"ЕР" редьки не слаще

«Новая история» в большинстве муниципалитетов Приморского края начнется со старыми сценаристами

Минувшая неделя подвела официальную черту под избирательной кампанией во Владивостоке и других муниципалитетах края. На первый план вышли вопросы, связанные с распределением мандатов по партийным спискам и руководящих постов в избранных 10 сентября думах. Однако «Новая история», ставшая одним из предвыборных слоганов «Единой России» на выборах-2017, оказалась новой не для всех территорий. В большинстве муниципалитетов депутатский корпус заметно обновился, хотя часто за депутатами стоят персонажи, хорошо знакомые жителям по прежним электоральным циклам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Результат «Единой России» на разных территориях варьируется от полного триумфа до наличия единичных представителей в думе. Но практически везде с помощью самовыдвиженцев или дружественных депутатов от других партий «ЕР» сможет обеспечить уверенный контроль над органами представительной власти.

Большинство всему научит

В минувший четверг, 14 сентября, горизбирком Владивостока подвел окончательные итоги выборов в городской парламент. Получившийся расклад сил в новой думе, где у «Единой России» будет 22 голоса из 35, вполне позволяет партии решить все кадровые вопросы нужным для себя образом, прибегнув к символической коалиции с одним-двумя представителями других партий. Однако ключевым, по крайней мере на первых порах, может стать фактор отсутствия опыта депутатской работы у большинства депутатов.

Всего в новый созыв Думы Владивостока из прошлого переизбрались восемь депутатов - семь от «Единой России» и один от КПРФ. Но кроме спикера Елены НОВИЦКОЙ, председателей комитетов по бюджету и по городскому хозяйству Владимира ИСАКОВА и Николая ГОЛОЯДА, опыта руководящей работы в представительном органе ни у кого из них нет, не говоря уже о новичках. Впрочем, некоторых будущих депутатов можно было заметить на последних заседаниях предыдущей думы, где они, судя по всему, обучались депутатскому ремеслу. А у нескольких новоявленных депутатов есть опыт работы в качестве помощников краевых парламентариев. И тем не менее к вопросу избрания людей на руководящие посты парламентскому большинству придется подойти с максимальной ответственностью. Помимо председателя думы ход заседания помогают контролировать вице-спикеры, но опытные и хладнокровные представители руководящего звена, Александр КИРИЧЕНКО и Дмитрий ПЕНЯЗЬ (одновременно являлся еще и руководителем фракции «ЕР»), в новый депутатский корпус не перешли.

Среди возможных претендентов на руководящие посты в городском парламенте наблюдатели выделяют экс-главу «Почты России» в Приморье, заместителя секретаря реготделения «ЕР» Андрея БРИКА, генерального директора ООО «Ратимир» Романа САНКЛЕРА, а также супругу краевого депутата Игоря ЧЕМЕРИСА Розу ЧЕМЕРИС. Ответить на часть кадровых вопросов должна краевая партийная конференция, где будут рекомендованы кандидаты на посты председателей вновь избранных городских и районных дум. Как уточнили в исполкоме регионального отделения «Единой России», мероприятие запланировано на среду, 20 сентября. Добавим, что на днях секретарь генсовета «ЕР» Сергей НЕВЕРОВ заявил, что «Единой России», получившей большинство во всех региональных парламентах и городских думах, нужно взять пример с ГД РФ и «поделиться» руководящими постами с оппозицией.

«Дайте им возможность реализовать предвыборные обещания в тех представительных органах, в которых они избрались… Работы хватит на всех», - заявил Неверов.

К слову, в Находке, несмотря на очень похожий партийный состав новой думы, столь же существенной ротации депутатского корпуса не произошло. Продлить полномочия смогли как депутаты-единороссы, так и представители других политических сил. Во фракцию КПРФ войдут действующие депутаты Леонид ЗЕЛЕНОВ и Эльсевар ГАБИБОВ, а также завотделом организационной и кадровой работы крайкома КПРФ Виктор ЛЯСУН. По списку «СР» переизбрался действующий депутат Валерий МИШКИН.

Оппозиция с амбициями и без

Претендовать на руководящие посты, как показывает практика, всегда хочет КПРФ (в новой гордуме Владивостока у партии будет девять мест), но в прошлом созыве парламентское большинство «распределило» коммунистов по комитетам таким образом, чтобы ни в одном из них КПРФ не смогла сорвать кворум. В текущем созыве, как уточнил руководитель горкома компартии Артем САМСОНОВ, коммунисты хотели бы получить под контроль комитет по социальной политике и делам ветеранов, а также комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности. На пост председателя думы планируется выдвинуть кандидатуру избранного по округу №14 Геннадия КУЛИКОВА.

Добавим, что свою квоту в городском парламенте получил краевой депутат Андрей ИЩЕНКО, активно наращивающий влияние в партийном отделении Владивостока. В Думу прошли сотрудники его строительной компании Сергей БЕЛОВ и Надежда ТЕЛЕЛЮЕВА. Этот факт важно учитывать, поскольку, исходя из практики последних лет, фракции КПРФ как в городском, так и в краевом парламенте имеют свойство раскалываться.

Лавировать между парламентским большинством и «громким» меньшинством в своих интересах наверняка попытаются представители ЛДПР, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - в общей сложности четыре голоса. Мандаты ЛДПР, как ожидается, достанутся помощнику перешедшего в ГД РФ Андрея АНДРЕЙЧЕНКО и координатору партии во Владивостоке Василию ВАСИЛЬЕВУ, а также техническому директору ООО «Инновационный сервис» Алексею ВИКДОРОВУ. Кресло единственного представителя от «СР» достанется экс-директору Находкинской жестяно-баночной фабрики Руслану ГАЛИЦКОМУ, а «пенсионеров», вероятнее всего, представит адвокат Елена ДЕМИДОВА.

От монолита до разброда

Абсолютный результат «Единая Россия» показала в Арсеньеве: новая дума города будет состоять исключительно из представителей «ЕР», причем более половины из них уже являлись депутатами предыдущего созыва. Показательно, что в большинстве округов единороссы победили с результатом свыше 50%. Отчасти такой результат стал возможным благодаря отказу от применения партийных списков на выборах в городах с населением меньше 100 тысяч человек, когда оппозиционные партии могли немного «разбавить» правящий монолит, взяв 10-15% по единому округу. Возглавить обновленную Думу АГО, по информации газеты «Золотой Рог», очень хотел бы местный единоросс Владимир АВАГИМЯН, год назад проигравший выборы в ЗС ПК экс-мэру Арсеньева Владимиру БЕСПАЛОВУ.

В Артемовской гордуме «Единая Россия», взяв 17 мандатов из 25, получила квалифицированное большинство. Здесь также наблюдается значительная преемственность в работе депутатского корпуса: почти половина будущей фракции «ЕР» работала в предыдущем созыве, переизбран в новую думу и председатель этого органа в 2016-2017 годах Анатолий БАДЕЛЬ. Помимо представителей «ЕР» в представительный орган прошли четыре самовыдвиженца, два кандидата от ЛДПР и по одному – от «Справедливой России» и КПРФ.

Дальнегорск, долгое время являвшийся «головной болью» для краевых властей, на этих выборах проголосовал вполне лояльно, обеспечив «Единой России» квалифицированное большинство – 14 из 21 депутата. Однако с преемственностью власти дела в ДГО обстоят еще хуже, чем во Владивостоке: только два депутата работали в прежнем созыве, а грядущее кадровое обновление было очевидно еще на стадии праймериз. Впрочем, как и прежде, в думе будет заметной доля сотрудников градообразующих «Бора» и «Дальполиметалла».

Компанию единороссам в Думе ДГО составят четыре самовыдвиженца, а также единичные представители КПРФ, «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». Добавим, что в следующем году новоизбранным депутатам предстоит завершить перезагрузку власти в городе, избрав нового главу вместо Игоря САХУТЫ, с конца прошлого года находящегося под арестом (сначала в СИЗО, а затем под домашним).

Неубедительный результат «Единая Россия» показала только в Лазовском районе, где у партии будет всего шесть голосов из 15. Но и здесь вряд ли стоит рассчитывать на консолидацию четырех самовыдвиженцев с двумя коммунистами и двумя эсерами, получившими остальные мандаты (в одном из округов выборы не состоялись. – Прим. автора). Неопределенности добавляет тот факт, что лишь пятеро новых депутатов имеют опыт думской работы. В свою очередь, действующий глава района Анатолий КУБАРЕВ, успевший в текущем году стать фигурантом уголовного дела, а затем попасть под амнистию, избрался в думу как самовыдвиженец и, по-видимому, продолжит работать на благо района уже в качестве депутата.

На расклад сил в Лазовском районе отчасти похоже распределение мандатов в новой Думе ЗАТО Фокино, обновившейся на две трети. Девять из 20 кресел достанутся единороссам, три - представителям КПРФ, по одному - ЛДПР и «Справедливой России». Зато помочь «добрать» единороссам до уверенного большинства могут самовыдвиженцы, коих в представительный орган избрано сразу шестеро.

Особняком от других муниципалитетов, где 10 сентября прошли выборы, стоит Большой Камень. Формально здесь победили кандидаты-самовыдвиженцы, а действующий председатель думы Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ не смог занять даже второго места на своем округе (в думу от каждого из 11 округов проходили по два депутата. – Прим. автора). В то же время переизбраны как самовыдвиженцы зампред думы прежнего созыва Александр АНДРЮХИН, депутаты Алексей КУЗНЕЦОВ и Сергей ЛЕБЕДЕВ. Вот только договариваться по части перезагрузки власти в бывшем ЗАТО краевому руководству, скорее всего, придется не с ними, а с местным деятелем бизнеса и политики Аташем ИСМАИЛОВЫМ.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.