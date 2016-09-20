"Единая Россия" улучшила результат на выборах в парламент Приморья

По итогам воскресных выборов количество партий, представленных в Госдуме, увеличится до семи

Главный итог Единого дня голосования заключается в том, что «Единая Россия» вернула себе конституционное большинство в Госдуме и улучшила результат на выборах в парламент Приморья. При этом количество партий, представленных на Охотном ряду, увеличится до семи, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По предварительным данным, расширится и спектр политических сил, имеющих депутатов в Законодательном Собрании Приморского края: туда, помимо «большой четверки», попадает «Российская партия пенсионеров за справедливость». При этом коммунисты де-факто утратили титул главной оппозиционной силы в стране и регионе, показав практически равный результат с ЛДПР.

«Большая четверка» подтвердила статус

По партийным спискам в федеральный парламент прошли четыре партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Безусловным лидером голосования в Приморском крае стала партия «Единая Россия»: за нее отдали голоса 38,21% избирателей. Второе место досталось ЛДПР - партия Владимира ЖИРИНОВСКОГО получила в Приморье на думских выборах 20,24%, а коммунисты опустились на третье место с 18,13% голосов. «Справедливая Россия» с ощутимым трудом преодолела психологический барьер - 5,08%.

Напомним, что впервые за 13 лет на выборы в Госдуму вернулись одномандатные округа. С учетом того, что 203 из 225 депутатов-одномандатников выдвинуты «Единой Россией», партия гарантировала себе конституционное большинство в новой Госдуме. Численно оно будет еще более мощным, чем в период с 2003 по 2011 годы, - около 340 депутатов. Что касается Приморья, то во всех трех думских округах единороссы не испытали проблем. Так, в округе №62 с самого начала подсчета в безоговорочные лидеры выбился единоросс Сергей СОПЧУК, оставивший далеко позади своих конкурентов Анатолия ДОЛГАЧЕВА, Александра ПЕРЕДНЮ и Андрея АНДРЕЙЧЕНКО. В округе №63 в несколько раз больше голосов, чем у ближайшего конкурента, получил глава Артема Владимир НОВИКОВ. Лишь в округе №64 коммунисту Виталию ГРИШУКОВУ удалось выйти за пределы 20%-го результата, но не приблизиться к выдвинутой «ЕР» Викторией НИКОЛАЕВОЙ.

- В этом году мы вновь вернулись к одномандатной системе, от которой ранее отказывались. С моей точки зрения, это говорит о росте политической культуры, - отметила доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ, политолог Наталья КОЛОМЕЙЦЕВА. - Выборы по округам были достаточно предсказуемыми. «Единая Россия» в Приморье выставила сильных кандидатов в Госдуму, и социологические исследования показывали их преимущество с самого начала.

- Сейчас люди оценивают политическую обстановку по реальным делам. И в Приморье, где избирателям было обещано многое, люди будут исходить из своих ощущений того, способен ли кандидат это реализовать, есть ли силы выполнить обещания у политических объединений, - считает политолог, доцент ВГУЭС Наталья ШИНКОВСКАЯ.

«Яблоку» снова негде упасть

Параллельно с федеральными выборами приморцы голосовали за новый созыв Законодательного Собрания края. Здесь также нашли свое отражение федеральные тренды: по сравнению с 2011 годом свой результат улучшили «Единая Россия» и ЛДПР - 38,2% и 21,1% соответственно. КПРФ собрала меньше голосов, чем пять лет назад, и едва удержала второе место с 21,3%. «Справедливая Россия», судя по всему, не смогла оправиться от недавней скандальной смены руководителя регионального отделения и балансировала на грани проходного барьера. Итоговый результат приморских эсеров - 7,1% голосов.

Кроме того, в краевой парламент по списку прошла «Российская партия пенсионеров за справедливость», набравшая 5,4%, - для РППС это будет уже «второе пришествие» в краевую власть, поскольку в ЗС четвертого созыва заседали депутаты от ее предшественницы, «Партии пенсионеров». Любопытно, что ряду «пенсионеров» своим присутствием в их агитматериалах пытался помочь экс-мэр Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ, баллотирующийся в Госдуму от партии «Родина». В итоге «пенсионеры» со скрипом все же попали в Заксобрание, а вот выступление «Родины» иначе как провалом не назовешь.

Наконец, единственной из шести участвовавших в выборах депутатов ЗС ПК партий, кому не удастся сформировать свою фракцию, стало «Яблоко» (2,9% голосов). Кстати, сторонники Григория ЯВЛИНСКОГО оказались в такой ситуации второй раз подряд: на выборах 2011 года партия также не сумела пройти в приморский парламент.

Высокая конкуренция наблюдалась во многих одномандатных округах по выборам в ЗС ПК: в ряде случаев судьбу мандата решили считанные проценты. По предварительным данным, минимум 14 из 20 округов остались за представителями «Единой России». В частности, уверенно победили в своих округах действующие депутаты-единороссы Дмитрий НОВИКОВ (№2), Джамбулат ТЕКИЕВ (№5), Виктор МИЛУШ (№15), Сергей СЛЕПЧЕНКО (№17). Игорь ЧЕМЕРИС и Руслан МАНОКОНОВ, которые баллотировались как самовыдвиженцы, также выиграли выборы с солидным преимуществом.

