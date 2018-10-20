Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику

Глава региона ломает стереотипы руководства регионом

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко продолжает оставаться ньюсмейкером номер один в регионе. И не только - его чаще других лидеров российских краев, областей и республик сегодня можно видеть и на федеральных каналах.

Обещанное новым главой Приморья решительное наступление на заскорузлые проблемы с виду вполне благополучного региона не может не вызывать повышенного внимание СМИ. По мнению большинства наблюдателей, главным успехом такой не только динамичной, но и результативной работы стала своего рода отстраненность Кожемяко от штампов и прочих стереотипов в подходах к управлению регионом. Во главу угла он поставил интересы собственно Приморья. Или, если хотите, его жителей. Политику, в привычном ее понимании, то есть ориентированность на какие-то узкие правила и интересы, глава края оставил в прошлом. И, похоже, не прогадал.

Думается, тут дело не в отказе от ориентации на, скажем так, платформу какой-то конкретной партии. Просто широкий диалог с представителями всех конструктивных политических сил, заинтересованных в скорейшем решении старых проблем края, и определение перспектив на будущее позволили сдвинуть ситуацию в ряде случаев с мертвой точки. Кожемяко это прекрасно понял, взглянув на ситуацию к крае глазом опытного управленца.

Прежде всего речь идет о пакете социальных нововведений. Это давным-давно требующий принятия закон о детях войны, который в Приморье, в отличии от многих территорий, не могли принять несколько лет. Причина? Уж, извините, жесткая аффилированность глав края с одной из политических сил, которая четко выполняла указания своего федерального руководства – беречь финансы. Желание благое, но и здесь есть разумные рамки. Дети войны, уж точно, не та категория, на которой можно было экономить.

Олек Кожемяко в первые дни своего появления в крае рассказывал, что еще в Москве, когда проводились консультации о его назначении, ему в минфине сказали, что бюджет края хороший, сбалансированный, без долгов. В этих, на первый взгляд, позитивных словах будущий на тот момент глава Приморья увидел прежде всего низкий уровень бюджетной обеспеченности на душу населения. Причем один из самых низких на Дальнем Востоке. То есть сразу стало очевидным, что за красивым и приятным Москве бюджетом в реальности скрывались огромные проблемы, решения которых прежние руководители откладывали на потом. Главное – хорошо выглядеть перед столичным начальством. Кожемяко хватило беглого знакомства с ситуацией, чтобы увидеть настоящий финансовый голод в том же здравоохранении и образовании. Со всеми вытекающими. Поэтому одни из первых решений Кожемяко касались медицины. Была также встреча с профсоюзами учителей. И там всплыли очень острые проблемы, которые также уже начали решать.

Еще одна давно назревшая инициатива – предоставление многодетным семьям в Приморье бесплатного жилья. Казалось бы, все понятно. Чем больше детей, так нужных стремительно пустеющему краю и стране, тем меньше шансов у семьи обзавестись достойным жильем. Значит, надо помогать. Но не помогали, за исключением каких-то особых случаев и ситуаций. Теперь будут. Потому что и это не та сфера, где можно экономить. В других регионах не экономят.

Или наводнения, которые из года в год, терроризирующие край, уже давно пора было прекратить, построив дамбы. Но никто не смел просить на это денег. Кожемяко стесняться не стал - и попросил. Дали. Да, дорого, но страдания людей дороже - на этом тоже экономить не стоит. Зато какая ежегодная экономия будет, когда дамбы построят.

Но социальной сферой список острых проблем края не ограничивается. Кожемяко и здесь изучает ситуацию, благо «помогла» неожиданная и, скажем прямо, странная отставка мэра Владивостока. Стало очевидным, что схема формирования власти в муниципалитетах, при которой народ отстранили от прямых выборов глав, не работает.

В итоге Кожемяко сначала заявляет о приверженности идее о возврате общенародных выборов глав муниципальных районов и городов, а затем и инициирует подготовку документа по этой тематике, который уже внесет в Заксобрание края.

Но и это еще не все важные шаги нового главы края. Олег Кожемяко, внимание, заявил о готовности помочь своим оппонентам на декабрьских выборах главы региона пройти «муниципальный фильтр». Дело в том, что выборы главы региона состоятся 16 декабря, таким образом, вся избирательная кампания займет два месяца вместо «стандартных» трех. Выдвигать кандидатов политические партии смогут после 25 октября, однако для регистрации им придется собрать 141 подпись глав и депутатов не менее чем в 26 муниципалитетах Приморья. Причем на прохождение «муниципального фильтра», учитывая сокращенные сроки кампании, в этот раз отводится заметно меньше времени, чем на сентябрьских выборах губернатора.

- Конечно, я буду помогать, в том числе, в прохождении «муниципального фильтра» тем, кто заявится на выборы губернатора – с тем, чтобы консолидировано пройти эти выборы. Чтобы жители Приморья могли выбрать наиболее достойного кандидата из тех, кто предложит себя, - подчеркнул Кожемяко.

Отметим, что самому Олегу Кожемяко, который намерен идти на выборы как самовыдвиженец, придется собирать не только 141 подпись муниципальных глав и депутатов, но и более 7 тысяч подписей избирателей Приморья.

Ну и совсем уж уникальное решение главы края – инициатива по переносу столицы Дальнего Востока во Владивосток. Идею Кожемяко уже поддержал полпред и уже сам президент, как говорится, в теме. Его пресс-секретарь Песков по этому поводу так и сказал: «существует много факторов, которые делают весьма вероятной такую инициативу и говорят в пользу этой инициативы». Кожемяко прав - всему Дальнему Востоку нужен город-драйвер, который придаст нужную динамику развития всему региону. Это как с людьми. Сколько лет идее переноса столицы ДФО в Приморье? Уже десятки. Но настоящего руководителя-драйвера у Приморья не было. Теперь, похоже, есть. Ну а нам в очередной раз остается поражаться удивительной работоспособности и эффективности Кожемяко.

Итак, дело пошло. То, что не удавалось даже на миллиметр сдвинуть прежним руководителям края, то, о чем думали и говорили и продвинутые эксперты, и простые люди, начинает реализовываться на деле.