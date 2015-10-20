Приморский бизнес все еще тянет во власть

Нынешний созыв краевого Законодательного Собрания стал рекордным по количеству представителей бизнеса (прежде всего крупного), обладающих депутатскими мандатами. Владельцы и руководители крупных предприятий превалируют во всех фракциях, кроме, может быть, КПРФ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

И хотя в последнее время в медиа пространстве активно продвигается точка зрения о том, что в следующем Заксобрании маятник может качнуться в сторону более управляемых работников бюджетных организаций, бизнес Приморья намерен не сдавать, а укреплять свои позиции в парламентах всех уровней. В свою очередь, политики пока не приобрели того доверия со стороны бизнес-сообщества, чтобы оно делегировало им защиту своих интересов и отказалось от необходимости «решать вопросы» лично.

Деньги любят тишину

Многие полагают, что именно присутствие среди депутатов ЗС ПК пятого созыва (2011-2016 гг.) большого количества денежных мешков значительно затруднило коммуникацию нового руководства края с избранным при предыдущем губернаторе парламентом, особенно на первых порах. Определенная логика в этом есть: на человека, который сам себе работодатель, достаточно сложно надавить как через начальство, так и по «партийной линии». С другой стороны, имеющие значительные активы предприниматели стали главной мишенью борьбы с коррупцией, иностранными счетами и злоупотреблениями должностным статусом: в публичное пространство регулярно вбрасываются скандалы, связанные с обнаружением у того или иного депутата-бизнесмена незадекларированных счетов или машин, а в более тяжелых случаях - с проведением обысков в аффилированных коммерческих структурах. Серьезных юридических последствий они, как правило, не несут, но последствия для имиджа налицо.

Как ни странно, но уголовных дел в отношении депутатов ЗС нынешнего созыва заведено меньше, чем в отношении тех, кто был избран в парламент в 2006 году. А если не вспоминать достаточно противоречивую историю с «делом ОВЕЧКИНА», то по-настоящему громких историй в этом созыве не было вовсе. И тем не менее многие парламентарии задумались о продолжении своей карьеры после 2016 года.

- Я точно знаю, что целый ряд депутатов ЗС ПК, представляющих бизнес, не горит желанием продолжать работу в шестом созыве, - рассказал на проведенном на днях в стенах ВГУЭС «круглом столе» депутат всех созывов краевого парламента Геннадий ЛАЗАРЕВ. - Ситуация сильно изменилась. Сегодня депутатский статус для бизнесмена - это дополнительная ответственность и проблемы. Тот, кто идет в депутаты, должен понимать, что он будет находиться под пристальным вниманием. Деньги любят тишину, а придя во власть, на эту тишину рассчитывать не стоит.

- Политика - это тоже работа. Но пока мы не готовы к тому, чтобы кто-то занимался политикой профессионально, поэтому в органы власти приходят люди из разных сред, в том числе из бизнеса, - считает депутат Думы Владивостока Михаил ВЕСЕЛОВ.

В то же время на федеральном уровне активно обсуждается тренд к уменьшению количества депутатов-бизнесменов, который уже имеет место в нынешней Госдуме и, вероятнее всего, продолжится в 2016 году: дескать, Кремль в кризисную эпоху рекомендует партиям включать в списки поменьше «зажиточных» представителей бизнеса. Что касается Приморья, то здесь лояльные краевым властям медиаструктуры пытаются доказать обратное: нынешние депутаты ЗС «от бизнеса» не горят желанием продолжать работу после 2016 года, а бизнесменам новой генерации в парламенте делать нечего. Впрочем, сами предприниматели в приватных разговорах высказывают подозрения в том, что бизнесмены и топ-менеджеры в ЗС Белому дому нужны, но только «свои». «Бизнес-структуры, стоящие за нынешним руководством Приморья, не хотели бы видеть среди депутатов активных представителей крупного регионального бизнеса, которые могут помешать продолжающейся экспансии крупных федеральных игроков», - считает один из представителей краевого бизнес-сообщества.

«Свои люди» вместо доверия к власти

- Вхождение бизнес-элиты во власть - нормальное явление для всех стран мира. В современной России бизнес готов взаимодействовать с властью, но ужесточение условий «вхождения» в нее отрезало путь в коридоры власти многим бизнесменам. В то же время, очевидно, что бизнес-элита не потеряла интереса к выборам любого уровня. Сегодня нет четких, выверенных каналов коммуникации между бизнесом и властью, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Отсутствие подобных каналов как на региональном, так и на муниципальном уровне зачастую вынуждает предпринимателей «идти напролом» и менять политический ландшафт территории. И как показали последние избирательные кампании в районах, приморский бизнес разного калибра не только способен выставлять кандидатов на выборах, но и побеждать на них. Достаточно вспомнить представителей блока «Возрождение» в Анучинском районе, ворвавшихся в местную думу под флагом КПРФ, или «Партию дела» предпринимателя Всеволода ИЮ, наделавшую шуму в Спасском районе. Более того, среди бизнесменов районного и городского уровня есть немало тех, кто уже обладает мандатом муниципального депутата, но в 2016 году не прочь вырасти в классе, избравшись в Законодательное Собрание. Речь прежде всего о спикерах дум небольших городов и районов Приморья, имеющих бизнес-интересы за пределами своего муниципального образования.

