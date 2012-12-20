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Главой Дальнегорска, возможно, станет женщина - успешный предприниматель
Дальнегорские единороссы рекомендовали на должность городского главы женщину. До этого в северной столице Приморья больше 20 лет подряд на «первых ролях» в городском руководстве были мужчины.
21 декабря вновь избранные депутаты Думы Дальнегорского городского округа получили мандаты, а уже в понедельник, 24 декабря, должно состоятся первое, организационное заседание вновь избранного представительного органа. Накануне этих событий в местных партийных ячейках прошло подведение итогов и верстка планов дальнейшей работы. Наиболее интересным представляются материалы конференции дальнегорских единороссов, которые сумели взять большинство (13 из 21 голоса) в местном парламенте. Во вторник, 18 декабря, на конференции, местное отделение «Единой России» приняло решение выдвинуть, а избранным депутатам поручило голосовать за избрание Светланы АРТЕМЬЕВОЙ председателем Думы. В случае избрания она автоматически станет главой Дальнегорского городского округа.
Светлана Викторовна – в местной политике не новичок. Она дважды избиралась в дальнегорскую Думу, а осенью нынешнего года была избрана председателем местного отделения партии «Единая Россия». Успешной карьере политика предшествовала не менее успешная карьера в бизнесе. Светлана Викторовна – директор частного предприятия, объединяющего самую большую в округе аптечную сеть и гостиницу. Бренд «XXI век», под которым объединены эти предприятия, хорошо известен и уважаем в Дальнегорске.
Выборы нового городского главы, согласно действующему регламенту местной Думы, должны состояться на первом же заседании вновь избранного, шестого созыва тайным голосованием. Выдвинутая единороссами кандидатура не вызывает отторжения у политических соперников «Единой России», депутатов, избранных по партийным спискам КПРФ и «Справедливой России».
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Романа Тарасова. На снимке – Светлана Артемьева.
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