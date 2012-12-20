Владимир Миклушевский: "Я понимаю ваш скепсис, но я - оптимист"

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский ответил на вопросы деловой газеты «Золотой Рог»

Завершается год, прошедший под знаком саммита АТЭС. Он стал, пожалуй, одним из самых ярких для Приморья в постсоветской истории. И хочется верить, что 2012-й принес не только зримые внешние перемены – объекты саммита будут служить нам многие годы, но и повлиял на деловой климат региона, изменил подходы краевой власти в отношении бизнеса. Перемены объективно необходимы… Иначе все закончится топтанием на месте, за которым неизбежно наступает стагнация.

Эти актуальные для регионального бизнеса проблемы «ЗР» обсудил в интервью в формате «без галстуков» с губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ.

- Владимир Владимирович, Вы являетесь членом президиума Госсовета. На недавнем его заседании шла речь о развитии Дальнего Востока. Предложений было много, но мне показалось, что конкретные решения будут не скоро, они пока системно не сформулированы. На Ваш взгляд, когда и какие перемены начнутся в Дальневосточном регионе?

- Систему мер, действительно, еще предстоит выстроить, но акценты, по-моему, были обозначены вполне конкретные. Уже во вступительном слове президент России высказал идею льготного налогообложения так называемых гринфилдов - вновь образованных предприятий с объемом инвестиций не менее 500 млн рублей. Это очень важно, ведь капитало- и энергоемкие проекты имеют длительные сроки окупаемости, более того, инициатору проекта часто приходится самостоятельно создавать инфраструктуру. Мы должны поддерживать создание новых производств, и на региональном уровне нужно акцентировать внимание на наиболее проблемных моментах.

Чтобы стимулировать техническую модернизацию существующих предприятий, мы в самое ближайшее время выйдем с предложением к Законодательному Собранию Приморского края об установлении льготной ставки налога на имущество на вновь вводимое оборудование. Я думаю, что эта мера, с одной стороны, будет стимулировать техническое перевооружение, а с другой - позволит предприятиям увеличить оборотные средства и пустить их, например, на повышение заработной платы или другие мероприятия. Это одна из мер, и коснется она, прежде всего, горнорудной промышленности. Я недавно был в Дальнегорске, общался с коллективами «Бора» и «Дальполиметалла» и дал им обещание найти возможности помочь их предприятиям выйти на современный технический уровень.

Еще одна важная тема - снятие инфраструктурных ограничений. Она не просто лежит на поверхности, а требует самых решительных действий. Это единое мнение и федерального правительства, и губернаторского корпуса. В регионе слишком много «узких» мест, лимитирующих дальнейшее развитие.

В Приморье в рамках подготовки к саммиту АТЭС были решены многие транспортные проблемы: построено почти 150 км дорог и три уникальных моста, новый аэропорт и вторая взлетно-посадочная полоса – это очень важно, но есть вещи, которые мы физически сделать не успели. Сейчас на повестке дня стоит строительство автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Это – альтернативный участок протяженностью 41 километр, который пересекается с уже существующей дорогой. Первые 3,5 км дороги сданы в эксплуатацию в августе этого года.

Стоимость дороги - порядка 30 млрд рублей, если край будет вкладывать по 3 млрд в год - а это максимум, на что способен региональный бюджет, - то мы построим ее за 10 лет. Конечно, это никуда не годящиеся сроки, в моем понимании ее нужно построить за 3-4 года и дать возможность развитию порта Восточный, находкинской промышленной зоне. Туда уже сегодня рвутся инвесторы, у них есть конкретно сформулированные предложения по развитию - поэтому помощь федерального правительства в рамках Госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона была бы весьма кстати.

- Слишком уж простое предложение: «Дайте денег на дорогу». Может быть, есть какие-то другие варианты для финансирования подобных проектов? Мне кажется, что президент ждет от губернаторского корпуса этих идей.

- Опыт государственно-частного партнерства в России наработан, и мы в Приморье готовы рассматривать варианты. К примеру, законодательство не запрещает там, где есть нормальные альтернативные дороги, строить дороги, которые будут работать в платном режиме. Дорога Владивосток - Находка может быть рассмотрена в таком варианте. Обязанность краевой власти - привести в нормативное состояние существующую дорогу, как альтернативу платной. Она сейчас двухполосная и проходит через населенные пункты. Но параллельно могут строиться и платные участки. Подчеркну - не вся дорога, а лишь участки. При этом у приморцев должно быть право выбора: по платной или бесплатной дороге ехать. Мы обсуждали эту тему в администрации и с депутатами Законодательного Собрания - все единодушны во мнении, надо пробовать. Даже самые простые подсчеты показывают, что за счет сокращения времени в пути по платной дороге автолюбители или коммерческий транспорт будут экономить на бензине, что позволит компенсировать стоимость проезда.

