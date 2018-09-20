Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье

Глава Центризбиркома не зря расплакалась на глазах у всей страны

Как уже сообщалось, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания по ситуации со вторым туром выборов в Приморском крае отвечала на вопросы о сроках проведения нового голосования и расплакалась, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала она, расплакавшись.

Прокомментировать ситуацию согласился приморский эксперт, который попросил не называть своей фамилии:

«Ранее, когда из Приморья пошли сигналы о нарушениях, Элла Памфилова привычно начала увещевать всех о том, что нарушения не критичны, они не могут сильно повлиять на конечный результат. А между тем, если вдуматься, нарушения были просто вопиющими: то именно в период подсчета голосов останавливает работу система ГАС-выборы, то на участках срабатывает пожарная тревога и пр. Все эти нарушения даже в отдельности, достойны того, чтобы выборы остановить и признать незаконными. Но дело в том, что для ЦИКа все это стало банальной рутиной. Просто так делается всегда, когда в регионе начинает пахнуть жаренным для «официального» кандидата. Народ обычно немного повозмущается, а потом начинает жить своей привычной жизнью, бурча на кухнях и в соцсетях. Никто и никогда не был серьезно наказан за такие вещи, ну разве что оштрафованы несчастные учителя из местных избиркомов, которые исключительно по собственной воле ночью бросали в урны пачки бюллетеней «за действующего».

Элла Памфилова и на этот раз отмахнулась от очередного региона, дескать, разберемся. Хотя никто серьезно разбираться ни в чем и не собирался. Ну приехали пожарные. Ну выгнали всех. Ну выключилась система ГАС-выборы. Ну платили избирателям какие-то деньги… Все сойдет с рук. Все забудеться. Как было всегда.

Глава ЦИК не виновата лишь в одном. Никто ей не сказал, что в Приморье зреет нечто нехорошее. И дело не столько в кандидатах, а в том, что недовольство живущих в регионе людей достигло критического уровня и должно как-то выплеснуться. И без того смешные (по сравнению с той же Москвой) зарплаты не то, что не растут, а даже падают. И это на фоне цен в 2-3 раза выше опять же московских. Тарифы ЖКХ уже забирают чуть ли не половину зарплат. Население прекрасно видит, что Свободный порт, ТОРы, дальневосточный гектар и так далее – одна большая фикция, существующая лишь в отчетах кураторов региона. Авиаторы (фактически госкомпания) вообще решили, что возят миллионеров, от балды повышая стоимость билетов до запредельных уровней. А потом и вовсе решили, что дальневосточники достойны летать на старых кукурузниках, а новые самолеты поставят на международные рейсы. В итоге люди уезжают уже десятками тысяч за полугодие (данные статистики). И санкции здесь не причем. Все понимают, что и без санкций здесь все давно стало колом. В регионе практически не осталось дураков, мечтающих заниматься бизнесом. Это себе дороже. Во всех смыслах. Затраты на организацию и ведение бизнеса здесь по самым скромным подсчетам в 1,5-2 раза выше московских. А если ты и сможешь поднять голову, то тебя тут же возьмут на карандаш расплодившиеся контролеры и силовики. Просто в силу небольшого количества компаний (на госкорпорации же не наедешь?) жалкое количество действующих местных предприятий вынуждено подкармливать целую толпу нахлебников в погонах и без таковых. Административное давление на бизнес в регионе такое, что об этом уже несколько раз говорил президент. Да что толку. Есть то хочется всем…

Но глава ЦИКа ничего этого, поверим, не знала. Просто потому, что до столичного руководство все это если и доносится, то в сильно искаженном виде. Ни губернаторы, ни полпреды не говорят президенту правды. Люди просят: пожалуйста, обратите внимание на коренное население. Хорошо, говорит куратор региона и докладывает президента: Владимир Владимирович, предлагаю увеличить подъемные переселенцам до одного миллиона рублей… Люди молят: не допустите пенсионную реформу в таком виде – большинство дальневосточников просто не доживут до выхода на пенсию. Хорошо, говорят губернаторы, и в докладах президенту рассказывают о всемерной поддержке пенсионных инициатив. Никто не хочет быть гонцом, приносящим плохие новости.

Вот так и настала пора отвечать за свои слова. Благо, что дальневосточники патриоты и любят свой край и страну. Преимущественно из наших парней сегодня сформированы части, которые воюют в Сирии. Восточный военный округ сегодня воюет и, увы, несет боевые потери. Дальневосточники не хотят майданов и прочей либеральной свистопляски. Это здесь никому не нужно. Поэтому на улицы никто не выходит. Дальневосточники голосуют либо на выборах, либо ногами (жить то надо). Они долго терпят, но бесконечно это продолжаться не может. Трудно не удержаться, когда тебя уже откровенно обманывают и даже вытирают об тебя ноги. Вот люди и вышли с протестом.

Памфилова говорит, что ЦИК принял решение отменить итоги второго тура в Приморье не из-за этих протестов. Враки. Если бы этого не было все спустили бы на тормозах. Как всегда. Именно то, что ситуация стала обостряться и выходить из под контроля, стало главной причиной отмены итогов выборов.

Уверен, что глава ЦИК плакала не из-за того, что где-то в далеком Приморье какие-то мерзавцы, как она говорит, испортили дело всей ее жизни и многолетний труд тысяч честных и порядочных работников избиркомов. Памфилова плакала, потому что получила хороший нагоняй за то, что ее подчиненные, возможно в сговоре с некими местными «заинтересантами», не смогли сделать все тихо. И именно из-за такого промаха и откровенно нелепых первоначальных шагов ЦИКа в России может начаться цепная реакция, которая серьезно изменит региональный политический ландшафт. Недовольны, ведь, люди не только в Приморье. На подходе второй тур выборов в Хабаровском крае, где ситуация также нервозная.

Это должно послужить для Москвы не поводом для поиска более скрытных механизмов протаскивания «своих» кандидатов на выборах, а для реального изменения ситуации. Прежде всего в экономике. Дела и задумки сверхэффективного президента нивелируются откровенно никчемным премьером и правительством, которое больше напоминает персонажей известной басни про Лебедя, Рака и Щуку. Россияне вполне трезво оценивают ситуацию и знают, что стране нелегко в условиях агрессивного внешнего окружения. Но видеть как дефицитные миллиарды все еще, и спустя пять лет после 2014 года, когда началась острая фаза противостояния с Западом, утекают из страны на счета в те же западные банки, а то и в офшоры, где бесследно исчезают уже на просто обидно. Это откровенно возмущает. Оказывается в стране, где уже четверть населения за чертой бедности, формируется огромная сверхприбыль, которую представители правительства нижайше просят олигархат не перечислить (в виде налога, как это делается во всех странах) в бюджет, а хотя бы часть ее вложить в какие-нибудь проекты в стране. Но нет. Даже госбанки и те продолжают скупать втридорога от переизбытка денег горнолыжные курорты и гольф-клубы в Европе, которая нещадно давит страну санкциями.

Со всем этим надо что-то делать. И фактический крах привычной вертикали власти в Приморье, показывает, что делать нужно очень срочно. ЦИК/власть решила в очередной раз скрыть сей факт, но в силу привычки не стали утруждать себя какими-то хитрыми схемами. За что и огребся. Так что Памфилова плакала исключительно из-за этого. Ей реально пора на пенсию, сажать цветы, как она не раз в последние дни не раз говорила в эфире».