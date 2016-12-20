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Коммунисты обновят фракцию в Думе Владивостока
Еще один новый депутат появится в стане коммунистов в Думе Владивостока. После смерти первого председателя гордумы Бориса ДАНЧИНА его мандат перейдет Татьяне ЕСЬКОВОЙ - необходимые документы партия уже направила в горизбирком столицы Приморья. Однако с перерегистрацией фракции КПРФ, которую возглавлял покойный депутат, уже возникли проблемы: не все из тех, кто в 2012 году избирался в думу от коммунистов, готовы продолжать работу в единой команде, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Вопрос о перерегистрации депутатского объединения встал после избрания в Законодательное Собрание Олега ВЕЛЬГОДСКОГО. Политик хоть и вышел из КПРФ еще в начале 2016 года, но продолжал оставаться членом фракции. А в начале декабря умер возглавлявший депутатское объединение Борис Данчин, и на повестке дня оказалось не только персональное обновление фракции, но и избрание нового руководителя.
К настоящему времени коммунисты Владивостока уже определились, кому передать мандат Данчина, который в 2012 году избрался в думу в общей части партийного списка. Его место в городском парламенте перешло другому списочнику - Татьяне Еськовой (№1 в территориальной группе №15 списка), председателю приморского отделения женского союза «Надежда России». Окончательное решение о передаче мандата должна принять Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия после того, как городская дума официально прекратит полномочия Бориса Данчина.
Впрочем, перерегистрировать свою фракцию оставшиеся в гордуме коммунисты попытались еще до прихода нового депутата. В соответствии с регламентом Думы Владивостока, перерегистрация фракции осуществляется на тех же основаниях, что и ее «первоначальная» регистрация, то есть на основании заявлений от депутатов. Однако на минувшей неделе получили отказ в связи с тем, что не все избранные от КПРФ депутаты подали заявления о вступлении во фракцию. Как сообщил депутат от компартии Александр ШУКЕВИЧ, его коллега Андрей ГАЛИЦКИХ, избранный в думу по списку КПРФ, не ответил на предложение войти в обновленную фракцию. При этом из КПРФ Галицких вышел еще полгода назад и на выборах в ЗС ПК баллотировался от «Российской партии пенсионеров за справедливость» - не вступая, впрочем, и в нее.
- У нас в партии тоже были такие случаи. Мы думали, что человек - наш товарищ, а оказывалось, что он уже не товарищ, - философски прокомментировал разногласия в стане оппозиционеров председатель комитета гордумы по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил ВЕСЕЛОВ.
Коллеги-единороссы посоветовали коммунистам перерегистрировать свою фракцию после прихода в думу нового депутата, но без Андрея Галицких, поскольку тот вышел из партии. И судя по всему, представители КПРФ сами склонны избавиться от «раскольника».
- Перерегистрируем фракцию без Галицких. Был бы он честным человеком, сам подал бы заявление о выходе из фракции, - прокомментировал ситуацию секретарь горкома КПРФ Артем САМСОНОВ.
Таким образом, «красная» фракция в Думе Владивостока в последний год полномочий представительного органа сократится до четырех человек.
Артем СТРОГИН.
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