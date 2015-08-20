Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Китая
20 Августа 2015, 14:40 | Приморье
20 августа во Владивосток под флагом заместителя командующего Южным флотом ВМС Китая контр-адмирала Жана Вендама прибыл отряд кораблей ВМС КНР в составе эсминцев «Тайчжоу» и «Шеньян», сторожевых кораблей «Вэйфен» и «Хэнян», десантных кораблей «Чанбайшань», «Юньвушань» и судна снабжения «Тайху», сообщил газете "Золотой Рог" Роман Мартов, капитан 1 ранга, начальник отдела информационного обеспечения (г.Владивосток) пресс-службы ВВО.
В проливе Босфор Восточный береговые артиллеристы Тихоокеанского флота приветствовали своих коллег многократным салютом наций.
На 33 причале Корабельной набережной города Владивостока китайских моряков встречали представители командования ВМФ России, Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ.
На брифинге, который состоялся после торжественной церемонии встречи, перед представителями СМИ выступили руководители учений: заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС НОАК контр-адмирал Ван Хай.
В ходе выступлений руководителей учений с обеих сторон было особо подчеркнуто, что предстоящие военно-морские маневры станут самыми масштабными в новейшей истории взаимодействия двух флотов и не будут направлены против других государств. Основными целями учений станут: отработка и совершенствование организации по ведению совместных действий на море на суше и в воздухе.
В ходе активной фазы морских маневров с 24 по 27 августа военные моряки двух стран практически отработают вопросы совместной организация противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, моряки проведут стрельбы по различным видам надводных, подводных и воздушных целей. Кульминацией учений станет совместная высадка морского и воздушного десанта на полигоне Клерк в Южном Приморье. Совместная высадка российской и китайской морской пехоты на территории России проводится впервые. Всего к учениям привлекаются с обеих сторон 22 корабля и судна обеспечения, до 20 самолетов и вертолетов, более 500 военнослужащих морской пехоты и 40 единиц техники.
Завершатся учения 28 августа подведением итогов, морским парадом и церемонией прощания в заливе Петра Великого.
Досье "Золотого Рога": В новейшей истории отношений России и Китая, это восьмой визит китайских ВМС НОАК во Владивосток. До этого корабли ВМС НОАК заходили к нам в 2013 году для проведения военно-морских учений «Морское взаимодействии-2013». В мае 2014 года в Восточно-Китайском море прошло масштабное учение «Морское взаимодействии-2014», в котором от Тихоокеанского флота приняло участие шесть кораблей и судов обеспечения.
Автор:
Новости тематики
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
Новости раздела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
Loading...