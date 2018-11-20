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Обманутых дольщиков в Приморском крае защитят законом
Еще в бытность губернатором Амурской области, Олег Кожемяко столкнулся с подобной проблемой. И решил её…
В Приморье по инициативе врио губернатора Олега КОЖЕМЯКО принят закон о защите прав обманутых дольщиков. Он определил, что обманутый дольщик может получить единовременную денежную выплату, если он имеет на руках официальное требование к недобросовестному застройщику о передаче жилого помещения или денежное требование, основанное на заключенном договоре передачи жилого помещения в проблемном объекте. В краевом бюджете на эти цели уже предусмотрено 83 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Приморские дольщики констатируют факт: огромная глыба проблем наконец-то сдвигается с мертвой точки. Ими занялся новый врио губернатора, у которого позитивный опыт выхода из таких непростых ситуаций уже имеется.
Еще в бытность губернатором Амурской области Кожемяко столкнулся с подобной проблемой. История массового появления обманутых дольщиков в Благовещенске берет свое начало с неожиданного банкротства в 2010 году строительной компании «Россия». Фирма «Россия» в 2000-х считалась одной из успешнейших амурских компаний. Спектр деятельности фирмы был крайне широк: продуктовые магазины, сеть аптек, финансовые услуги. Основой бизнеса было строительство. В 2008 году появились первые «звоночки» - стройки шли в очень медленном темпе, появились проблемы с получением денег по векселям фирмы.
Как рассказал Сергей БОРОДИН, один из дольщиков дома в жилом комплексе на ул. Воронкова, 19 в Благовещенске, этот дом должен был сдаться в эксплуатацию как раз в 2008 году, однако завершенным строительство так и не стало. Дом был возведен до последнего этажа, но у компании-застройщика начались финансовые проблемы и коммуникации подведены не были. Тогда не дождавшиеся своих квартир дольщики дома на ул. Воронкова, 19 подали коллективную жалобу губернатору области и мэру Благовещенска.
Пока суд да дело – в прямом смысле этих слов: это и митинги обманутых дольщиков, и обращения во всевозможные инстанции, и судебные тяжбы, и расследование уголовного дела в отношении руководства компании-застройщика, правительство области искало выход из этой тяжелой ситуации. И в 2010-2011 годах правительство региона решило проблему дольщиков фирмы «Россия». Чтобы помочь людям, в 2010 году был принят областной закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действия (бездействия) застройщиков на территории Амурской области». В отличие от федерального, в областном законе была предусмотрена финансовая помощь. Был найден компромисс: львиную часть денег вложило в строительство правительство Амурской области за счет выделения бюджетных средств, и не очень большую, по признанию Бородина, часть денег еще пришлось вложить дольщикам. Дома достраивала компания «Амурстрой». В итоге в 2011 году дом был сдан, и собственники смогли въехать в свои квартиры.
Сейчас весь жилой комплекс заселен, люди благополучно живут в своих домах и стараются не думать о тех тяжелых временах, но с особой благодарностью вспоминают поддержку, которую оказал лично губернатор Кожемяко. Поэтому у приморских дольщиков теперь есть надежда на положительное решение их проблем. С инициативой решения этих задач врио губернатора Приморского края обращается не только к краевым депутатам, но и выходит на, так сказать, высший уровень. И его голос был услышан. На встрече во Владивостоке 16 ноября Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что обращение администрации Приморья о выделении 30 земельных участков в бухте Патрокл для решения проблем обманутых дольщиков уже проработали соответствующие ведомства, и аппарат Правительства счел возможным его поддержать.
«Главная цель, которая будет достигнута, – это решение проблем граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Эти участки будут переданы, и просил бы вас сосредоточиться на решении этой проблемы, вопросов обманутых граждан», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу Правительства Амурской области.
На фото: Один из проблемных домов Благовещенска, который был достроен благодаря усилиям тогдашнего главы региона.
Фото автора.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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