВ, председатель районного совета ветеранов Валентина СМИРНОВА. Слова поздравления прозвучали от епископа Арсеньевского и Дальнегорского, Владыки Гурия. В своем обращении к присутствующим в зале жителям и гостям города глава Арсеньевского городского округа Александр Дронин поблагодарил земляков за поддержку на выборах и заверил в готовности честно работать на благо горожан. Главу Арсеньевского городского округа приветствовали представители юного поколения арсеньевцев – дети, которые в стихах дали первые наказы мэру города: отремонтировать дороги, благоустроить дворы, задуматься о досуге молодежи и т.д.

Накануне вместе с прибывшим в Арсеньев В. Миклушевским глава городского округа А. Дронин побывал в цехах авиакомпании «Прогресс» где познакомился с процессом программной обработки металлов, литейным производством, сборкой вертолетов. В ОАО «Аскольд» гости посетили механосборочный цех, цех литья под давлением и цех глубокой переработки древесины. На горнолыжной базе директор краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы Жан КУЗНЕЦОВ рассказал о перспективах развития базы и горнолыжного спорта в Арсеньеве. В гимназии № 7 губернатор, представители администрации края, глава Арсеньевского городского округа посетили учебные классы, библиотеку, медицинский блок, столовую. А в детской школе циркового искусства, которая имеет статус краевого государственного учреждения дополнительного образования детей, увидели не только процесс тренировок, но и яркие концертные номера в исполнении юных артистов «Веселой арены».

Незапланированной была остановка возле городского рынка. В. Миклушевский в разговоре с жителями города поинтересовался насущными проблемами арсеньевцев. Жители города сетовали на высокие цены на услуги ЖКХ, плохое качество горячей воды и поинтересовались у губернатора, почему в нашем крае такая высокая цена на рыбу. Свои наказы горожане дали и избранному главе Арсеньева А. Дронину, который пообещал прислушаться к мнению горожан и сразу приступить к активной работе.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.