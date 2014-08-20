Депутат Законодательного собрания Приморья Сергей ИЩЕНКО: Приморье на верном пути

В этом уверен депутат Законодательного Cобрания Приморского края Сергей ИЩЕНКО

Приморский парламент ушел на каникулы, тем не менее отдельные депутаты продолжают свою работу. Так, «Золотой Рог» встретил депутата ЗСПК Сергея ИЩЕНКО на одной из встреч с избирателями – жителями Уссурийского городского округа – и не мог не задать несколько вопросов.

- Сергей Анатольевич, как оцениваете главное политическое событие в Приморье - «большой проезд» Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по районам края?

- Это не просто политическое турне, это серьезная работа по оценке и корректировке деятельности муниципальных властей, определению болевых точек территорий и путей их устранения, а также возможность прямого контакта с рядовыми приморцами. В ходе «большого проезда» проводятся выездные расширенные заседания, районы получают кураторов в ранге вице-губернаторов, - тем самым в Приморье выстраивается новая система менеджмента территорий, не имеющая аналогов в России. И в ее высокой эффективности сомневаться не приходится. Приморцы «вживую» познакомились с врио губернатора и его командой.

- Наблюдающаяся кадровая ротация в коридорах приморской власти – сигнал о смене политических элит?

- Не вижу в этом ничего неожиданного, а тем более плохого. Понятно, что за два срока правления предыдущий губернатор сумел создать вокруг себя слаженную команду. И до сих пор существует определение в отношении некоторых политиков и муниципальных служащих - «дарькинцы». Но пройдет лет пять, и может появиться определение «миклушевцы». Владимир Владимирович собрал свою команду доверенных профессионалов, которую он постоянно усиливает, и это нормально.

- То есть вы считаете, что фигура нынешнего главы региона оптимальна для дальнейшего руководства краем?

- Безусловно. Прежде всего, мне импонирует в Миклушевском тот факт, что он интеллигент, выходец из понятной мне и очень близкой академической среды. Молодость и высокая работоспособность также являются большими плюсами. Как и то, что он не имеет собственного большого бизнеса и не был запятнан в коррупционных скандалах. Фактически это политик новой фармации, который требуется Приморью, чтобы вывести его на новый уровень и привлечь внимание зарубежных инвесторов. Немаловажно и то, что он имеет хорошую поддержку «центра». Также очевидным достоинством врио губернатора является то, что он сделал максимально прозрачной и свою деятельность, и исполнительной власти в целом.

Как депутат-одномандатник могу отметить, что все мои предложения по обустройству Уссурийского городского округа и законодательные инициативы находили у Владимира Владимировича поддержку. Вопросы не откладывались в «долгий ящик», совместными усилиями весьма оперативно определялись пути получения положительного результата. Поэтому уссурийцам есть за что благодарить главу региона. Также на 150-летие города они могут получить достойный подарок в виде воздушного перехода на перекрестке улиц Чичерина и Краснознаменной, который своим внешним контуром будет напоминать владивостокский Золотой мост. Да и уссурийские котельные в числе первых в крае получат долгожданный газ, даже если не будут строить Уссурийскую ТЭЦ.

- В единый день голосования помимо губернатора Приморья будут выбирать и депутатов думы. Как вы, член регионального политсовета Приморского отделения партии «Единая Россия», оцениваете шансы на победу в выборах своих однопартийцев?

- Приморское отделение партии, возглавляемое очень работоспособным лидером Людмилой Заумовной ТАЛАБАЕВОЙ, вместе с Владимиром Миклушевским представляют слаженную политическую силу, работающую над главной задачей – повышением качества жизни приморцев, - и демонстрируют крепкий союз с обществом. И результаты выборов в муниципалитетах, в т.ч. в Уссурийском городском округе, уверен, станут достойной оценкой проводимой линии.

