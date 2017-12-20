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Главу Большого Камня выберут после Нового года
Конкурс на замещение должности главы объявлен еще в одном городе Приморья – Большом Камне. 15 декабря стартовал прием заявлений и документов от желающих возглавить перспективный городской округ, де-факто ставший стройплощадкой для суперверфи «Звезда». Председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры Большого Камня, как и в случае с конкурсом во Владивостоке, является вице-губернатор Приморского края Дмитрий БРАТЫНЕНКО.
Согласно установленному комиссией графику, прием документов от соискателей мэрского кресла будет осуществляться до последнего рабочего дня уходящего года – 29 декабря. Первый и второй этапы конкурса запланированы на 17 и 18 января 2018 года. Перечень документов, которые претенденты должны представить в комиссию, практически идентичен тому, что установлен во Владивостоке; однако всем, кто желает стать мэром Большого Камня, нужно представить ряд дополнительных бумаг для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
Напомним, что избранный в 2012 году главой Большого Камня Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ подписал документы, необходимые для проведения конкурса, только после визита в город врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО. Предыдущая попытка провести конкурс – правда, не на должность главы городского округа, а на пост главы администрации – была предпринята весной-летом 2016 года. Однако тогда ни один из кандидатов, предложенных комиссией, не смог набрать необходимого количества голосов муниципальных депутатов. До настоящего времени управление городом осуществляется главой городского округа Дмитрием Чернявским и и.о. главы администрации Вячеславом МОСКАЕВЫМ. Избрание главы по конкурсу, которое происходит в соответствии с изменившимся муниципальным уставом, избавит Большой Камень от «двоевластия».
Артем СТРОГИН.
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