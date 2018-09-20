Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
"Никакого третьего тура нет, если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас все обнулили",- сказала Памфилова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос ведущих, почему нельзя было просто пересчитать голоса кандидатов, вместо этого отменили итоги выборов и назначили "третий тур".
Так, анализ жалоб, которые начали поступать на завершающем этапе подсчета голосов избирателей, дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса, говорится в справке ЦИК. При этом комиссия отмечает, что нарушения относятся только к отдельным территориям Приморского края.
Напомним, кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%, пишет РИА "Новости".
После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова призналась, что близко к сердцу приняла ситуацию с выборами главы Приморского края. "Не само решение было тяжелым. Я близко к сердцу приняла эту ситуацию (на выборах главы Приморья)", - сказала она в эфире телеканала "Россия".
Досье "Золотого Рога"
22 сентября 1996 года на выборах главы Амурской области победил представитель КПРФ, спикер областного совета Александр Белоногов, получивший 41,1% голосов. Его основной соперник, действующий губернатор Юрий Ляшко, отстал на 189 голосов (41,02%), но опротестовал итоги выборов. 28 ноября 1996 года облсуд признал выборы недействительными: графологи усомнились в подлинности подписей на протоколах с ряда участков. Однако 23 марта 1997 года на повторных выборах вновь победил Белоногов, набравший 60,51% против 24,41% у Юрия Ляшко.
Новости тематики
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Избиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФ
- "Почему я за Тарасенко? Потому что я - за Приморье!"
- Жалобы на подкуп избирателей продолжают поступать по всему Приморью
- Во втором туре выборов губернатора Приморье столкнулось с попыткой фальсификации
- Генсовет "Единой России" озадачился ситуацией в Приморье
- Приморский Трамп
Новости раздела
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"
- Ветераны боевых действий Приморья: Мы верим в Андрея Тарасенко
- "Матери России": Андрей Тарасенко знает, что нужно делать
- Митинг-концерт в поддержку Андрея Тарасенко пройдет во Владивостоке
- Юрий Трутнев: Мы не будем заставлять людей жить на Дальнем Востоке
- Общественная палата Приморья: Андрей Тарасенко еще врио, но уже очень многое сделал для края
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов