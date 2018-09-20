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Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть

20 Сентября 2018, 10:35 | Приморье

"Никакого третьего тура нет, если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас все обнулили",- сказала Памфилова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос ведущих, почему нельзя было просто пересчитать голоса кандидатов, вместо этого отменили итоги выборов и назначили "третий тур".

Так, анализ жалоб, которые начали поступать на завершающем этапе подсчета голосов избирателей, дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса, говорится в справке ЦИК. При этом комиссия отмечает, что нарушения относятся только к отдельным территориям Приморского края.

Напомним, кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%, пишет РИА "Новости".

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова призналась, что близко к сердцу приняла ситуацию с выборами главы Приморского края. "Не само решение было тяжелым. Я близко к сердцу приняла эту ситуацию (на выборах главы Приморья)", - сказала она в эфире телеканала "Россия".

Досье "Золотого Рога"

22 сентября 1996 года на выборах главы Амурской области победил представитель КПРФ, спикер областного совета Александр Белоногов, получивший 41,1% голосов. Его основной соперник, действующий губернатор Юрий Ляшко, отстал на 189 голосов (41,02%), но опротестовал итоги выборов. 28 ноября 1996 года облсуд признал выборы недействительными: графологи усомнились в подлинности подписей на протоколах с ряда участков. Однако 23 марта 1997 года на повторных выборах вновь победил Белоногов, набравший 60,51% против 24,41% у Юрия Ляшко. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: кандидаты  избиратели  избирком  единая россия  КПРФ  памфилова  выборы  приморье  голосование  регистрация  тарасенко  ЦИК  итоги 



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