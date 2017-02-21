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Частые аресты чиновников в Приморье вынудили власть сделать это

21 Февраля 2017, 09:00 | Приморье

Кто будет управлять районами и городами края "в случае чего"

В последние годы в Приморском крае регулярно случаются ситуации, когда глава города или района не может исполнять свои обязанности, являясь фигурантом уголовного дела, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Как правило, в таких случаях груз ответственности на себя брали первые заместители мэров. Однако принятые недавно поправки в закон «О местном самоуправлении» дают возможность перехватить бразды правления и муниципальным депутатам. И пока на уровне края идут разговоры о приведении уставов городов и районов в этой части к единообразию, в некоторых муниципалитетах нововведения уже трактуют в своих интересах…

В Приморье определенные принципы транзита власти после досрочного ухода главы - как правило, в рамках уголовного дела - вырабатывались начиная с 2013 года. В большинстве таких случаев на хозяйство садился человек со стороны, устраивающий краевую администрацию, - один из действующих замов арестованного главы подписывал приказ о назначении варяга своим коллегой. Затем новоиспеченный зам становился исполняющим обязанности мэра, а через несколько месяцев побеждал на прямых выборах или в конкурсе на должность главы (сити-менеджера). По такому сценарию произошла смена руководителей в Уссурийске и Надеждинском районе, а сейчас похожие процессы происходят в Яковлевском и Партизанском районах. В Спасске-Дальнем исполнявшие обязанности замы отстраненного главы Вадима МИРОНЕНКО спустя считанные недели уступили «пост №1» ставленнику «белого дома» Вячеславу КВОНУ - по результатам проведенного конкурса. Особняком в этой серии замен стоит лишь Владивосток, где пока не реализован ни один из выше описанных вариантов, а уголовное дело в отношении Игоря ПУШКАРЕВА даже не передано в суд.

Однако в 2017 году в силу вступили поправки к Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые обязывают муниципалов прописать в своих уставах, кто должен исполнять полномочия главы в ситуации, когда «постоянный» руководитель не способен этого делать по каким-то причинам. При этом у муниципальных образований есть определенная свобода в этом вопросе. В середине февраля руководитель правового управления Законодательного Собрания Ирина ВОЛОДИНА рекомендовала председателям городских и районных дум поскорее определиться с тем, кто должен временно исполнять полномочия в таких обстоятельствах.

- В муниципальных уставах должно быть определено конкретное лицо, которое будет исполнять обязанности главы в подобных случаях. Это может быть заместитель главы администрации, заместитель председателя думы, председатель одной из постоянных комиссий - как вы решите. Но не должно быть формулировок «или тот, или другой», - акцентировала внимание Ирина Володина.

Однако такой подход может не сработать в ситуации, когда обозначенный в уставе «преемник» - например, первый заместитель главы - в момент досрочного ухода или отстранения мэра сам окажется неспособен осуществлять полномочия - например, будет находиться в отпуске. По мнению председателя парламента Приморья Александра РОЛИКА, к данному вопросу необходимо подходить более взвешенно.

- Когда я работал вице-губернатором, мы сталкивались с подобными ситуациями на практике, возникали коллизии. Вопрос важный, он непосредственно влияет на обеспечение жизнедеятельности муниципалитетов. К сожалению, сегодня единообразного подхода у нас нет: кто что придумал, то и написал в уставе, - посетовал председатель краевого парламента. Спикер ЗС ПК предложил при участии прокуратуры и департамента внутренней политики Приморья выработать единую для всех муниципальных уставов формулировку по данному вопросу. Ожидается, что она будет сформирована к следующему заседанию Совета глав муниципальных образований Приморья в начале марта.

А пока единые для всего края подходы к вопросу о преемниках мэров на случай форс-мажора не определены, муниципальные депутаты в Приморье все чаще берут быка за рога. Так, в Находке, где больше года длится противостояние думы и главы, на минувшей неделе депутаты приняли в первом чтении поправки в устав, где вроде бы предусмотрена альтернатива после внезапной отставки мэра - полномочия главы могут быть возложены как на первого заместителя мэра, так и на одного из депутатов думы НГО. Но учитывая, что местные депутаты уже прописали в уставе обязанность главы согласовывать с ними кандидатуры своих заместителей, следующий мэр Находки - кто бы им ни стал - в любой момент может быть заменен ставленником думы. Не об этом ли два года тому назад в Приморье в один голос твердили эксперты, говорившие о том, что после отмены прямых выборов мэров заметно возрастет вес представительных органов власти - городских и районных дум?

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: уголовное дело  Пушкарев  политика  власть  ролик 



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