Во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Китая

20 августа во Владивосток под флагом заместителя командующего Южным флотом ВМС Китая контр-адмирала Жана Вендама прибыл отряд кораблей ВМС КНР в составе эсминцев «Тайчжоу» и «Шеньян», сторожевых кораблей «Вэйфен» и «Хэнян», десантных кораблей «Чанбайшань», «Юньвушань» и судна снабжения «Тайху», сообщил газете "Золотой Рог" Роман Мартов, капитан 1 ранга, начальник отдела информационного обеспечения (г.Владивосток) пресс-службы ВВО.

В проливе Босфор Восточный береговые артиллеристы Тихоокеанского флота приветствовали своих коллег многократным салютом наций.

На 33 причале Корабельной набережной города Владивостока китайских моряков встречали представители командования ВМФ России, Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ.

На брифинге, который состоялся после торжественной церемонии встречи, перед представителями СМИ выступили руководители учений: заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС НОАК контр-адмирал Ван Хай.

В ходе выступлений руководителей учений с обеих сторон было особо подчеркнуто, что предстоящие военно-морские маневры станут самыми масштабными в новейшей истории взаимодействия двух флотов и не будут направлены против других государств. Основными целями учений станут: отработка и совершенствование организации по ведению совместных действий на море на суше и в воздухе.

В ходе активной фазы морских маневров с 24 по 27 августа военные моряки двух стран практически отработают вопросы совместной организация противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, моряки проведут стрельбы по различным видам надводных, подводных и воздушных целей. Кульминацией учений станет совместная высадка морского и воздушного десанта на полигоне Клерк в Южном Приморье. Совместная высадка российской и китайской морской пехоты на территории России проводится впервые. Всего к учениям привлекаются с обеих сторон 22 корабля и судна обеспечения, до 20 самолетов и вертолетов, более 500 военнослужащих морской пехоты и 40 единиц техники.

Завершатся учения 28 августа подведением итогов, морским парадом и церемонией прощания в заливе Петра Великого.

Досье "Золотого Рога": В новейшей истории отношений России и Китая, это восьмой визит китайских ВМС НОАК во Владивосток. До этого корабли ВМС НОАК заходили к нам в 2013 году для проведения военно-морских учений «Морское взаимодействии-2013». В мае 2014 года в Восточно-Китайском море прошло масштабное учение «Морское взаимодействии-2014», в котором от Тихоокеанского флота приняло участие шесть кораблей и судов обеспечения.