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Тарифы на тепло в Приморье в 2012 г. повышаться не будут
Тарифы на тепло для жителей Приморья в будущем году повышаться не будут, сообщила администрация региона со ссылкой на заявление губернатора Сергея Дарькина.
Дарькин провел в кинотеатре “Нептун” встречу с жителями Владивостока.
“Такое решение мы приняли буквально на днях. Вы первые, кому я об этом говорю. Я считаю, что коммунальные услуги не должны быть основной статьей расходов в семейных бюджетах наших земляков”, – подчеркнул губернатор.
По его словам, в следующем году сумма дотаций населению составит порядка 5 миллиардов рублей.
“Ежегодно мы вкладываем огромные деньги в ЖКХ, в том числе на субсидирование населению тарифа на тепло. Фактически мы берем на себя оплату более половины стоимости коммунальных услуг. Это серьезная нагрузка на краевой бюджет. Но я уверен, что это правильная и необходимая мера”, – отметил губернатор.
Дарькин подчеркнул, что Приморский край – первый российский регион, где принято такое решение.
Глава региона отметил, что в Приморье также идет работа по замене дорогого и постоянно растущего в цене мазута на уголь и газ. Сдана в эксплуатацию первая очередь магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Регион постепенно переходит на газификацию энергообъектов ЖКХ. Газ позволит стабилизировать цены на тепло.
Также губернатор подчеркнул, что тариф на электроэнергию для малого и среднего бизнеса в следующем году останется на уровне 2011 года.
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