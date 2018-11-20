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Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом на пост главы Приморья
Он стал третьим, кто успешно миновал этап сбора и проверки подписей
Избирательная комиссия Приморского края 20 ноября приняла решение о регистрации врио губернатора Олега КОЖЕМЯКО в качестве кандидата на должность губернатора. В течение шести дней комиссия проверила предоставленные им подписи муниципальных депутатов и глав, а также избирателей края.
Напомним, что благодаря внесенным в краевое законодательство поправкам участвовать в выборах губернатора теперь могут не только кандидаты от политических партий, но и самовыдвиженцы. Олег Кожемяко решил пойти именно по этому пути, несмотря на то, что самовыдвиженцам дополнительно к «муниципальному фильтру» требуется собирать подписи 8 тысяч избирателей Приморья. Впрочем, штаб Кожемяко эту задачу перевыполнил, отчитавшись о сборе 180 тысяч подписей приморцев.
Олег Кожемяко стал третьим зарегистрированным кандидатом в губернаторы. Ранее ИК ПК зарегистрировала представителя партии «За женщин России» Розу ЧЕМЕРИС и кандидата от «Патриотов России» Игоря СТЕПАНЕНКО. До конца недели будет принято решение по остальным претендентам. Однако уже известно, что как минимум двое из оставшихся кандидатов, Павел МИХАЛЬЧЕНКОВ и Владимир ВАСИЛЬЕВ, не смогли пройти «муниципальный фильтр».
Повторные выборы губернатора Приморского края состоятся 16 декабря.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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