www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Вбросам бюллетеней на выборах в Приморье поставят прозрачные заслоны

21 Января 2014, 13:34 | Приморье

На выборах в Приморье уже в этом году будут применяться ящики для голосования из прозрачного и полупрозрачного материала. Это позволит избежать злоупотреблений и повысить эффективность общественного контроля за ходом голосования.

На заседании комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности депутаты рассмотрели в первом чтении изменения в Избирательный кодекс Приморского края. "Таким образом, мы приводим наше избирательное законодательство в соответствие с федеральным, - сказал депутат Павел Ашихмин. – Прозрачные урны затрудняют такую фальсификацию выборов, как вброс бюллетеней. Теперь будет затруднительно опустить в прозрачный ящик для голосования пачку бюллетеней. В то же время я считаю, что нужен целый комплекс мер, чтобы противодействовать разного рода фальсификациям на выборах".

Законопроект устанавливает требования к стационарным и переносным урнам для голосования и порядок их использования на выборах и референдумах. Предусматривается, что после 1 июня 2014 года на выборах различных уровней будут применяться ящики для голосования, изготовленные из прозрачного и полупрозрачного материала в соответствии с нормативами, утвержденными Центральной избирательной комиссией России.

"Избиратели в Приморье давно выступают за прозрачные выборы, поэтому и ящики для голосования станут прозрачными, - сказала депутат Виктория Николаева. – Хочу отметить единодушие депутатов нашего комитета, когда все единогласно проголосовали за введение этого новшества. Мы хотим, чтобы у людей было меньше поводов не ходить на выборы, которые, как мне кажется, с каждым годом становятся все более открытыми, более честными".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: приморье  избирком  ЗС ПК  выборы  законопроекты  депутаты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Костян00:05, 22.01.2014#

    Это противоречит принципу тайного голосования.

  • Псевдоним00:06, 22.01.2014#

    И еще - самое главное - при подсчете подмухлевать как угодно можно. . . . . . . . . . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru