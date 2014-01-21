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Вбросам бюллетеней на выборах в Приморье поставят прозрачные заслоны
На выборах в Приморье уже в этом году будут применяться ящики для голосования из прозрачного и полупрозрачного материала. Это позволит избежать злоупотреблений и повысить эффективность общественного контроля за ходом голосования.
На заседании комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности депутаты рассмотрели в первом чтении изменения в Избирательный кодекс Приморского края. "Таким образом, мы приводим наше избирательное законодательство в соответствие с федеральным, - сказал депутат Павел Ашихмин. – Прозрачные урны затрудняют такую фальсификацию выборов, как вброс бюллетеней. Теперь будет затруднительно опустить в прозрачный ящик для голосования пачку бюллетеней. В то же время я считаю, что нужен целый комплекс мер, чтобы противодействовать разного рода фальсификациям на выборах".
Законопроект устанавливает требования к стационарным и переносным урнам для голосования и порядок их использования на выборах и референдумах. Предусматривается, что после 1 июня 2014 года на выборах различных уровней будут применяться ящики для голосования, изготовленные из прозрачного и полупрозрачного материала в соответствии с нормативами, утвержденными Центральной избирательной комиссией России.
"Избиратели в Приморье давно выступают за прозрачные выборы, поэтому и ящики для голосования станут прозрачными, - сказала депутат Виктория Николаева. – Хочу отметить единодушие депутатов нашего комитета, когда все единогласно проголосовали за введение этого новшества. Мы хотим, чтобы у людей было меньше поводов не ходить на выборы, которые, как мне кажется, с каждым годом становятся все более открытыми, более честными".
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Это противоречит принципу тайного голосования.