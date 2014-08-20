Главе Приморья приходится быстро принимать решения по самым разным проблемам

Повод для новых размышлений о перспективах Приморья в очередной раз смоделировал глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, посетивший на прошлой неделе несколько городов и районов, причем среди них был и один из самых неудачных с точки зрения менеджмента - Дальнереченск, и один из самых успешных - Артем.

Дальнереченск

Население - 26,5 тысяч человек. Глава района (и.о.) – Юрий САВЕНКО. Назначенный куратор - вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.

Что хорошего: Природные условия. Наличие промышленных площадей для реализации инвестиционных проектов. Прибыток в виде 6 тысяч гектаров земель, принятых от Министерства обороны. Хорошие темпы жилищного строительства. В 2013 году построено 9 тысяч кв. м жилья. Для реализации инвестиционных проектов город может предоставить промышленные площадки с развитой инфраструктурой.

Что плохого: Внутриполитические разногласия в местной власти. Отсутствие внятной стратегии развития. Стагнация экономики. Неудовлетворительное исполнение контролирующих функций. Как следствие – низкое качество условий жизни. Муниципальный заказ на возведение жилья для переселенцев из аварийных домов был выполнен с большими нарушениями. В городе из-за износа сетей плохое качество водопроводной воды.

Что может быть лучше: Логистический и туристический центр с развитой инфраструктурой. С экологически чистой продукцией местного производства.

Что надо: А. Создание долгосрочной стратегии развития территории. Б. Оптимизация работы органов местного самоуправления.

Сказано главой Приморья. «У вас все сейчас погружены в выборы депутатов, но, когда это все закончится, надо будет работать вдвое больше, а не разбираться между собой. И, если местная власть к работе не готова, я готов применить самые жесткие меры. Власть, которая существует ради самой себя, нам не нужна».

Сделано: Вице-губернатору Александру ЛОСЮ поручено инициировать прокурорскую проверку законности продажи городского водоканала. Вице-губернаторам Александру КОСТЕНКО и Олегу ЕЖОВУ дано задание разрешить в кратчайшие сроки вопросы с проблемными новостроями. Вице-губернатору Павлу Серебрякову, назначенному куратором Дальнереченска и Дальнеречнского района, поручено совместно с районными и городскими властями разработать долгосрочную программу развития территории, при том, что город и район будут развиваться по единой социально-экономической концепции, ориентированной на развитие логистики, туризма, горнорудной и металлургической промышленности, а также – малой авиации.

Дальнереченский район

Население – 10,5 тысяч человек. Глава - Аркадий КУЗНЕЦОВ. Куратор - вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.

Что хорошего: По статистике, ведущее место в экономике района занимает сельское хозяйство и лесозаготовка. При этом район имеет хороший потенциал для развития агропромышленного комплекса: сельскохозяйственные угодья – 69 тысяч гектаров, из них 29 тысяч гектаров – пашни. В последние годы отмечен рост посевных площадей и поголовья скота.

Что плохого: Задействовано только 57% сельскохозяйственных земель. Эффективность использования земли в 3,5 раза ниже средней по краю. Острая нехватка энергии, особенно в отдаленных поселках.

Что может быть лучше: При наличии оптимальных источников энергии возможно появление современного агропромышленного производства.

Что надо: А. По мнению экспертов, поселениям надо поменять вектор работы и поддерживать аграрную инициативу. Приучиться решать проблемы на месте. Б. Создать систему сбыта сельхозпродукции (при участии краевых властей). В. Построить защитные сооружения от наводнений (также при краевой поддержке).

Сказано главой Приморья: «Формировать за районы кооперативы мы не сможем, мы создаем условия, а глава поселения, в свою очередь, должен объединить фермеров в кооператив. Фермер должен выращивать, но не бегать продавать урожай».

Сделано: Принято решение о создании специальных заготовительных кооперативов, куда фермеры смогут сбывать свою продукцию. Администрация края субсидирует 50% затрат на создание материально-технической базы.

Лесозаводск

Население – около 36,5 тысяч человек. Глава – Андрей СУХАНОВ. Куратор - вице-губернатор Павел Серебряков.

Что хорошего: Лесозаводск имеет четкую концепцию развития с приоритетами – лесная отрасль и сельское хозяйство. В сельскохозяйственный оборот активно вводятся неиспользуемые паевые земли. 3,3 тыс. гектаров уже переданы в муниципалитет, еще 8 тыс. ждут решения суда. Наличие успешных предприятий с широкой сетью сбыта, таких как завод по производству минеральной воды и фермерские хозяйства. Плюс на территории округа находятся большие месторождения графита и марганца.

Что плохого: Грязная вода в кранах, проблема с очистными сооружениями. Неэффективность управляющих компаний (общенациональная проблема). Аварийное состояние центрального моста. Стагнация лесной отрасли. Низкий уровень сельского хозяйства: округ обладает 6% краевого объема пашни, но эффективность использования этих земель в два раза ниже средней по краю. Нет должного развития животноводства. Плохая пропускная способность пограничного перехода Марково. Отсутствие развитой туристической инфраструктуры. Кадровый голод.

Что может быть лучше: Сам город со всей инфраструктурой, включая качественное медицинское обслуживание. Агропром. Глубокая переработка древесины. Въездной туризм, ориентированный на граждан КНР. Горнорудная промышленность.

Что надо: А. Разработка месторождений (финансирует Министерство природных ресурсов, по плану в 2015 году начнется геологоразведка графитовых, а в 2016 году – марганцево-железорудного месторождений). Б. Развитие пограничного перехода в Марково (за счет местного бюджета).

