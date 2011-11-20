Тарифы на тепло в Приморье в 2012 г. повышаться не будут

Тарифы на тепло для жителей Приморья в будущем году повышаться не будут, сообщила администрация региона со ссылкой на заявление губернатора Сергея Дарькина.

Дарькин провел в кинотеатре “Нептун” встречу с жителями Владивостока.

“Такое решение мы приняли буквально на днях. Вы первые, кому я об этом говорю. Я считаю, что коммунальные услуги не должны быть основной статьей расходов в семейных бюджетах наших земляков”, – подчеркнул губернатор.

По его словам, в следующем году сумма дотаций населению составит порядка 5 миллиардов рублей.

“Ежегодно мы вкладываем огромные деньги в ЖКХ, в том числе на субсидирование населению тарифа на тепло. Фактически мы берем на себя оплату более половины стоимости коммунальных услуг. Это серьезная нагрузка на краевой бюджет. Но я уверен, что это правильная и необходимая мера”, – отметил губернатор.

Дарькин подчеркнул, что Приморский край – первый российский регион, где принято такое решение.

Глава региона отметил, что в Приморье также идет работа по замене дорогого и постоянно растущего в цене мазута на уголь и газ. Сдана в эксплуатацию первая очередь магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Регион постепенно переходит на газификацию энергообъектов ЖКХ. Газ позволит стабилизировать цены на тепло.

Также губернатор подчеркнул, что тариф на электроэнергию для малого и среднего бизнеса в следующем году останется на уровне 2011 года.