www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

Главой Дальнегорска, возможно, станет женщина - успешный предприниматель

20 Декабря 2012, 17:10 | Приморье

Дальнегорские единороссы рекомендовали на должность городского главы женщину. До этого в северной столице Приморья больше 20 лет подряд на «первых ролях» в городском руководстве были мужчины.

21 декабря вновь избранные депутаты Думы Дальнегорского городского округа получили мандаты, а уже в понедельник, 24 декабря, должно состоятся первое, организационное заседание вновь избранного представительного органа. Накануне этих событий в местных партийных ячейках прошло подведение итогов и верстка планов дальнейшей работы. Наиболее интересным представляются материалы конференции дальнегорских единороссов, которые сумели взять большинство (13 из 21 голоса) в местном парламенте. Во вторник, 18 декабря, на конференции, местное отделение «Единой России» приняло решение выдвинуть, а избранным депутатам поручило голосовать за избрание Светланы  АРТЕМЬЕВОЙ председателем Думы. В случае избрания она автоматически станет главой Дальнегорского городского округа.

Светлана Викторовна – в местной политике не новичок. Она дважды избиралась в дальнегорскую Думу, а осенью нынешнего года была избрана председателем местного отделения партии «Единая Россия». Успешной карьере политика предшествовала не менее успешная карьера в бизнесе. Светлана Викторовна – директор частного предприятия, объединяющего самую большую в округе аптечную сеть и гостиницу. Бренд «XXI век», под которым объединены эти предприятия, хорошо известен и уважаем в Дальнегорске.

Выборы нового городского главы, согласно действующему регламенту местной Думы, должны состояться на первом же заседании вновь избранного, шестого созыва тайным голосованием. Выдвинутая единороссами кандидатура не вызывает отторжения у политических соперников «Единой России», депутатов, избранных по партийным спискам КПРФ и «Справедливой России».

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Романа Тарасова. На снимке – Светлана Артемьева.

 

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: предпринимательство  единая россия  депутаты  Дума 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru