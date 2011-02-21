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Саммит АТЭС - 2012
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Делегация из Приморья приняла участие в первой встрече делового консультационного совета АТЭС-2011 в Гуанчжоу

21 Февраля 2011, 16:00 | Приморье

Приморская делегация приняла участие в первой в этом году встрече Делового консультационного совета АТЭС (ДКС АТЭС).

Мероприятие проходило с 14 по 17 февраля в г. Гуанчжоу провинции Гуандун, КНР. Приморскую делегацию возглавил директор департамента международного сотрудничества и туризма края Евгений Маркин.

ДКС АТЭС собирается на свои заседания четыре раза в год для подготовки повестки дня и рекомендаций к Саммиту АТЭС, который в этом году состоится в ноябре на Гавайях, США. Также и в преддверии саммита АТЭС-2012, который состоится в сентябре во Владивостоке, в Гонконге будет проходить очередной ДКС АТЭС, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Общая тема заседаний ДКС - 21 экономика для процветания в 21 веке. В структуре ДКС-2011 - пять рабочих групп, каждая из которых обсуждает актуальные для Азиатско-Тихоокеанского региона проблемы. Все они объединены ради реализации трех ключевых общих целей (укрепление регионального экономического сотрудничества, развитие малого и среднего бизнеса и предпринимательства, обеспечение устойчивого развития региона).

В целом встречу Совета в Гуанчжоу посетили около 800 бизнесменов, экономистов и ученых экономик членов АТЭС.

Результатом первой встречи ДКС стало принятие рекомендаций лидерам экономик членов АТЭС по дальнейшему продвижению к созданию Зоны свободной торговли в АТР, а также обеспечению устойчивого развития всех экономик.

В рамках мероприятия были достигнуты предварительные договоренности по подписанию соглашения между Приморским краем и провинцией Гуандун, КНР.

Автор: Юрий Рогов
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