Новый губернатор Приморья вступил в должность

В Приморье официально завершился период безвластия

Инаугурация Олега Кожемяко состоялась в приморском филиале Мариинки. В четверг, 20 декабря, избранный губернатор края Олег КОЖЕМЯКО принес принес присягу и официально вступил в должность главы региона.

Церемония началась с оглашения итогов состоявшихся 16 декабря выборов губернатора Приморья. Их озвучила председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ. Протокол о результатах выборов главы края, подписанный 18 декабря, свидетельствует - губернатором Приморского края избран Олег Кожемяко.

После удостоверения избранного губернатора Приморья Олег Кожемяко принес присягу в качестве главы региона. С этого момента он официально считается вступившим в должность.

Обращаясь к участникам церемонии, Кожемяко поблагодарил за поддержку всех жителей края. По его словам, часть проблем, озвученых приморцами, уже решена, но многие проблемные вопросы еще нуждаются в решении.

- У нас есть опыт работы и мы будем опираться на мнение жителей края. Я вернулся в свой родной край и буду делать всё для его блага, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Нового главу Приморья поздравил полпред в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

- Выборы - это важное событие в жизни любого региона. Но всё самое главное еще впереди, - сказал Юрий Трутнев.

Напутствие губернатору Приморья также дал митрополит Приморский и Владивостокский ВЕНИАМИН. На этом церемония вступления в должность завершилась.