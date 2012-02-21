ОПРОС «ЗР»: Решат ли предложенные Путиным меры проблему социальной справедливости в России?

13 февраля в «КП» была опубликована пятая статья Владимира ПУТИНА «Строительство справедливости. Социальная политика для России». Глава правительства анонсировал масштабный проект демографического развития страны и ряд социальных реформ. Путин привел две цифры: при сохранении текущей ситуации к 2050 году в России останется 107 000 000 граждан, реализация программы «народосбережения» позволит прирасти до 154 000 000. Надо признать, что именно эта статья вызвала наибольший отклик у читателей «ЗР» - ответов было столько, что хватило бы на весь номер. Публикуем лишь те, что содержат предложения.

Татьяна ГОЛЬЦОВА, директор КГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды»:

- Безнадзорность несовершеннолетних, на мой взгляд, - острейшая проблема современной России. И меня не может не радовать, что Путиным уделено особое внимание семьям с детьми. Причем внимание акцентируется не только на материальном аспекте, что, безусловно, важно, но и на укреплении внутрисемейных связей, обеспечении социального равенства в получении образования, организации школьной системы детского творчества, развитии системы дополнительного образования (и его доступности каждой семье!) и т. д. Ведь только комплексный подход к решению проблем материнства и детства поможет исправить ситуацию и сократить число детей, оказавшихся в социально опасном положении. Ликвидация очередей в детские сады, возвращение системы дополнительного образования в сферу ответственности государства, обеспечение школам, работающим в трудных социальных условиях, специальной поддержки вернут молодому поколению шанс социального лифта.

Сегодня государство активно поддерживает стремление семей к рождению второго и последующих детей, а материнский капитал постоянно индексируется, но в регионах с негативными демографическими тенденциями, поддерживаю, должно быть дополнительное специальное пособие. Особенно многодетным семьям. Двумя руками за специальную программу по первоочередному улучшению жилищных условий таких семей. Давно назрела и необходимость в решениях по содействию занятости женщин с детьми. Главное, чтобы каждый рубль, направляемый в социальную сферу, действительно «производил справедливость».

И я наглядно вижу, какие усилия прикладываются в этом плане и федеральными властями, и администрацией Приморского края (из краевого бюджета на социальную поддержку семей с детьми направляется более 1 млрд руб. в год), для меня вопрос выбора кандидатуры президента давно решен.

Кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории региональных проблем населения Тихоокеанского географического института ДВО РАН Зинаида СИДОРКИНА:

- Стоимость минимального набора продуктов в ДФО превышает среднероссийский уровень на 49%, а средняя начисленная заработная плата выше среднего по России всего на 20%, покупательная способность ниже на 32%. У каждого пятого жителя доходы ниже прожиточного минимума. Люди научились экономить, уезжая в более дешевые для жизни территории.

Надо отметить, что на карте Дальнего Востока есть точки, где отмечается положительная демографическая динамика. Она связана с инвестированием экономического развития. Сахалинская нефть – один из примеров такого стимулирования притока рабочих рук, но, к сожалению, из-за слабых стимулов для закрепления там они не остаются на постоянное место жительства. Крупные корпорации имеют свою внутрифирменную структуру обеспечения производства (труд, менеджмент, капитал, подготовка кадров, наука). Поэтому в таких точках роста работают и получают высокие доходы в основном приезжие работники. Высокая заработная плата их не будет влиять на реальный рост благосостояния постоянных жителей, хотя статистика показывает рост их благополучия.

Акцент должен быть сделан на улучшение ситуации в естественном приросте, особенно рождаемости. Самые мощные финансовые вливания нужны в обеспечение молодежи высокой зарплатой и возможности заработать на свое содержание и содержание своей семьи с детьми.

Заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края Валерий КАН:

- Пятую программную статью Владимира ПУТИНА «Строительство справедливости», опубликованную на прошлой неделе в «Комсомолке», я считаю самой важной из всех, что опубликованы ранее. Ведь премьер касается наиболее острых и злободневных проблем российского общества и предлагает пути их решения.

Например, проблема народосбережения. Она весьма актуальна для Дальнего Востока. Мы с вами, к сожалению, наблюдаем, как население нашего региона ежегодно сокращается. И с этим что-то необходимо делать. Депутаты Законодательного Собрания и администрация Приморского края предпринимают ряд мер для исправления ситуации. С этой целью выделяются средства на программы по переселению соотечественников, по предоставлению жилья молодым семьям, на всевозможные доплаты многодетным семьям. Но, как считает Путин и показывает жизнь, этих мер явно недостаточно, а потому премьер вполне справедливо предлагает в тех регионах, где с рождаемостью по-прежнему плохо, платить стимулирующие надбавки в размере 7 тыс. рублей – на третьего и каждого следующего ребенка.

Алексей КОЧЕТКОВ, исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»:

- Для нас, представителей строительных компаний, было очень важно увидеть в этой статье Владимир ПУТИНА понимание проблем, мешающих строительству социального жилья, и перечень конкретных мер, которые государство планирует предпринять для снижения административных барьеров в области строительства. Достаточно точно определены главные проблемы – высокая стоимость строительных материалов, бюрократические барьеры, отсутствие цивилизованного оборота земельных участков, затянутые сроки согласования строительства.

К сожалению, до нынешнего времени эти вопросы не решены, что тормозит работу строительного комплекса. Строители надеются, что теперь решение этих проблем выльется в программную стратегию.

Анвир ФАТКУЛИН, проректор по науке и инновациям ДВФУ:

- Если говорить в целом, то статья Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России» направлена на широкий круг граждан и содержит целый ряд практических решений. Часть из них уже начала реализовываться, другая - на перспективу. Особенно мне импонирует, что статья вытекает из программы народных инициатив, поэтому основана на проблемах, которых действительно сегодня волнуют граждан России. Так, уже давно идет разговор и о том, что количество бюджетных мест должно соответствовать реальным потребностям рынка труда. Попытки привлечения работодателей к формированию контрольных цифр набора делались и ранее, но пока не принесли желаемого эффекта. Новая система обещает быть более эффективной. Считаю своевременной инициативу по проведению аудита образовательных программ – это позволит защитить абитуриентов от получения ненужного и невостребованного рынком диплома.

Основы всех образовательных инициатив связаны в первую очередь с повышением мотивации людей. И это правильно. Очень важно, что особое внимание уделено повышению оплаты труда тех, кто имеет научные достижения. Нам сегодня просто необходимы педагоги, которые занимаются наукой. Своевременен, на мой взгляд, и акцент на новое качество рабочих кадров – я согласен с Путиным, что предстоит очень серьезно думать над тем, как обучать рабочие кадры, сформировать класс рабочей аристократии и цивилизованный рынок труда для «синих воротничков».

Нужно работать сегодня и над созданием положительного имиджа бизнесмена – ведь в нашем обществе успешный предприниматель зачастую ассоциируется с чем-то нелегальным. На мой взгляд, необходимо «тиражировать» истории справедливого успеха. Тогда и бизнес будет развиваться активнее, станет более открытым и прозрачным.

Елена РАУД, генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех»:

- Первая реакция на документ – декларация, очередное драматическое описание проблемного поля России в области социальной справедливости. Далее взяла текстовыделитель и начала скрупулезно выискивать конкретику. Например, по первой заявленной Путиным проблеме – «Многие граждане не могут реализовать свои профессиональные знания…» - я насчитала 7 предлагаемых решений. Семь – это много или мало? Думаю, что если это все будет сделано – это уже немало.

Вот мое отношение к ним. Создание национальных профессиональных стандартов и баз данных членов профессиональных ассоциаций считаю делом очень нужным. Однако те, что созданы на сегодняшний день, пока очень низкого качества.

Достойная оплата труда бюджетников, главным образом через надбавки и доплаты за конкретные результаты, - это, безусловно, надо делать, хотя я была бы больше удовлетворена, если был бы назван источник происхождения ресурсов на эти цели.

Законодательное расширение участия рабочих в управлении предприятиями - на мой взгляд, очень спорная мера. А вот национальная система профессиональных квалификаций для рабочих специальностей крайне нужна, правда, снова не указан институт, который будет этим заниматься).

Налоговые стимулы для работодателей, использующих труд людей с ограниченными возможностями, - очень хорошо.

Согласна с Путиным, что истории справедливого успеха предпринимателей необходимо пропагандировать, показывать этих людей как тружеников, работающих на благо страны в том числе.

В качестве главного «социального лифта» Путин называет образование. Здесь все вполне конкретно, четко, актуально, полно. Этот раздел содержит свыше 10 решений, что очень неплохо.

Ну, и главное, чтобы все это не осталось на словах.

Галина УЛАНОВА, начальник центра ипотечного кредитования Владивостокского филиала ВТБ24:

- Средний класс должен иметь возможность приобрести новое жилье, используя ипотечные механизмы. Пока ипотека недоступна для большей половины среднего класса, особенно в крупнейших городах, где стоимость жилья завышена. Об этом говорит кандидат в Президенты России Владимир ПУТИН.

Сегодня довольно большое количество людей нуждается в улучшении жилищных условий, и рынок далек от насыщения. Так, во Владивостоке цена предложения слишком высока, и зачастую, получив одобрение банка, люди не могут подобрать квартиру. Также по итогам прошлого года в ВТБ24 как минимум на треть увеличилось количество территориально-распределенных сделок. Это говорит о том, что люди уезжают жить в другие регионы. Если раньше это были преимущественно Москва и Санкт-Петербург, то сейчас среди городов, в которых люди приобретают жилье, можно отметить: Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Краснодар и прочие крупные города РФ.

Василий ЛУКЬЯНОВ, врач кавалеровской ЦРБ:

- Мне было интересно все, что касается здравоохранения. Да, человек должен сам выбирать медучреждение, где ему обслуживаться. Но это у горожан есть выбор – в городах много больниц. А в поселках и малых городах, где, как в Кавалерово, одна больница, выбора просто нет. И как его обеспечить – об этом в статье нет ни слова. Платные клиники – это не выход для большинства бедных провинциалов, не имеющих возможности платить за медицинские услуги.

Я согласен с премьером, что о любых реформах в здравоохранении можно говорить лишь тогда, когда эти реформы обеспечивают достойную оплату труда профессионалов – бюджетников. Врач, учитель, профессор должны получать на уровне средней зарплаты в экономике региона. Чтобы они не искали заработка на стороне, как это делают сегодня некоторые кавалеровские медики, подрабатывающие в платной частной клинике. В этом году в нашей больнице, перешедшей, как и все больницы края, на финансирование из краевого бюджета, подняли узким специалистам зарплату в два раза, примерно до 25 тыс. рублей. Но психиатр, нарколог и фтизиатр почему-то не получили такой доплаты.

При этом я солидарен с Путиным и в том, что при повышении зарплаты врачам надо учитывать их квалификацию и профессиональные достижения. И необходимо в ближайшие 4 года провести оценку уровня квалификации врачей, лишь тогда можно одновременно с зарплатой поднять и качество медицинского обслуживания. Кто должен давать оценку? Профессиональные ассоциации медиков, комиссии из медиков. Надо тут, думается, читать и книги отзывов, чтобы учитывать мнение пациентов.

Подготовили Олег ЖУНУСОВ, Елена АРДАЛЬЯНОВА, Татьяна КУРОЧКИНА, Яна МАЛЬЦЕВА, Надежда ОКОВИТАЯ, «Золотой Рог».