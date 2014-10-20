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Владимир Миклушевский подписал перечень поручений по итогам Большого проезда
По итогам Большого проезда в Приморье сформировано более ста поручений Губернатора Владимира Миклушевского. В каждом муниципалитете края в ближайшие два года будут решены основные острые социальные вопросы. Об этом завил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц».
Глава региона намерен подписать все поручения уже сегодня, 20 октября.
«На минувшей неделе мы с вице-губернаторами и депутатами посвятили много времени обсуждению самых насущных проблем каждого муниципалитета. Сегодня я подпишу 102 поручения, по три на каждый муниципалитет, которые будут выполнены в течение 2014 года, а в основном в 2015 и 2016 годах и принесут пользу людям», - заявил Владимир Миклушевский.
По словам Губернатора Приморья, с учетом исполнения поручений будут пересмотрены все государственные программы региона.
«По сути - это итог Большого проезда. Каждый муниципалитет получит решение трех конкретных задач и ресурс к исполнению. Где-то мы улучшим качество водоснабжения, построим спорткомплекс, детский сад, больницу, ледовую арену или школу. В основу всех поручений легли насущные проблемы и просьбы местных жителей», - отметил Владимир Миклушевский.
Глава региона подчеркнул, что краевым и муниципальным властям необходимо воспринимать данный перечень как приоритетные задачи.
«102 поручения - это безусловный приоритет на ближайшие 2,5 года и с их учетом будут пересмотрены все 17 государственных программ края. Мы включим их в действующие госпрограммы в пределах существующего финансирования, но там где денег не хватит, добавим за счет перераспределения ресурсов», - подчеркнул Губернатор Приморья.
Также Владимир Миклушевский отметил, что и системные задачи никто не отменял, и в следующем году бюджет края сохранит социальную ориентированность.
Отметим, на социально-экономическое развитие региона в 2015 году планируют направить три четверти бюджета - свыше 63 миллиардов рублей. Из них 15 миллиардов рублей будет выделено приморцам в виде различных мер адресной социальной поддержки.
Глава региона добавил, что несмотря на сложности мировой экономики, бюджет Приморья в следующем году сохранит социальную ориентированность.
Напомним, программа «Владимир Миклушевский. Блиц» выходит в эфире ГТРК «Владивосток» на телеканале «Россия-1». Также он выходит в течение недели на телеканале «Россия-24», радиостанции «Вести FM» и «Радио России. Приморье».
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