www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.01 р. 100 JPY: 58.51 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 95.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Недвижимость
Распечатать

Обманутых дольщиков в Приморском крае защитят законом

20 Ноября 2018, 10:38 | Приморье

Еще в бытность губернатором Амурской области, Олег Кожемяко столкнулся с подобной проблемой. И решил её…

В Приморье по инициативе врио губернатора Олега КОЖЕМЯКО принят закон о защите прав обманутых дольщиков. Он определил, что обманутый дольщик может получить единовременную денежную выплату, если он имеет на руках официальное требование к недобросовестному застройщику о передаче жилого помещения или денежное требование, основанное на заключенном договоре передачи жилого помещения в проблемном объекте. В краевом бюджете на эти цели уже предусмотрено 83 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Приморские дольщики констатируют факт: огромная глыба проблем наконец-то сдвигается с мертвой точки. Ими занялся новый врио губернатора, у которого позитивный опыт выхода из таких непростых ситуаций уже имеется.

Еще в бытность губернатором Амурской области Кожемяко столкнулся с подобной проблемой. История массового появления обманутых дольщиков в Благовещенске берет свое начало с неожиданного банкротства в 2010 году строительной компании «Россия». Фирма «Россия» в 2000-х считалась одной из успешнейших амурских компаний. Спектр деятельности фирмы был крайне широк: продуктовые магазины, сеть аптек, финансовые услуги. Основой бизнеса было строительство. В 2008 году появились первые «звоночки» - стройки шли в очень медленном темпе, появились проблемы с получением денег по векселям фирмы.

Как рассказал Сергей БОРОДИН, один из дольщиков дома в жилом комплексе на ул. Воронкова, 19 в Благовещенске, этот дом должен был сдаться в эксплуатацию как раз в 2008 году, однако завершенным строительство так и не стало. Дом был возведен до последнего этажа, но у компании-застройщика начались финансовые проблемы и коммуникации подведены не были. Тогда не дождавшиеся своих квартир дольщики дома на ул. Воронкова, 19 подали коллективную жалобу губернатору области и мэру Благовещенска.


 

Пока суд да дело – в прямом смысле этих слов: это и митинги обманутых дольщиков, и обращения во всевозможные инстанции, и судебные тяжбы, и расследование уголовного дела в отношении руководства компании-застройщика, правительство области искало выход из этой тяжелой ситуации. И в 2010-2011 годах правительство региона решило проблему дольщиков фирмы «Россия». Чтобы помочь людям, в 2010 году был принят областной закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действия (бездействия) застройщиков на территории Амурской области». В отличие от федерального, в областном законе была предусмотрена финансовая помощь. Был найден компромисс: львиную часть денег вложило в строительство правительство Амурской области за счет выделения бюджетных средств, и не очень большую, по признанию Бородина, часть денег еще пришлось вложить дольщикам. Дома достраивала компания «Амурстрой». В итоге в 2011 году дом был сдан, и собственники смогли въехать в свои квартиры.


 

Сейчас весь жилой комплекс заселен, люди благополучно живут в своих домах и стараются не думать о тех тяжелых временах, но с особой благодарностью вспоминают поддержку, которую оказал лично губернатор Кожемяко. Поэтому у приморских дольщиков теперь есть надежда на положительное решение их проблем. С инициативой решения этих задач врио губернатора Приморского края обращается не только к краевым депутатам, но и выходит на, так сказать, высший уровень. И его голос был услышан. На встрече во Владивостоке 16 ноября Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что обращение администрации Приморья о выделении 30 земельных участков в бухте Патрокл для решения проблем обманутых дольщиков уже проработали соответствующие ведомства, и аппарат Правительства счел возможным его поддержать.

«Главная цель, которая будет достигнута, – это решение проблем граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Эти участки будут переданы, и просил бы вас сосредоточиться на решении этой проблемы, вопросов обманутых граждан», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу Правительства Амурской области.

На фото: Один из проблемных домов Благовещенска, который был достроен благодаря усилиям тогдашнего главы региона.

Фото автора.

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: закон  приморье  дома  недвижимость  правительство  рубль  кожемяко  приамурье  строительство  банкротство  медведев  финансирование  компании  дольщики 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru