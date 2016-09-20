"Наши" Фетисов и Серова станут новыми депутатами Госдумы РФ

Новыми депутатами Госдумы РФ по итогам Единого дня голосования станут два политика, чья судьба в прошлом была тесно связана с Приморьем. Речь идет о хоккеисте Вячеславе ФЕТИСОВЕ, с декабря 2011-го представлявшим наш регион в Совете Федерации, а также о космонавте Елене СЕРОВОЙ, которая является уроженкой Приморского края, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По предварительным данным на утро понедельника по московскому времени, Вячеслав Фетисов лидировал на выборах в одномандатном округе №124 (с центром в Подольске) с результатом в 53,7%. Отрыв от идущей на втором месте представительницы КПРФ составил свыше 40%. В свою очередь, первая женщина-космонавт из Приморья Елена СЕРОВА победила в Коломенском округе №119. За нее отдали голоса около 50% избирателей. Своего ближайшего преследователя из КПРФ Серова также опередила в четыре раза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.