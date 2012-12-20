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Владимир Миклушевский подписал закон о бюджете Приморского края на 2013-2015 годы

20 Декабря 2012, 15:30 | Приморье
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 20 декабря, подписал 19 законов, принятых депутатами Законодательного Собрания Приморского края.

Один из главных - закон о краевом бюджете на 2013-2015 годы. Напомним, 14 декабря депутаты в третьем чтении утвердили новый бюджет. Впервые в истории Приморья бюджет принят не на один, а сразу на три года. Это позволит оптимально распределить средства и просчитать финансирование всех отраслей в перспективе, прежде всего, в социальной сфере, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Также губернатор подписал закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан», предусматривающий увеличение регионального материнского капитала до 150 тысяч рублей.

Еще один закон предполагает увеличение размера выплат многодетным семьям. Так, с 1 января 2013 года на 6 процентов будут проиндексировано возмещение расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет, проезд учащихся общеобразовательных школ к месту учебы, посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок.

Кроме того, внесены изменения в закон «Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на территории Приморского края».  Он гарантирует право данной категории граждан на единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилья в собственность.  

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: бюджет  Владимир Миклушевский  закон 



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