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К концу 2015 года в Приморье появятся 37 многофункциональных центров
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с участием губернаторов всех 83 регионов страны, по вопросу создания многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
«К концу 2015 года 90 процентов граждан России должны иметь возможность воспользоваться системой «одного окна». Для этого, по расчетам Минэкономразвития, нужно создать не менее 3 тысяч многофункциональных центров по всей стране», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Премьер-министр отметил, что реализация этого проекта важна для абсолютного большинства граждан, ведь с государственными и муниципальными структурами соприкасаются все жители страны. Внедрение таких центров приема граждан сделает государственные и муниципальные услуги доступнее, а также позволит исключить возможные коррупциогенные факты в этой работе.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что в нашем регионе уже принят план создания многофункциональных центров. Так, до конца 2015 года в Приморье их появится 37, а соответствующие функции передадут 134 организациям, таким как «Почта России» или Сбербанк.
«Чтобы обеспечить доступ населения края к государственным и муниципальным услугам в таких многофункциональных центрах мы должны открыть не менее 500 окон по приему граждан. Это тот базовый уровень, который определен указом Президента», - отметил Владимир Миклушевский.
Губернатор подчеркнул, что в бюджет Приморского края 2013 года заложены средства на реализацию программы по созданию многофункциональных центров. Кроме того, сегодня в регионе работает еще одна государственная программа, цель которой оснастить территории края «инфоматами», обеспечивающими круглосуточный доступ граждан к государственным и муниципальным услугам.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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блин, только не на почте! это беспонтовая быдло-организация, где всегда очереди, бардак, и нехватка сотрудников из-за мизерной зарплаты. А в ближайшее время они собираются начать брать на работу гастарбайтеров - это уже будет полный писец.