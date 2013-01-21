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К концу 2015 года в Приморье появятся 37 многофункциональных центров

21 Января 2013, 12:56 | Приморье

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с участием губернаторов всех 83 регионов страны, по вопросу создания многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

«К концу 2015 года 90 процентов граждан России должны иметь возможность воспользоваться системой «одного окна». Для этого, по расчетам Минэкономразвития, нужно создать не менее 3 тысяч многофункциональных центров по всей стране», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что реализация этого проекта важна  для абсолютного большинства граждан, ведь с государственными и муниципальными структурами соприкасаются все жители страны. Внедрение таких центров приема граждан сделает государственные и муниципальные услуги доступнее, а также позволит исключить  возможные коррупциогенные факты в этой работе.      

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что в нашем регионе уже принят план создания многофункциональных центров. Так, до конца 2015 года в Приморье их появится 37, а соответствующие функции передадут 134 организациям, таким как «Почта России» или Сбербанк.

«Чтобы обеспечить доступ населения края к государственным и муниципальным услугам в таких многофункциональных центрах мы должны открыть не менее 500 окон по приему граждан. Это тот базовый уровень, который определен указом Президента», - отметил Владимир Миклушевский.   

Губернатор подчеркнул, что в бюджет Приморского края  2013 года заложены средства на реализацию программы по созданию многофункциональных центров. Кроме того, сегодня в регионе работает еще одна государственная программа, цель которой оснастить  территории края «инфоматами», обеспечивающими круглосуточный доступ граждан к государственным и муниципальным услугам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: губернатор приморья  проекты  госуслуги  правительство  коррупция 



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Комментарии

  • mux13:44, 21.01.2013#

    блин, только не на почте! это беспонтовая быдло-организация, где всегда очереди, бардак, и нехватка сотрудников из-за мизерной зарплаты. А в ближайшее время они собираются начать брать на работу гастарбайтеров - это уже будет полный писец.

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