Сказано главой Приморья. «Я обращаюсь к депутатам, главе, органам исполнительной власти – нужно использовать разные возможности, чтобы кадры росли. Мы, например, смотрим на студентов старших курсов, чтобы взять их на стажировку в администрацию края и постепенно производим обновление коллектива. Молодежи и людям постарше нужно давать возможность двигаться. Этим же путем можно следовать и здесь».

Сделано: В 2014 году сельхозпроизводителям округа оказана поддержка в размере 55 млн руб., что на 30% выше уровня прошлого года. На ремонт и содержание дорог в этом году запланировано выделить 96 млн руб.

По поводу особой ситуации с городскими очистными сооружениями главой региона отдано распоряжение о том, чтобы правоохранительные структуры края проверили работу водоканала.

Красноармейский район

Население – около 17,5 тысяч человек. Глава – Наталья ГРИЦЕНКО. Куратор – вице-губернатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.

Что хорошего: Основными источниками дохода в местный бюджет являются добыча полезных ископаемых и лесозаготовка. Развито производство по сбору и переработке дикоросов, меда, добыче пушнины и мяса диких животных. В наличии разведанные месторождения вольфрамовых руд, сапфира, олова, рудного золота.

Что плохого: Бюджет района остается высокодотационным, что ограничивает участие в государственных программах. Добыче полезных ископаемых препятствует бюрократическая машина: проблема перевода земель лесного фонда в зону промышленности. Недостроенная школа в Рощино, которая по проекту оказалась намного дороже целесообразных затрат.

Что может быть лучше: Центр по производству даров тайги. Добыча вольфрама, золота и сапфиров. Территория этнического туризма.

Что надо: А. Из-за невысокой плотности населения и отдаленности учреждений здравоохранения и образования необходимы дополнительные машины скорой помощи и два автомобиля высокой проходимости для доставки детей в школы. Б. Нужен закон о социальном, экономическом и культурном развитии коренных малочисленных народов Приморья за счет ресурсодобывающих предприятий. В. Создание культурного центра коренных народов.

Сказано главой Приморья: Во-первых: «Дикоросы - специфика нашего региона, которой далеко не все могут похвастаться. Я поддерживаю ваши инициативы, готов изучить и проработать вопрос по высокой арендной ставке на использование лесных угодий, и если надо - вынести его на федеральный уровень». Во-вторых: «Для улучшения транспортной системы можно попробовать открыть авиасообщение внутри района с компанией «Дальнереченск Авиа». Это потребует субсидирования, но мы готовы это делать». В-третьих: «Что касается автобусов для школьников и машин скорой помощи – решим этот вопрос. Хотя это можно было сделать и без моего участия. Местная администрация должна быть активнее».

Сделано: На ремонт и содержание автомобильных дорог Красноармейского района в краевом бюджете на этот год заложено 173 миллиона рублей. Глава региона распорядился рассмотреть вопрос выделения автотранспорта для больниц и школ, проработать вопросы авиасообщения, поддержки коренных народов, а также - подготовить документы для предоставления субсидии на финансирование окончания строительства школы в Рощино.

Артем

Население – 102,405 тысячи человек. Глава – Александр НОВИКОВ. Куратор – вице-губернатор Александр РОЛИК.

Что хорошего: Город Артем демонстрирует одни из самых высоких темпов развития экономики в крае. Местные власти успешно развивают новые важные для округа проекты и привлекают инвесторов. Бюджет муниципалитета составляет 1,8 миллиарда рублей, половину налоговых поступлений обеспечивают предприятия транспорта. По уровню средней зарплаты - 28 тысяч рублей - Артем занимает третье место после Владивостока и Находки. Округ активно развивает новое направление экономики - логистику. Основной сферой экономики является строительство, причем объем строительных работ вырос на 25%. За время действия программы переселения граждан из аварийного жилья уже получили квартиры более 5 тысяч артемовцев. Также строится социальное жилье для поддержки молодых семей, работников села, культуры и образования. По качеству выданных земельных участков многодетным семьям Артем находится в числе лидеров в Приморье. На данный момент в городе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволят создать более 10 тысяч рабочих мест и в течение трех лет увеличить уровень средней заработной платы до 38 тысяч рублей.

Что плохого: Отсутствие достаточных энергетических мощностей тормозит как развитие всей экономики в целом, так и, в частности, жилищное строительство. Решение о подстанции «Городская» утверждено на уровне заместителя председателя правительства Игоря ШУВАЛОВА, но пока не принято окончательно. Земельные участки до сих пор не обеспечены необходимой инфраструктурой.

Что может быть лучше: Транспортно-логистический комплекс округа. Положение производств по пошиву одежды. Энергетический комплекс Артема.

Что надо: Расширить участие округа в государственных программах и пересмотреть все ограничения, которые мешают в них участвовать. Сосредоточить внимание на развитии новых отраслей экономики, в том числе туризма. Активнее выявлять нелегальные производства, конкурирующие с добросовестными налогоплательщиками. Снизить негативное влияние тяжелых самосвалов на качество автомобильных работ.

Сказано главой региона: Во-первых: «Туризм - человекоемкая отрасль и серьезный драйвер развития экономики. Экономика таких территорий, как Макао, на 60 процентов состоит их доходов от смежных отраслей. Наша задача - создать курорт, чтобы он приносил пользу местным жителям как центр досуга и развлечения». Во-вторых: «Со следующего года мы планируем внедрить систему весового контроля. Если самосвалы разрушают дороги, то за это их собственники должны платить».

Сделано: На ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на создание подъездных путей к земельным участкам для многодетных семей край выделит в этом году193 млн руб. Также в Артеме главой региона было объявлено решение закупить в следующем году еще 50 санавтомобилей для ФАПов.

На текущей неделе глава региона продолжит рабочие поездки.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.