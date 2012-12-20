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Уловы приморских рыбаков бьют рекорды
Как рассказали в управлении рыбного хозяйства Приморского края, на 15 декабря 2012 года вылов водных биоресурсов предприятиями Приморского края составил 794 тысячи тонн, что на 64 тысяч тонн больше, чем в прошлом году за этот период, и составляет 109 процентов от уровня 2011 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Вылов основных промысловых объектов составил: минтая - 528 тысяч тонн (на 20 тысяч тонн больше, чем в 2011 году), сельди - 123 тысячи тонн (на 30 тысяч тонн больше показателей 2011 года), кальмара - 36 тысяч тонн (на три тысячи тонн больше, чем в прошлом году), сайры - 21 тысячу тонн (на одну тысячу тонн меньше прошлогоднего улова), крабов всех видов - 13 тысяч тонн (на две тысячи тонн больше, чем в 2011 году).
Сейчас на промысле находятся 94 рыбодобывающих судна предприятий Приморского края, из которых 32 крупнотоннажных. Среднесуточный вылов водных биоресурсов превышает три тысячи тонн.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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