Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин заявил, что в ближайшие дни вызовет Кожемяко на ковер
В Москве идет большая пресс-конференция Президента России
Владимир Путин 20 декабря проводит ежегодную, 14-ю, пресс-конференцию. На встречу с Президентом РФ собрались более 1700 журналистов со всей страны и из-за рубежа.
Корреспондент газеты «Хакасия», в частности, задал Владимиру Путину вопрос о его отношении к прошедшим недавно в стране выборам глав регионов и ряда крупных городов. В большинстве случаев партия власти потерпела сокрушительное поражение. К власти там пришли представители КПРФ и ЛДПР. Корреспондент высказал опасение, что федеральный центр в отместку снизит финансовую и иную помощь таким «строптивым» регионам. Он также отметил, что президент подозрительно долго не проводит встречи с новыми лидерами регионов, избранными в ходе повторных голосований.
Владимир Путин заверил журналистов, что никакого сокращения финансирования в таких регионах не будет, как не будет снижен уровень внимания к ним. Также президент напомнил, что повторные выборы в Приморье прошли только в это воскресенье. Путин ждал окончания выборного процесса в крае и стране в целом. Он сообщил, что уже дал команду своей администрации, чтобы она подготовила встречи с вновь избранными губернаторами до конца года. Путин сообщил, что в ближайшие дни в Москве пройдет Госсовет, в котором примут участие и некоторые новоиспеченные главы регионов.
Новости тематики
- Путин заявил, что в ближайшие дни вызовет Кожемяко на ковер
- Олег Кожемяко: Я вернулся в свой родной край и буду делать всё для его блага
- Новый губернатор Приморья вступил в должность
- Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко
- Выживший
- Дмитрий Медведев и Юрий Трутнев поздравили Олега Кожемяко
- Олег Кожемяко: "Нас ждет большая работа"
- Приморский астролог составил "личностную карту" Олега Кожемяко
- На выборах губернатора Приморья обработана треть бюллетеней
- Олег Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Новости раздела
- Путин заявил, что в ближайшие дни вызовет Кожемяко на ковер
- Олег Кожемяко: Я вернулся в свой родной край и буду делать всё для его блага
- Новый губернатор Приморья вступил в должность
- Корейская диаспора Приморья вместе с Олегом Кожемяко – за возрождение края!
- Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко
- Выживший
- Дмитрий Медведев и Юрий Трутнев поздравили Олега Кожемяко
- В Приморье ждут поддержки с Сахалина
- Олег Кожемяко: "Нас ждет большая работа"
- Приморский астролог составил "личностную карту" Олега Кожемяко
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Приговоренные к мошенничеству
- В России предложено отменить оплату "больничных"
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Огонь игр "Дети Азии" зажгут на Ленских Столбах
- Гипермаркет "В-Лазер" окончательно сменил ориентацию
- Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока
- В Приморье приступили к строительству крупнейшего рыбоперерабатывающего завода
- Странная овощная продукция появилась на прилавках Владивостока
- Олег Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья