В Приморье спорят о коммунальных социальных нормах

Депутаты Владивостока и Кавалеровского МО выступают против проведения в Приморском крае эксперимента по переходу на коммунальные социальные нормы.

На заседании комитета они рассмотрели обращение думы Кавалеровского района, в котором те просят отменить введение пилотного проекта по действию социальных норм потребления коммунальных услуг по электроэнергии. Рассмотрели и согласились.

Досье "ЗР"

Министерство регионального развития предложило правительству – и правительство одобрило – идею перехода на социальные нормы потребления коммунальных услуг. Начать решили с электроэнергии: с января 2013 года на минимальный объем электроэнергии будут действовать социальные, приемлемые тарифы, а за все, что сверх норматива, придется платить по гораздо более дорогим тарифам.

Практика такая, уже примененная в некоторых регионах, показала, что большинство – 70-80% жителей – не укладываются в норматив потребления электроэнергии. Так, во Владимирской области норма составляет всего 50 киловатт/час на человека. За этот минимум платят 2, 98 рубля. За потребление свыше – платят 3,76 рубля. Для одиноких пенсионеров лимит выше – 100 киловатт час. Для тех, у кого дома электроплиты, норматив – 140 киловатт/час. Все равно это очень мало.

В Забайкалье норма на электроэнергию действует также с 2005 года, как и во Владимирской области. Сначала норма была 54 киловатт-часа на человека, сегодня – 65 киловатт-час. И вряд ли сделают эту норму выше в Приморском крае. Между тем, как пишут кавалеровские парламентарии, Гражданский кодекс РФ запрещает ограничивать потребление электроэнергии жителями России. Граждане вправе потреблять столько электроэнергии, сколько им необходимо.

Кавалеровцы предложили краевым законодателям отказаться от участия в пилотном проекте Минрегионразвития. Или хотя бы ввести нормативы более высокие – не менее 200 киловатт-час в месяц на 1 человека и не менее 250 киловатт-час в месяц на одиноких пенсионеров.

И вот их поддержали депутаты краевого центра, пока, правда, только в решении профильного комитета. Так, по мнению председателя комитета Николай ГОЛОЯДА, в настоящее время Приморский край не готов к введению новых норм.

«Да, во многих развитых странах существуют нормы потребления электричества. Однако мы считаем, наши тарифы на ЖКХ и наш уровень жизни несравним со странами Европы. У нас до сих пор не развита система предоставления круглогодичных коммунальных услуг, в первую очередь горячего водоснабжения. Гражданину приходится пользоваться водонагревающими электроприборами, следовательно, выходить за рамки социальной нормы», - сказал Николай Голояд.

«Я считаю, что нужно отказаться от норм потребления. Все люди взрослые, все люди здравые, сколько потратят - за столько и заплатят. Непонятно, почему жители города и края должны быть приравнены к бизнесменам. В Гражданском кодексе РФ доходчиво написано: «В случае если абонентом по договору электроснабжения выступает гражданин, использующий электроэнергию для бытового потребления, вправе использовать электроэнергию в необходимом ему количестве», - выразил свою точку зрения депутат Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ.

Депутаты думы Владивостока приняли решение поддержать коллег думы Кавалеровского района. Также принято решение обратиться к губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой отказа от участия в пилотном проекте введения социальных норм.

Татьяна КУРОЧКИНА, Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.