- В предыдущие годы в приморские дороги и энергетику было вложено много денег, Вы этот мультипликативный эффект увидели?

- Конечно, темпы роста экономики Приморского края были выше, чем в других субъектах ДФО и в среднем по России. Но на эффект от инвестиций в инфраструктуру можно посмотреть и с другой стороны: меня удивляет, когда некоторые эксперты пишут, что эти вложения никогда не окупятся - это неправильно! Просто нужно понимать, что инвестиции в основное производство начинают давать отдачу сразу после ввода объектов в эксплуатацию, инфраструктурные проекты свою добавленную стоимость отдают в течение всей жизни или, как говорят экономисты, срока полезного использования.

- Как край намерен задействовать новые возможности, которые открылись для Приморья после саммита? Какую идеологию для развития выстраивает региональная власть?

- Очень важен социальный эффект - более высокое качество дорог, надежное энергоснабжение в наших домах, школах, больницах, на остров Русский можно легко добраться в любое время, не ожидая парома, и так далее. Но главный смысл снятия инфраструктурных ограничений - это новые возможности для развития края, получения частных инвестиций в развитие экономики. Инвестиционный блок – это, на сегодняшний день, важнейшая составляющая работы губернатора.

Здесь два направления – привлечение в край представителей крупного бизнеса и поддержка малого и среднего бизнеса, который при создании нормальных условий и стабильных правил игры способен сам развиваться. По социологическим опросам, у нас в крае людей, способных заниматься собственным бизнесом, в два с половиной раза больше, чем в среднем по стране. Мы просто обязаны использовать это наше преимущество как огромный задел для развития экономики.

И в любом случае, независимо от размера бизнеса, все упирается в создание благоприятного инвестиционного климата. В моем понимании, главный «климатический» фактор - это снижение административных барьеров. Мы подписали соглашение с Агентством стратегических инициатив и открыли его представительство в Приморском крае. Это специалисты, которые уже создали так называемые дорожные карты улучшения инвестклимата для регионов России. Перед президиумом Госсовета я общался с министром экономического развития России Андреем БЕЛОУСОВЫМ, и мы договорились, что Приморский край станет пилотным регионом, где будет отрабатываться новая модель взаимодействия бизнеса и административных органов, направленная на снижение административных барьеров. Нам пообещали помочь методически с привлечением лучших экспертных организаций.

- Почему нужно привлекать сторонних экспертов, платить им деньги? Разве не очевидно, где корень проблемы - все процедуры согласований проходят долго, землю получить, к электричеству подключить сложно и так далее.

- Да, эти вопросы лежат на поверхности, но их нельзя решить по щелчку пальцев. Необходимо не просто сформировать правильный путь – как делать, но и проанализировать и привести к единому знаменателю большое количество административно-правовых актов регионального и муниципального уровней. Очень многие вопросы завязаны на федеральный центр. Здесь нужен системный подход.

К примеру, если говорить о земле, то по закону процедура регистрации занимает 20 дней. И ни днем меньше. Получается, мы попали в замкнутый круг: с одной стороны, установили четкие правила игры, а с другой - получили неудовлетворительные условия для ведения бизнеса. Наши специалисты подсчитали, что на саму подготовку документов для получения земельного участка уходит 255 дней, и то, если сразу все делать правильно, а если с каким-то документом что-то не так, можно пойти на новый круг - в реальной жизни люди оформляют землю по два-три года. При этом наши соседи в Сингапуре, к примеру, тратят на это не более 45 дней. Министерством экономического развития поставлена задача – сократить процесс оформления до трех месяцев. И мы на уровне региона тоже должны объединить усилия для решения поставленной задачи.

Почему нужен внешний помощник? Потому что чиновник, это мое глубочайшее убеждение, никогда не будет сокращать административные барьеры. Нужно говорить правду: если человек сидит на коррупционной схеме, он никогда не будет рубить под собой сук.

- Каким образом власть намерена привлекать в край инвесторов? Какие у Приморья есть конкурентные преимущества перед другими регионами России?

- До конца декабря будет зарегистрировано Агентство по привлечению инвестиций Приморского края, за которым будут закреплены сервисные функции. Его задача - помочь иностранным бизнесменам организовать рассмотрение и экспертизу инвестиционных планов, посодействовать, при необходимости, в разработке проектов, консультировать в выборе площадки, организации для инвесторов роуд-шоу на территории Приморского края. Такого рода агентство есть, например, в Калужской области, и эта территория смогла масштабно привлечь крупные и успешные экономические проекты. Я планирую этот опыт изучить и взять на вооружение. Вообще мы будем последовательно привлекать в край лучшие практики по организации инвестиционного процесса, которые существуют в России. Убежден, что наиболее крупные проекты должны курироваться на уровне губернатора или, как минимум, вице-губернаторов.

