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Депутаты Думы Владивостока переезжают в Заксобрание
По итогам состоявшихся 18 сентября выборов в Законодательное Собрание сразу несколько депутатов Думы Владивостока получат «повышение в классе». Их переход из городского в краевой парламент автоматически приведет к заменам в депутатском корпусе столицы Приморья. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
Первой с заменой определилась ЛДПР. Уже известно, что приморского координатора партии Андрея АНДРЕЙЧЕНКО в гордуме Владивостока заменит шедший вторым в списке на выборах-2012 предприниматель Александр ВИКДОРОВ. До истечения полномочий действующего созыва думы именно он будет единственным представителем «соколов Жириновского» в здании на Суханова.
- Это молодой и активный член нашей партии. Во время избирательной кампании он вместе со мной ходил на дворовые встречи, готовился к депутатству, - охарактеризовал своего преемника Андрей Андрейченко.
Открытым пока остается вопрос о том, кому перейдет мандат лидера приморских единороссов Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ. На выборах в Думу Владивостока, состоявшихся в октябре 2012 года, она шла второй в общей части списка, сразу после главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Теперь же освободившийся мандат будет передан одной из территориальных групп партии.
- Все будет сделано по закону. Региональный политсовет партии решит, кто из представителей групп получит мандат. Я уверена, что это будет очень заслуженный человек, который очень много сделал для партии. В списке на выборах в городскую думу у нас было очень много уважаемых людей, - прокомментировала грядущие перестановки Людмила ТАЛАБАЕВА. По ее словам, заседание РПС, где в том числе рассмотрят и вопрос о передаче мандата, состоится 21 или 22 сентября – после подведения крайизбиркомом официальных итогов голосования в ЗС ПК.
Добавим, что групп партсписка «ЕР», которые не получали мандаты после выборов-2012, осталось не так много. Причем некоторые их участники не смогут перейти на работу в гордуму по объективным причинам. Например, Марина ШЕМИЛИНА (группа№15) занимает должность краевого бизнес-омбудсмена, а Эдуард САНДЛЕР (группа №16) недавно был осужден за мошенничество.
В зависимости от итогового распределения мест между партсписками в Законодательном Собрании, покинуть Думу Владивостока могут и представители КПРФ Николай ЯМКОВОЙ и Александр ШУКЕВИЧ – они баллотировались в ЗС на территориях, где «красные» показали хороший результат. В этом случае судьба их кресел в Думе Владивостока останется на усмотрение партии.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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