Что касается Владивостока, то на сей раз представителям оппозиции удалось победить только в двух округах на территории краевого центра, а не в четырех, как это было в 2011 году. В одномандатном округе №1 мандат - опять же по предварительным данным - возьмет представитель КПРФ Андрей ИЩЕНКО, а в округе №3 - его однопартиец Артем САМСОНОВ. На округе №9 член КПРФ, сторонник идей СТАЛИНА Максим ШИНКАРЕНКО уступил выдвинутому «ЕР» Евгению КОСТЮКОВУ.

Испытать некоторую конкуренцию пришлось Константину БОГДАНЕНКО на округе №4, но со стороны представителя «СР» Александра ПЕРЕДНИ. На округе №8 единоросс Юрий КОРСАКОВ обошел то ли эсера, то ли коммуниста Константина МЕЖОНОВА. В обоих случаях преимущество кандидатов «Единой России» составило более 5%. За пределами Владивостока интрига до последнего сохранялась в округе №14, где на равных боролись единоросс Владимир АВАГИМЯН и действующий депутат ЗС, коммунист Владимир БЕСПАЛОВ. Вырвали победу у конкурентов Геннадий ЛАЗАРЕВ на округе №13 и вице-губернатор Приморья Александр ЛОСЬ на округе №20. Лишь в №16 в отсутствие кандидата от «ЕР» победил представитель ЛДПР Евгений ТКАЧЕНКО.

Кстати, ЛДПР стала третьей после «Единой России» и КПРФ партией, которой удалось провести в ЗС не только депутатов по списку, но и по округу. За счет этого численность фракции сторонников Жириновского в новом созыве, вероятнее всего, увеличится.

- Выборы прошли честно и открыто, явных нарушений мы не увидели. Итоговые протоколы не переписывались, наши наблюдатели с участков не удалялись, - отметил координатор приморского отделения ЛДПР Андрей Андрейченко. - Рад, что ЛДПР удалось расширить свое представительство в краевом парламенте, но думаю, что нам есть куда расти.

Тайфун не в счет

Напомним, что около 20 тысяч избирателей Приморья, которые проживают в населенных пунктах, наиболее пострадавших от вызванного тайфуном «Лайонрок» наводнения, имели возможность проголосовать досрочно уже 15 сентября. По предварительным данным, явка на таких участках оказалась высокой: своим избирательным правом воспользовалось немногим более 50% подтопленцев. Для доставки бюллетеней на труднодоступные избирательные участки привлекались силы и средства МЧС и Минобороны. В свою очередь, спасатели, занятые в ликвидации последствий стихии, могли проголосовать на ближайшем участке по открепительным удостоверениям.

Интересно, что как раз наиболее пострадавшие территории края стали лидерами по явке: в округе №64 на выборах в Госдуму она была на несколько процентов выше, чем в округах №62 и №63. Причем выборы там прошли спокойно, хотя сразу после тайфуна «Лайонрок» приходилось слышать точку зрения о том, что ЧС подстегнет протестные настроения.

- Наш регион стабилен в своей невысокой явке, хотя федеральные выборы всегда вызывают общественный интерес. С другой стороны, большинство людей, которые не ходят на выборы, просто не хотят ничего менять. Это говорит о стабильности в обществе, - уверена политолог Наталья Коломейцева. - Что касается последствий тайфуна, то на явку и результат в северных районах края он почти не повлиял.

Еще одной особенностью кампании-2016 стало отсутствие конфликтов в элитах Приморья. Об этом красноречиво говорит следующий факт: в течение всего дня выборов в ИК ПК поступило только 16 обращений и жалоб. Как уточнил член крайизбиркома Евгений ХОХОЛЬКОВ, большинство из них были связаны с неточностями в списке избирателей и были оперативно решены.

Добавим, что на этом период «больших выборов» для Приморья не заканчивается, ведь в 2017 году должны состояться выборы муниципальных депутатов Владивостока, Находки, Артема, Большого Камня, Фокина и Дальнегорска. Они будут важны не только с точки зрения реформы МСУ - глав городов теперь «избирает» конкурсная комиссия, куда входят и депутаты, - но и с точки зрения следующих выборов в Законодательное Собрание.

Людмила ТАЛАБАЕВА, секретарь приморского регионального отделения «Единой России»:

- «Единая Россия» убедительно победила как на выборах в Государственную Думу, так и на выборах в Законодательное Собрание. Четверо депутатов-единороссов, которые представят край в Госдуме – это крепкая команда, которая хорошо знает свой регион. Наши кандидаты буквально «протоптали» свои округа, встречались с избирателями в трудовых коллективах и во дворах. Можно сказать, что программа, с которой партия шла на выборы – это своего рода сборник наказов от приморцев.

Я хочу поблагодарить своих коллег из других партий за то, что избирательная кампания в Приморье прошла чисто, конкурентно и легитимно. В новом созыве краевого парламента мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами.

Досье "Золотого Рога": По данным ЦИК РФ, на момент сдачи номера в печать проходной барьер в Госдуму РФ седьмого созыва преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Кроме того, в парламенте будут заседать также единичные представители «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы», победившие в одномандатных округах. Барьер в 3% голосов, позволяющий партиям получать финансирование из госбюджета и выдвигать кандидатов на выборах в регионах без сбора подписей, из оставшихся 10 партий не преодолела ни одна.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.