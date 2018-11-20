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Только половина желающих стать губернатором Приморья сдали документы

20 Ноября 2018, 13:42 | Приморье

В минувшие выходные Избирательная комиссия Приморского края завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора. Донести подписные листы депутатов и избирателей края до избиркома сумела только половина из 22 человек, заявлявших о своем желании побороться за главный пост в Приморье. При этом несколько человек сдали подписные листы буквально за несколько часов до дедлайна.

Первой подписи муниципальных глав и депутатов еще в прошлый понедельник, 12 ноября, сдала представитель партии «За женщин России», депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС. В воскресенье, после проверки документов, она стала первым официально зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморья. Помимо нее, пройти в следующий этап предвыборной кампании пытаются еще 10 человек. Причем почти все они были выдвинуты политическими партиями и, следовательно, освобождены от необходимости собирать подписи избирателей - главным условием было прохождение «муниципального фильтра», а именно - сдача от 140 до 147 подписей депутатов и глав в городах, районах, а также в городских и сельских поселениях Приморья.

14 ноября подписи муниципальных депутатов и избирателей Приморья в крайизбирком представил врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО, который идет на выборы как самовыдвиженец. При этом в штабе кандидата отметили, что вместо необходимых для регистрации 8 тысяч подписей Кожемяко за неполные три недели удалось заручиться поддержкой более 180 тысяч приморцев.

До конца рабочей недели подписи мундепов и глав в ИК ПК сдали бывший вице-губернатор по внутренней политике Игорь СТЕПАНЕНКО, выдвинутый партией «Патриоты России», депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, а также представитель «Партии роста» и руководитель краевого отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО.  В последние два дня, отведенные для сдачи подписей, в комиссию пожаловали кандидаты от партии «Зеленые» и «Коммунистической партии социальной справедливости» - соответственно, Олег МИТВОЛЬ и Виктор СТАРИЦИН. Компанию им составили несколько самовыдвиженцев - преподаватель уссурийского филиала Кузбасского университета ФСИН Виктор ВАСИЛЬЕВ (участвовал в выборах губернатора в 2014 году), пенсионер Павел МИХАЛЬЧЕНКОВ, депутат Думы Михайловского района Александр КОВАЛЕНКО и депутат Законодательного Собрания Андрей ИЩЕНКО (участвовал в предыдущих выборах губернатора в сентябре).

На момент сдачи номера в печать на сайте Избирательной комиссии Приморского края была опубликована часть списков муниципальных глав и депутатов, подписавшихся за того или иного кандидата в губернаторы. Значительная часть подписей была поставлена в последних числах октября или в начале ноября. Таким образом, нельзя исключать, что в подписных листах некоторых кандидатов, начавших сбор подписей позже остальных и сдавших свои документы в воскресенье, 18 ноября, могут оказаться «повторные» подписи мундепов. По закону, действительной считается только более ранняя по дате подпись, а значит, затянувшие с выдвижением кандидаты могут не пройти «муниципальный фильтр» именно по этой причине.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: подписи  выборы  губернатор 



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