Важно понять, что нам не обойтись без участия самого предпринимательского сообщества и в плане принятия управленческих решений, и в плане контроля. Сейчас мы создаем институт уполномоченного по делам предпринимателей, я рекомендовал на эту должность Марину ШЕМИЛИНУ. В самое ближайшее время этот институт заработает. С апреля этого года мы работаем над созданием открытого правительства. Сейчас принято решение о формировании 17 общественных экспертных советов по разным направлениям деятельности администрации. Восемь из них начнут работать до конца декабря. Это – совет по развитию малого и среднего бизнеса, по здравоохранению, ЖКХ и другим вопросам. Мы должны привлекать гражданское общество к управлению краем.

- Другие регионы ДФО создают корпорации развития, собственные фонды развития. Такие идеи у вас есть?

- Мы записали это в государственную программу социально-экономического развития края, но, на мой взгляд, это не обязательно делать на первом этапе. В стране достаточно финансовых ресурсов, есть Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – дочерние компании Внешэкономбанка. На деловом саммите АТЭС мы подписали соглашение о сотрудничестве с РФПИ.

Еще один мощный инвестиционный источник - Российско-китайский инвестиционный фонд. Первые соглашения об инвестициях со стороны этого фонда в регионе уже подписаны. Существуют договоренности о создании аналогичного фонда с японскими партнерами. Есть корпорация «Роснано», которая создана для развития инновационных проектов. Если говорить о стартапах, то финансирование может предоставить Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В Дальневосточном федеральном университете есть свой венчурный фонд. На самом деле, механизмов и инвестиционных денег уже достаточно. Есть моменты, которые мешают их использовать.

Один из них – это плохая «упакованность» проектов. Есть много экономически не просчитанных идей, инвестировать в которые бизнес не будет, пока не увидит возможности вернуть вложенные средства и в итоге получить прибыль. Второе – это несовершенство законодательства, с множеством коррупционных ниш. Порой объем взяток, которые предприниматель вынужден заплатить по мере движения к заветной цели, делает проект экономически невыгодным. При этом очень длительная процедура согласований ведет к лишним расходам, ведь многие предприниматели для реализации проектов берут заемные деньги, по которым нужно платить высокий процент. Это трудно побороть, но без этого мы вперед не продвинемся.

И третье – нестабильность законодательства. Это порождает у инвестора неуверенность в возможности возврата «длинных» денег. Проекты с большим объемом инвестиций может себе позволить только крупный бизнес, который прочно аффилирован с властью и знает, что благодаря этому обеспечит для них стабильность. Стабильность и преемственность власти - важные характеристики для прихода инвесторов. Проекты с окупаемостью за 5-7 лет, в принципе, может позволить и малый, и средний бизнес. К примеру, семейное предприятие построило кафе и возвращает инвестиции в течение 7-10 лет. Это все – лишь разговоры, что наши предприниматели алчны и хотят «отбить» вложения за два года. Скорее всего, люди просто не уверены в будущем.

Эти три фактора нужно побороть. Третий – самый сложный, здесь нужна культура и накопленные традиции. Но это не значит, что все должно эволюционно сформироваться, нужны и решительные административные меры. Серьезные перемены уже есть сегодня.

- Если говорить о крупных проектах, то какие из них уже находятся в работе? Кто их инициатор, как они меняют экономический ландшафт края?

- Первый успех - уже выбрана площадка для строительства завода по производству сжиженного газа в Хасанском районе Приморья. Этот путь мы прошли за неполные полгода, подписав на Петербургском экономическом форуме соглашение с «Газпромом». Второй пример – это компания «Соллерс». Предприятие успешно развивается, «Соллерс - Дальний Восток» уже приступил к производству автомобилей «Мазда», идет монтаж конвейера по сборке «Тойоты». Все это сопровождается серьезной помощью со стороны администрации края, в том числе в вопросах получения земли. В сентябре начато строительство завода по производству полиэтилена «Восточного нефтехимического комплекса» в районе Находки.

Проект с большим мультипликативным эффектом – это развитие туризма. Речь идет не только об интегрированном курорте на базе игорной зоны в бухте Муравьиная, где будет создан мощный туристический кластер. Он привлечет свыше 10 млн туристов в год. Наша задача, о которой мы говорили с главами муниципальных образований, – развивать эту отрасль на всей территории Приморского края. Туризм может много чего дать даже небольшому селу, где природа создала прекрасные условия для развития экологического туризма, нужно только построить несколько комфортных гостевых домов, обеспечить сервис.

