Крайизбирком Приморья таки аннулировал итоги скандальных выборов губернатора

Избирательная комиссия Приморского края приняла решение об отмене итогов скандальных досрочных выборов губернатора Приморья. Теперь регион ожидает новая избирательная кампания, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Большинством голосов члены ИК ПК таки согласились с довольно эмоциональной рекомендацией Центризбиркома. Интересно, что причиной аннулирования результатов стали ранее отмененные итоги подсчета голосов на 13 участках Советского района, тогда как главные претензии проигравшего кандидата Андрея ИЩЕНКО касались итогов по УИКам в Уссурийске.



Отмена итогов досрочных выборов влечет за собой назначение новой избирательной кампании с новыми кандидатами. Дата новых выборов губернатора Приморья должна быть утверждена краевым парламентом 26 сентября.



Врио главы Приморья пока остается Андрей ТАРАСЕНКО. Он уже прокомментировал решение ИК ПК.



«Я изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Слишком много жалоб, а все должно быть честно и порядочно. И отмена результатов выборов – это честно», – заявил Андрей Тарасенко, подчеркнув, что пришел в край работать, а не заниматься интригами.



В пресс-службе администрации Приморья также подтвердили, что пока Андрей Тарасенко остается в должности врио губернатора региона.



Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.