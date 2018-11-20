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Андрей Ищенко не прошел фильтр на выборах в Приморье
20 Ноября 2018, 18:33 | Приморье
Крайизбирком проверил подписи самовыдвиженца
Участник прошлых выборов губернатора Приморья, самовыдвиженец Андрей Ищенко не прошел "муниципальный фильтр". Действительные подписи глав и депутатов он получил в 22 муниципалитетах края из 34, сообщил газете "Золотой Рог" осведомленный источник.
По закону для прохождения фильтра и регистрации кандидатом необходимы подписи не менее 140 глав и депутатов не менее чем в 26 из 34 муниципалитетов.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Соб. инф.
Теги: кожемяко РППСС депутаты регистрация голосование приморье выборы ищенко самовыдвиженцы партия избирком избиратели кандидаты
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Смех да и только. Человека, за которого голосовало 250 тысяч жителей Приморья, не допустили к выборам каких-то 140 депутатов. Демократия по-путински, однако.