- Вот здесь я как опытный турист–«дикарь» и человек, немного знающий ситуацию в приморской глубинке, хочу выразить сомнение в реальности этой части туристического проекта. Ну нет у муниципалитетов и сельских предпринимателей на это денег…

- Понимаю, о чем вы, но мы уже говорили: главное - не отсутствие денег. Предприниматели просто опасаются вкладываться в проекты с долгим сроком окупаемости, а для мини-отеля в глубинке это не менее 5 лет. Как говорят, бизнес - как лошадь, которую можно привести к воде, но заставить пить нельзя. Я никогда не пытаюсь решать проблемы в режиме ручного управления, за исключением кризисных ситуаций, когда это просто необходимо делать. Бессмысленно призывать людей вкладывать деньги, не решая базовую задачу - обеспечение возврата инвестиций. Для меня это - главная задача, и моя команда берет это за основу, формируя условия ведения бизнеса в крае.

Я по первому образованию металлург, долго преподавал в Институте стали и сплавов, учил студентов, что если процесс идет через несколько последовательных стадий, нужно найти и ускорить самую медленную, тогда ускорится весь процесс. Наша задача - не только поиск инвесторов, мы должны найти лимитирующие стадии, тормозящие развитие бизнеса, и устранить эти ограничения.

А по поводу ваших сомнений скажу так: поживем - увидим. Я понимаю ваш скепсис, но я оптимист и как менеджер вижу пути решения этой задачи. Я бывал во многих странах мира и могу сказать, в Приморском крае есть потрясающе красивые места - какой-нибудь Фиджи просто «отдыхает». Нужно это использовать, а мы часто не ценим то место, где мы живем. В октябре исполнилось два года, как я живу в Приморье. Скажу откровенно: я полюбил Приморский край, познакомился со многими людьми, которые искренне любят Приморье и готовы сделать все, чтобы жизнь здесь была лучше. И это в меня вселяет огромный оптимизм.

- Как обстоят дела с игорной зоной, есть ли интерес со стороны частных инвесторов? Когда бюджет края начнет получать первые дивиденды от того, что мы стали «избранной» территорией, отвоевав право на создание подобной зоны?

- Мы подводим итоги конкурса заявок от участников и в ближайшее время обнародуем список заявок компаний, которые будут допущены к последующим переговорам. Мы поставили цель - заключить инвестиционные соглашения с совместными предприятиями, где одной из сторон будет российская компания, другой - одна из ведущих зарубежных, которые специализируются на игорном бизнесе. Свой интерес обозначили Global Gaming Asset Management (Малайзия), Melco Crown (Макао), Genting Group (Малайзия) и другие.

Это компании, которые присутствуют в Лас-Вегасе, Макао, Сингапуре, нам важно их участие, потому что, с одной стороны, это гарантия соответствующих финансовых ресурсов, с другой – лояльный турист, которого могут привести в край эти компании. Гарантированный сбыт – это чрезвычайно важно для успешности бизнеса. В инвестиционные договоры мы намерены включать условия соблюдения жестких сроков инвестирования, поскольку ведем речь об интегрированном курорте, где одновременно должны начать работать игровые залы, гостиницы, комплекс развлечений, где будут предусмотрены возможности и для развития популярного в мире делового туризма.

- Вы упоминали в СМИ о ребрендинге Приморского края, о том, что хотите видеть Приморье краем инновационных технологий. Что это за проекты и как вы видите их развитие на территории региона?

- Приморье всегда будет ассоциироваться с морем. Никто не говорит о том, что когда-то из Приморья исчезнут рыбодобыча или лесопереработка. Это было бы странно и неправильно, и поэтому мы продолжаем вкладывать большие деньги в поддержку этих традиционных отраслей. Новое развитие должен получить транспортный комплекс: железная дорога, порты, логистические, судоходные компании. Но привычная экономическая специализация края должна дополняться новыми высокотехнологическими отраслями.

Ребрендинг – это не кампания в газетах и журналах, это, скорее, изменение образа действий и мыслей людей. Все, о чем мы с вами сейчас говорили, - это и есть ребрендинг. В эту концепцию логично вписывается Дальневосточный федеральный университет, который способен обеспечить новой экономике края кадры для современных востребованных специальностей. И он может стать центром, где могут создаваться и внедряться инновации, которые будут востребованы производством. Есть высококвалифицированные преподавательские и научные кадры, есть студенты старших курсов, которые, выйдя из стен вуза, могут этим малым бизнесом заниматься. Знаете, студенты наиболее подходят для развития инноваций: они не боятся нового, могут мыслить нестандартно. Статистика показывает, что это - самые предрасположенные к бизнесу люди.

К тому же, у ДВФУ сложились хорошие связи университета с передовыми российскими и зарубежными вузами, институтами ДВО РАН. Новый ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ хорошо знает эту тему, он специализировался на инновациях. Но все это требует упорного труда, который даст желаемые ростки и плоды в течение ближайших трех-четырех лет. Надо сначала поле вспахать и рекультивировать, а потом начать сеять. Этим мы и занимаемся.

Лариса ЛАРИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.