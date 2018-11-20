Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Только половина желающих стать губернатором Приморья сдали документы
В минувшие выходные Избирательная комиссия Приморского края завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора. Донести подписные листы депутатов и избирателей края до избиркома сумела только половина из 22 человек, заявлявших о своем желании побороться за главный пост в Приморье. При этом несколько человек сдали подписные листы буквально за несколько часов до дедлайна.
Первой подписи муниципальных глав и депутатов еще в прошлый понедельник, 12 ноября, сдала представитель партии «За женщин России», депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС. В воскресенье, после проверки документов, она стала первым официально зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморья. Помимо нее, пройти в следующий этап предвыборной кампании пытаются еще 10 человек. Причем почти все они были выдвинуты политическими партиями и, следовательно, освобождены от необходимости собирать подписи избирателей - главным условием было прохождение «муниципального фильтра», а именно - сдача от 140 до 147 подписей депутатов и глав в городах, районах, а также в городских и сельских поселениях Приморья.
14 ноября подписи муниципальных депутатов и избирателей Приморья в крайизбирком представил врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО, который идет на выборы как самовыдвиженец. При этом в штабе кандидата отметили, что вместо необходимых для регистрации 8 тысяч подписей Кожемяко за неполные три недели удалось заручиться поддержкой более 180 тысяч приморцев.
До конца рабочей недели подписи мундепов и глав в ИК ПК сдали бывший вице-губернатор по внутренней политике Игорь СТЕПАНЕНКО, выдвинутый партией «Патриоты России», депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, а также представитель «Партии роста» и руководитель краевого отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО. В последние два дня, отведенные для сдачи подписей, в комиссию пожаловали кандидаты от партии «Зеленые» и «Коммунистической партии социальной справедливости» - соответственно, Олег МИТВОЛЬ и Виктор СТАРИЦИН. Компанию им составили несколько самовыдвиженцев - преподаватель уссурийского филиала Кузбасского университета ФСИН Виктор ВАСИЛЬЕВ (участвовал в выборах губернатора в 2014 году), пенсионер Павел МИХАЛЬЧЕНКОВ, депутат Думы Михайловского района Александр КОВАЛЕНКО и депутат Законодательного Собрания Андрей ИЩЕНКО (участвовал в предыдущих выборах губернатора в сентябре).
На момент сдачи номера в печать на сайте Избирательной комиссии Приморского края была опубликована часть списков муниципальных глав и депутатов, подписавшихся за того или иного кандидата в губернаторы. Значительная часть подписей была поставлена в последних числах октября или в начале ноября. Таким образом, нельзя исключать, что в подписных листах некоторых кандидатов, начавших сбор подписей позже остальных и сдавших свои документы в воскресенье, 18 ноября, могут оказаться «повторные» подписи мундепов. По закону, действительной считается только более ранняя по дате подпись, а значит, затянувшие с выдвижением кандидаты могут не пройти «муниципальный фильтр» именно по этой причине.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье "человек Пушкарева" сменил "человека Тарасенко"
- Только половина желающих стать губернатором Приморья сдали документы
- Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом на пост главы Приморья
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- Владивосток готовит избирательные участки и необходимые технические условия для выборов
- Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию
- Олег Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Приморья
- Выборы мэров начали возвращать
- Я ли в списке всех милее?
- Депутат в Приморье уступил место женщине
Новости раздела
- В Приморье "человек Пушкарева" сменил "человека Тарасенко"
- Только половина желающих стать губернатором Приморья сдали документы
- Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом на пост главы Приморья
- Обманутых дольщиков в Приморском крае защитят законом
- Олег Кожемяко снял с должности директора Приморского лесничества
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- Владивосток готовит избирательные участки и необходимые технические условия для выборов
- Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию
- Олег Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Приморья
- Врио губернатора выходит на прямую связь с приморцами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе