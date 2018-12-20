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Путин заявил, что в ближайшие дни вызовет Кожемяко на ковер

20 Декабря 2018, 20:32 | Приморье

В Москве идет большая пресс-конференция Президента России

Владимир Путин 20 декабря проводит ежегодную, 14-ю, пресс-конференцию. На встречу с Президентом РФ собрались более 1700 журналистов со всей страны и из-за рубежа.

Корреспондент газеты «Хакасия», в частности, задал Владимиру Путину вопрос о его отношении к прошедшим недавно в стране выборам глав регионов и ряда крупных городов. В большинстве случаев партия власти потерпела сокрушительное поражение. К власти там пришли представители КПРФ и ЛДПР. Корреспондент высказал опасение, что федеральный центр в отместку снизит финансовую и иную помощь таким «строптивым» регионам. Он также отметил, что президент подозрительно долго не проводит встречи с новыми лидерами регионов, избранными в ходе повторных голосований.

Владимир Путин заверил журналистов, что никакого сокращения финансирования в таких регионах не будет, как не будет снижен уровень внимания к ним. Также президент напомнил, что повторные выборы в Приморье прошли только в это воскресенье. Путин ждал окончания выборного процесса в крае и стране в целом. Он сообщил, что уже дал команду своей администрации, чтобы она подготовила встречи с вновь избранными губернаторами до конца года. Путин сообщил, что в ближайшие дни в Москве пройдет Госсовет, в котором примут участие и некоторые новоиспеченные главы регионов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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