В крае сегодня работает много политических партий, демонстрирующих различные взгляды, и это нормально: людям надо давать возможность выражать свои мнения (главное, чтобы общечеловеческие ценности были едиными для всех). Но делать это нужно цивилизованно. Очень удобно перекладывать на «Единую Россию» ответственность за все неудачи, а самим при этом заниматься исключительно политическим пиаром лидеров оппозиционных партий. В органах представительной власти некоторых муниципальных образований Приморья окреп голос представителей оппозиции, но где конкретные результаты деятельности этих «народных избранников»? В Уссурийском городском округе депутаты «Единой России» отчитываются перед избирателями не красивыми словами, а конкретными делами. Кроме того, к заслугам «единороссов» можно отнести крепкую связь с местными общественными организациями. Заслуживает внимания и одна из инициатив окружного отделения партии по привлечению рядовых жителей к формированию местного бюджета (она так и называется - «Народный бюджет»). При этом уссурийские «единороссы» выступают на выборах единой сплоченной командой, и я верю в их успех. Добавлю, что, как депутат Законодательного Cобрания, я в своей работе также опираюсь на «Единую Россию», как на эффективный рычаг в решении вопросов своих избирателей.

- Вы неоднократно поднимали вопросы состояния сельского хозяйства в крае. Как обстоит дело с этой отраслью на примере вашего родного Уссурийского городского округа?

- С ностальгией вспоминаю времена, когда под Уссурийском проходили все главные выставки по сельскохозяйственным достижениям Приморья, а Уссурийский район по праву считался главной житницей Приморья. И сегодня меня, не только как депутата, но и как руководителя пищевого производства, очень волнует проблема, как возродить эту отрасль в округе. Будем развивать сельскохозяйственный кластер по примеру соседнего Михайловского района. Тем более что именно у нас находятся крупные сельскохозяйственные научно-образовательные учреждения и производственные предприятия. Потенциал Уссурийска очень высок.

К сожалению, немало полей продолжают зарастать бурьяном: их хозяева и сами не торопятся их обрабатывать, и другим не дают. В итоге неиспользуемой земли в Уссурийском городском округе много, а предложить инвесторам, согласно их требованиям, фактически нечего, хотя запросов от них очень много. Есть и положительные примеры – например, инвестирование в сельское хозяйство округа бизнесменами из Южной Кореи. Я предложил провести круглый стол по результатам их деятельности за два года, чтобы транслировать положительный опыт для других потенциальных инвесторов.

- В комитете по экономической политике ЗСПК вы курируете блок внешнеэкономических вопросов; как обстоит дело с одним из основных в этой сфере инвестпроектов – игорной зоной?

- Уверен, что этот инвестиционный проект будет экономически оправдан намного быстрее, чем другие, реализуемые сегодня в Приморье. Первая очередь игорной зоны будет запущена уже в конце 2014 года, а это значит, что будет реально инвестировано около $1 млрд от двух инвесторов и край получит достойную точку опоры для развития массового туризма. Достаточно ознакомиться с опытом подобных проектов в Макао, чтобы понять расчет инвестора - компании Melco: китайцы очень азартные люди и захотят не только поиграть в казино, но и посмотреть Владивосток, город европейской культуры (для них это такая же экзотика, как для нас Китай). И лично я не сомневаюсь в том, что гостей из Китая, Индонезии, Кореи и других азиатских стран будет приезжать много, вопрос в другом: готов ли местный малый и средний бизнес качественно обслужить их? Ведь только от нас зависит, захотят ли они к нам приезжать и тратить деньги, перейдут ли они в категорию повторных туристов.

Курс краевой власти стратегически правилен: надо привлекать большие зарубежные инвестиции, а вокруг них неизбежно поднимется и приморский бизнес, который, впрочем, пока «просыпается» очень медленно. При этом надо поддерживать курс губернатора и не скупиться на льготы для инвесторов – будущие доходы с избытком перекроют все потери. Конечно, без трудностей не обойдется, нам придется многому учиться, в т.ч. и работе с инвесторами, главное, что Приморье прочно встало на путь опережающего развития.

- То есть перспективы развития края видятся вам вполне оптимистичными?

- Безусловно. Правительство страны делает правильные, а главное, системные шаги для создания надежной точки опоры на Востоке России, и первые результаты уже видны. Главное - не снижать темпов, тем более что инвестиции в развитие региона продолжаются: до 2018 года мы получим до $1,3 млрд. В ответ и исполнительная, и законодательная власти Приморья делают все возможное, чтобы оправдать доверие страны. Да, это процесс не быстрый, но не надо забывать, что Приморье, как и вся Россия, после 1990-х годов экономически и политически долго «болело», становясь на новые рельсы. Надеюсь, будущие поколения смогут по достоинству оценить то, что делается сегодня всеми ветвями краевой власти.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.