А вот о планах баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу пока заявил только один представитель крупного приморского бизнеса - директор по развитию компании «ДНС» Константин БОГДАНЕНКО.

- Наличие у бизнеса, особенно крупного, политических интересов - это нормально. У бизнес-сообщества сегодня нет выхода, кроме участия в политике через свои объединения, - считает Константин Богданенко.

- Если у нас выстроен контакт с Думой Владивостока, если нам удается находить компромиссы по важным для предпринимателей вопросам, то в таком случае смысла в депутатстве для меня нет. Если с Заксобранием такого контакта нет, значит нужно двигать туда «своего» человека, - объясняет необходимость борьбы бизнеса за власть президент «Лиги торговых предпринимателей Владивостока» Павел ГЕТМАН. - Но изменить что-то можно только работая в команде. Поэтому любой представитель бизнеса, идущий во власть, должен пройти через «жернова» партии или общественного объединения.

По информации деловой газеты «Золотой Рог», некоторые предприниматели из числа желающих побороться за мандаты в 2016 году рассчитывают на помощь «Народного фронта», куда входят представители крупнейших бизнес-ассоциаций страны. Однако для ОНФ важнее реальная работа, а не наличие у кандидата денег.

- Фронт не будет участвовать в выборах, выдвигая списки. Поэтому прийти незадолго до выборов и «купить» место в списке - это не наш вариант. Те же, кто пойдет по округам, могут рассчитывать на поддержку, только если они реально участвуют в работе ОНФ, - подчеркивает куратор группы «Честная и эффективная экономика» Приморского отделения ОНФ Алексей ТИМЧЕНКО.

Несмотря на то что многочисленные предпринимательские сообщества и ассоциации Приморского края часто конкурируют между собой за внимание со стороны власти, консолидация регионального бизнеса уже идет, считает политолог Сергей ПЕСЦОВ.

- Бизнес идет по пути самоорганизации, что очень здорово. И хотя пока работа бизнес-структур не очень эффективна, их давление на политические партии будет возрастать. В конечном итоге партии будут вынуждены прислушаться к чаяниям бизнеса, или бизнес перестанет поддерживать их финансово, - считает эксперт.

Досье "Золотого Рога": Кто из представителей бизнеса покинул Законодательное Собрание пятого созыва:

Евгений ОВЕЧКИН («Единая Россия»). Первый председатель нынешнего созыва ЗС ПК, ранее являвшийся президентом компании ЗАО «Эс Энд Ти Групп» (S&T Group) и председателем совета директоров ЗАО «ДВ Промстрой», оказался в поле зрения правоохранительных органов как раз в связи со своей бизнес-активностью. В апреле 2012 года Овечкин был помещен под домашний арест по делу о мошенничестве, эпизоды которого относились еще к 2008 году. Однако причиной потери мандата стало не уголовное дело (благополучно закрытое в 2014 году «по истечении срока давности»), а установленный прокуратурой факт владения Овечкиным и его супругой акциями иностранных компаний. В ноябре 2013 года депутаты первыми в России проголосовали за лишение коллеги депутатского мандата.

Павел СЕРЕБРЯКОВ («Единая Россия»). Зампред социального комитета, генеральный директор группы компаний «Славда», перешел из законодательной власти в исполнительную. В декабре 2013 года Серебряков был назначен вице-губернатором по вопросам здравоохранения, спорта, социальной защиты, труда и занятости населения.

Петр САВЧУК («Единая Россия»). Депутат комитета по региональной политике и законности, директор по ДВ ООО «Русское море - добыча», зарекомендовал себя как один из главных критиков исполнительной власти в нынешнем созыве парламента. В мае 2015 года Савчук получил назначение на должность замглавы Федерального агентства по рыболовству (ФАР). В этом же месяце коллеги удовлетворили заявление Савчука о добровольном досрочном сложении полномочий.

Виктор ГРЕБНЕВ («Единая Россия»). Председатель комитета по экономической политике и собственности, в прошлом - гендиректор «Тихоокеанской мостостроительной компании», в феврале 2015 года совершил аналогичный переход. Однако возглавлять департамент промышленности и транспорта Приморского края ему пришлось недолго: вскоре Гребнев стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты в ТМК и в апреле 2015 года ушел в отставку. Расследование дела продолжается.