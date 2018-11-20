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В Приморье "человек Пушкарева" сменил "человека Тарасенко"
20 Ноября 2018, 14:45 | Приморье
Вакансию в Избирательной комиссии Приморского края, образовавшуюся после ухода Ирины КОШИНОЙ, заполнил недавно ушедший в отставку с поста первого вице-мэра Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ.
В крайизбирком, членом которого Литвинов уже являлся несколько лет назад, он вернулся по «губернаторской» квоте. Распоряжение о его назначении членом ИК ПК с правом решающего голоса Олег Кожемяко подписал 13 ноября. Алексей Литвинов известен не только как человек из ближайшего окружения экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, но и как опытный специалист по избирательным технологиям.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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