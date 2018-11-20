В Приморье "человек Пушкарева" сменил "человека Тарасенко"

Вакансию в Избирательной комиссии Приморского края, образовавшуюся после ухода Ирины КОШИНОЙ, заполнил недавно ушедший в отставку с поста первого вице-мэра Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ.

В крайизбирком, членом которого Литвинов уже являлся несколько лет назад, он вернулся по «губернаторской» квоте. Распоряжение о его назначении членом ИК ПК с правом решающего голоса Олег Кожемяко подписал 13 ноября. Алексей Литвинов известен не только как человек из ближайшего окружения экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, но и как опытный специалист по избирательным технологиям.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.